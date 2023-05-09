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Vücuduna yorum yapanlara soyunarak cevap verdi! Minik bikinisiyle doğal kıvrımlarını sergiledi

09.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların bedenlerine yapılan acımasız yorumlar birçok kişinin psikolojik problemler yaşamasına ve doğal vücudunu beğenmemesine neden olabiliyor. TikTok'ta büyük bedenli olmayı sevdiğini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı kötü yorumlara soyunarak cevap verdi. Selülit ve vücut çatlaklarını cesurca sergiledi.

Vücuduna yorum yapanlara soyunarak cevap verdi! Minik bikinisiyle doğal kıvrımlarını sergiledi

Büyük beden pozitifliğini savunan Olivia Duffin, TikTok hesabında gelen kötü yorumlara karşı kendine özgü cevaplar veriyor. Kadınların selülit, çatlak görünümlerini eleştiren kaba yorumlara meydan okuyan Olivia, bornozuyla çıktığı videosunda bornozunu çıkartarak minik bikinisiyle vücudundaki kusurları gizlemediğini gösterdi.

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Olivia'nın yayınladığı videosuna internetten aldığı "Sanırım hamilesin", "balina" ve "çok şişman" gibi yorumları yazdı. Ancak bu yorumlara karşı bedenini sevdiğini gösteren Olivia, pembe bikinisiyle "Ben güzelim" dedi.

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Vücuduna güvenen Oliva, paylaşımına "Çatlaklarım var. Çatlaklar ve şişkinlik tamamen normaldir, öyle olmadığını söyleyenleri dikkate almayın" notunu düştü.
Video o zamandan beri 40.000'den fazla görüntülenme ve 5.000'den fazla beğeni alarak viral oldu.

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Olivia, başka bir videosunda kendisine "Göğüs estetiğine ihtiyacın var, göğüslerin sarkık" dendiğini söylüyor. Buna rağmen göğüslerini sevdiğini paylaşıyor.

"GÖZ KAMAŞTIRIYORSUN"

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları genç kadına destek çıktı. Takipçileri "Bırak nefret etsinler... parlıyorsun ve göz kamaştırıyorsun!", "Çok güzelsin, nefret yorumları seni kıskanıyor." yorumlarını yaptı.

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