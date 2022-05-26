Uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi bulaşık makinesi modelleri

Bulaşık makinesi tercih ederken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar; makinenin uzun ömürlü, dayanıklı ve çok programlı olması. "En iyi bulaşık makinesi kaç programlı?" diye merak ediyorsanız kaliteli ve maksimum performans elde edebileceğiniz bir bulaşık makinesi için tercihinizi en az 4 programlı olmasından yana kullanmalısınız. Memnuniyet oranı en yüksek bulaşık makinelerini sizler için listeledik. Buyurun, incelemeye başlayalım.

1. Tertemiz bulaşıklar için Hoover HFDN 1L360OW-17 Bulaşık Makinesi

13 kişilik yıkama kapasitesiyle kullanıcılarının karşısına çıkan Hoover HFDN 1L360OW-17 Bulaşık Makinesi'nin mutfak araç ve gereçlerinizde kir bırakmayacak 5'i standart olmak üzere 24 yıkama programı bulunuyor. Üründe yer alan ileri otomatik filtre temizliği teknolojisi, filtrede biriken kir kalıntılarını dışarı atarak bulaşık makinenizin uzun ömürlü ve maksimum performans göstermesine yardımcı oluyor. 47 dB ses seviyesine sahip ürün, oldukça sessiz çalışmasıyla tercih listesine girmeyi hak ediyor. Yıkama bittiğinde verdiği sesli uyarıyla da kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Ayrıca Hoover markası, en iyi bulaşık makinesi 2020 yorumları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

2. Fiyat performans konusunda tam not alan: Vestel BM 4202 X Bulaşık Makinesi

Kullanıcılarından fiyat performans olarak tam not alan Vestel BM 4202 X Bulaşık Makinesi, modern tasarımıyla mutfağınızın havasını değiştiriyor. Wi-Fi bağlantısıyla dilediğiniz her yerde kontrol edebileceğiniz 4 programlı bulaşık makinesini, mobil uygulaması sayesinde istediğiniz zaman başlatabiliyorsunuz. Üstelik zaman erteleme özelliğiyle günlük hayatın koşuşturması arasında çalıştırmayı unuttuğunuz makineniz için bir zaman belirleyebiliyorsunuz. Acil durumlarda bile 50 dakikada yıkama, durulama ve kurutma yapabilen "Süper 50" programıysa ürünü tercih etmenizi sağlayan en önemli özelliklerinden biri. "En iyi bulaşık makinesi markası hangisi?" derseniz Vestel önde gelen ve en çok talep gören yerli markalar arasında bulunuyor.

3. Gelişmiş özellikleriyle Bosch SMS44DI00T Bulaşık Makinesi

Bosch SMS44DI00T Bulaşık Makinesi'nin eko, hızlı, yoğun olarak farklı sürelere ve sıcaklıklara sahip 4 ayrı programı bulunuyor. Makinede yer alan ActiveWater™ Akıllı Su Yönetim Sistemi, su ve enerji tasarrufu sağlarken makinenin performansını da üst düzeye çıkarıyor. 12 kişilik kapasitesi bulunan bulaşık makinesi, 52 dB gürültü seviyesiyle ses konusunda kullanıcılarını memnun ediyor. Çocuklu aileler için elektronik kilit sistemiyle güvenlik açısından tereddütleri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda cam koruma teknolojisine yer verilen üründe cam kaplarınızda uzun süreli parlaklık elde etmenizi kolaylaştırıyor.

4. Tasarrufta bir numara: Profilo BM4320EG A+ Bulaşık Makinesi

Profilo BM4320EG A+ Bulaşık Makinesi, en iyi bulaşık makinesi markası konusunda aklınızda bulunması gereken modellerden bir diğeri. 4 farklı programda yıkama yapabilen model, A+ enerji sınıfıyla tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Ürün, yarım yük yıkama fonksiyonuyla az miktardaki bulaşığın makineyi tamamen doldurmadan yıkanabilmesini sağlıyor. 12 kişilik yıkama kapasitesine yer verilen bulaşık makinesi, "Eko 50" modunda 12 litre su tüketiyor. Bununla beraber model, deterjan israfını önleyen deterjan algılama sistemi sayesinde kullanılan deterjan türüne göre yıkama sürecini otomatik ayarlayan özelliklere sahip.

5. Dikkat çeken modern tasarımıyla Samsung DW60M5042FS Bulaşık Makinesi

"En iyi bulaşık makinesi hangi marka?" diye merak ediyorsanız Samsung'u tercih edebilirsiniz. Samsung DW60M5042FS Bulaşık Makinesi, geniş LED ekranıyla yıkama programlarınızı daha rahat takip edebilmenizi kolaylaştırıyor. Her yıkama sırasında 12 litrelik su tüketimiyle su israfının önüne geçen model, kolay yükseklik ayarıyla büyük tabak veya bardaklarınız için geniş yer olanağı tanıyor. Zaman ve enerji tasarrufunu göz önünde bulundurarak geliştirilmiş bulaşık makinesinin yarım yük özelliği sayesinde tek rafta toplanan bulaşıklarınızı hızlıca yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca şık ve kompakt tasarımıyla göz dolduran modelin 13 kişilik yıkama kapasitesi, 4 programı bulunuyor.

6. Uygun fiyatlı yüksek performans arayanlara: Regal BM 410 Bulaşık Makinesi

Piyasadaki bulaşık makinelerine göre daha uygun fiyatlı ama bir o kadar yüksek performanslı ürün arayışındaysanız kullanıcıların en iyi bulaşık makinesi yorumlarında bahsettiği Regal BM 410 Bulaşık Makinesi'ni mutlaka incelemelisiniz. Eko, yoğun, hızlı ve süper olmak üzere 4 programa sahip model, maksimum 12 kişilik kapasitesiyle de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Regal bulaşık makinesi ölçülerini merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Modelin 85 cm yüksekliği, 59.8 cm genişliği bulunuyor. Ekonomik program için 12 litre su tüketen makine, 52 dB ses gücü seviyesiyle gürültüye neden olmuyor.

7. Uzun ömürlü kullanım için Altus AL 434 AS Bulaşık Makinesi

Paslanmaz çelik iç gövdeye sahip Altus AL 434 AS Bulaşık Makinesi, 13 kişilik kapasitesiyle bulaşıklarınızda harikalar yaratıyor. Model, yıkama başına 0.937 kWh enerji, 12.9 litre su tüketimi yapıyor. 4 programlı yıkama özelliği bulunan makine, olası taşma durumlarına karşı geliştirilen emniyetiyle öne çıkıyor. Ürünün tuz ve parlatıcı seviyelerini takip edebileceğiniz bir gösterge ekranı bulunuyor. Makinenin kısmi metalden üretilmiş filtresi ise uzun ömürlü kullanım imkânı tanıyor. Aynı zamanda yüksekliği ayarlanabilir fincan rafıyla kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor.

8. Dayanıklılığıyla mutfaktaki en iyi dostunuz Siemens SN234I00DT iQ300 Bulaşık Makinesi olacak

Doluyken bile yüksekliği ayarlanabilen sepetlere ve katlanabilen telleri sayesinde artırılabilir kapasiteye sahip 4 programlı Siemens SN234I00DT iQ300 Bulaşık Makinesi kendine hayran bırakıyor. Paslanmaz çelik tabanı ve iç haznesiyle uzun yıllar sizi yarı yolda bırakmayacak bulaşık makinesi, Antifingerprint özelliğiyle paslanmaz çelik üzerindeki rahatsız edici ve ekstra temizlik gerektiren parmak izi derdinden kurtarıyor. DosageAssist ise bulaşık deterjanını eşit dağıtarak yıkamada en iyi performansı gösteriyor. Bununla beraber makinede yer alan HygienePlus fonksiyonu son durulama esnasında ısıyı bir süre sabit tutuyor ve bu sayede bakterileri yok ediyor. "En iyi bulaşık makinesi markası nedir?" diye soracak olanlar için Siemens kesinlikle denemeye değer.

9. Tonlarca para harcamanıza gerek yok: Windsor WS 3514 Bulaşık Makinesi

Bir diğer fiyat performans ürünü olan Windsor WS 3514 Bulaşık Makinesi, 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip. E sınıfı enerji performansıyla çalışan modelin, bulaşıklarınıza göre ayrı seçim yapabileceğiniz 5 farklı programı mevcut. Ürün, 54 dB ses seviyesiyle diğer modellerle kıyaslandığında benzerlik taşıyor. Tonlarca para harcamadan uygun fiyata pırıl pırıl bulaşık isteyenler için oldukça ideal bir seçim. Ürün, 85 cm yüksekliğe ve 59.8 cm derinliğe sahip. Model, katlanabilir telleri ve ayarlanabilir sepetleri ile yer konusunda da büyük bir avantaj sağlıyor.

10. Bulaşıklarınız Grundig GDF 6503 S Bulaşık Makinesi ile ışıl ışıl parlayacak

Son dönemlerdeki yenilikçi teknolojik aletleriyle adını sıkça duyuran Grundig, bulaşık makinesi kategorisinde de başarılı ürünler üretmeye devam ediyor. En iyiler listesinde yerini koruyan Grundig GDF 6503 S Bulaşık Makinesi, otomatik kapı açma özelliğiyle yıkama sonrasında kapısını açarak kuruma performansını maksimuma çıkarıyor. Bardak koruma teknolojisiyle geliştirilmiş cihaz, suyun sertliğini otomatik algılayarak uygun düzeye getiriyor. Makinenin ekonomi, otomatik, yoğun, hızlı, mini ve ön yıkama olmak üzere her biri farklı sıcaklıkta olan 6 programı bulunuyor. Ürün üzerinde yıkamaya dair tüm bilgileri kontrol edebileceğiniz LCD ekranı da bulunuyor.

11. Kusursuz temizlik isteyenlere: LG DFC512FP Bulaşık Makinesi

E sınıfı enerjiyle çalışan LG DFC512FP Bulaşık Makinesi, sade ve son derece modern görünüme sahip bulaşık makinesi modellerinden biri. TurboMotion ve multi-motion yıkama kolları sayesinde model, suyu eşit püskürterek yıkama kapasitesini %30 oranında artırıyor. Makine, çalışma esnasında ayarlayabileceğiniz maksimum esneklikteki raf sistemine sahip. Çift bölge yıkama özelliği ise inatçı kirlere karşı ekstra bir güç sergilerken hassas bulaşıklarınızın da nazik yıkanmasına yardımcı oluyor. DirectDrive motor sistemiyle geliştirilen bulaşık makinesi modeli, bu teknoloji sayesinde sizi gürültüsüz yıkama deneyimiyle baş başa bırakıyor.

12. Çocuk kilidi olmazsa olmaz diyenlere: Arçelik 6133 S Bulaşık Makinesi

13 kişilik yıkama kapasitesi ve ekonomi, yoğun, hızlı olmak üzere 3 programı mevcut olan makine, minimal LED ekranıyla yıkama programıyla ilgili ayrıntılara ulaşmanızı sağlıyor. Paslanmaz çelik iç gövdesi, bulaşık makinesini daha uzun ömürlü kılıyor. Yıkama başına 12.9 litre su tüketen model, parlatıcı ve tuz göstergesiyle de bulaşıklarınızın yeni alınmış parlaklığına ulaşmasına destek oluyor. Aynı zamanda bulaşık makinelerinin hepsinde görülmeyen taşma emniyetine ise bu modelde yer veriliyor. Ayrıca üründe çocukların olası açma durumlarına karşı elektronik çocuk kilidi de bulunuyor.

13. Bulaşık makinesinin olmazsa olmazı Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü

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"Bulaşık makinesi nasıl çalışır?" merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Bulaşık deterjanları, bulaşık makineniz ne kadar kaliteli olursa olsun göz ardı etmemeniz gereken noktalardan biri. Doğru ve kaliteli deterjan seçimi sizi zaman kaybından kurtarırken diğer yandan hem makine hem bulaşıklarınız için en iyi sonuçlara ulaşmanıza yardımcı oluyor. Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü ise mutfak eşyalarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturan bir bulaşık makinesi için olmazsa olmaz ürünlerden biri. İçerdiği limon kokusuyla bakterileri yok ederken uzun süre makinede kalmış bulaşıkların yol açtığı kötü kokuyu da engelliyor.

14. Pril Yoğun Makine Temizleyici'yle makinenizin ömrünü uzatın

"Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?" sorularınızı duyar gibiyiz. Endişelenmeyin, Pril Yoğun Makine Temizleyici ile işiniz çok kolay! Bulaşık makinesi uzun yıllar temizlenmez ve makineye gerekli bakımlar yapılmazsa makinenin kullanım ömrü kısalıyor. Bununla birlikte makine filtresinde kirler birikiyor ve bu da makinenizin yıkama performansını düşürüyor. Özellikle kireç bulaşık makinelerinizin dayanıklılığını azaltan en önemli faktörlerden biri. Oysaki tek ihtiyacınız olan ürün, Pril Yoğun Makine Temizleyici. Kireç ve yağlara karşı geliştirilmiş formüle sahip ürün pervane, filtre ve boru gibi parçaları temizlemede oldukça etkili. Ayrıca ürünü 3 ayda bir kullanmanız yeterli.

15. Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı sayesinde lekelere son verin

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Bulaşık makinenizden alacağınız verimi yükseltmek istiyorsanız Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı'nı yıkamalarınızdan eksik etmeyin. Bulaşıklarınız ne kadar yıkanıyorsa yıkansın yine de lekeli kalıyorsa parlatıcı kullanmayı ihmal ediyor olabilirsiniz. Parlatıcı; bardak, tencere, kaşık gibi mutfak araç ve gereçlerin derinlemesine temizlenmesine, lekeleri ve kireçlenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Makinesi parlatıcısı güçlü formülü ve rahat kullanımı ile oldukça iddialı. Ayrıca deterjanlarınız çizik veya yemek artıklarını durulamada yetersiz kalıyor olabilir. Bu yüzden parlatıcılar mutlaka dolabınızın bir köşesinde yer almalı. Eğer yıkama sonrasında lekeler sizi karşılıyorsa parlatıcı miktarını artırmanız yeterli.