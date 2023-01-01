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Vücuda verdiği zararlar inanılmaz! Böbrek taşına sebep olan yiyecekler

01.01.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrekler vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişi için hayati önem taşıyor. Böbreklerin görevini tam olarak yapabilmesi için tükettiğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı yiyecekler dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşlarına sebep olabiliyor. İşte böbrek taşı riskini artıran yiyecekler...

Vücuda verdiği zararlar inanılmaz! Böbrek taşına sebep olan yiyecekler

Böbreklerin mekanizmasında yaşanan sorunlara bağlı olarak böbrek taşları oluşabilmektedir. Böbrek taşı idrardan geçtiğinde ağrı dayanılmaz olabilir. Böbrek taşı hastaları böbrek taşını düşürmek için çeşitli yollar aramaktadır. Taş geliştirme riskini artıran bilinen birkaç faktör olmasına rağmen, oluşumları tek bir nedene bağlanamaz. Bazen önceden var olan bir tıbbi durum, idrarda taş oluşturan maddelerin konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Düşük sıvı alımı, böbrek taşı oluşumuna yol açan başka bir yaygın nedendir.

BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

OKSALATI YÜKSEK YİYECEKLER

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Oksalattan zengin besinlerin (domates, bamya, pancar, ıspanak, pazı, ışgın otu, patates, fındık, fıstık, badem, susam, tahin, çikolata, dondurma vb.) böbrek taşlarını artırma ihtimali yüksektir. Böbrek taşı olan kişilerin oksalattan zengin besinleri azaltması veya elimine etmesi gerekir. Eğer oksalat içeren bir besini tüketiyorsanız mutlaka yanında kalsiyumdan zengin yoğurt/peynir gibi bir besinle birlikte yemeye özen gösterin. Bu durum oksalatın böbreklere ulaşmadan sindirim boyunca kalsiyuma bağlanmasına yardımcı olur.

HAYVANSAL PROTEİNLER

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Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynakları vücutta ürik asit birikimine neden olur. Bu besinlerin sık sık tüketimi vücutta böbrek taşlarının oluşmasını önleyen sitratı azaltır. Hayvansal protein kaynakları yerine bir süre boyunca daha çok yoğurt ve kurubaklagil ile protein alımı karşılanabilir.

FAZLA TUZ TÜKETİMİ

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Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden olabilir. Günde 1 silme çay kaşığından fazla tuz tüketilmemeli. Turşu ve hazır gıdalar gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı.

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