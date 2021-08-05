Yaşam alanlarınızı bütünüyle değiştireceğiniz kreatif ürünler

Günümüzün büyük bir çoğunluğunu evlerde geçiriyoruz. Evinizi elegan ve şık bir görünüme kavuşturmak sizin elinizde. Küçük şık ürünler ile evinizi modern bir hâle getirebilirsiniz. Genellikle renk bütünlüğüne önem verilen modern ev dekorasyonu, son yıllarda oldukça sık tercih ediliyor. Yaşam alanlarınızı renklendirecek birbirinden güzel ürünleri sizler için listeledik.

1- Güzel bir avize ile benzersiz bir ambiyans yaratın

Ev dekorasyonunda, doğru ışıklandırma oldukça önemli. Bu nedenle, iç mekân tasarımlarında işlevsel avizelerin seçilmesine özellikle dikkat ediliyor. Lucea Serta avize, yaşam alanınız şık bir görünüme kavuşuyor. 4 lambalı olan ürün, oldukça geniş bir alanı rahatlıkla aydınlatmanızı sağlıyor.

Lucea Serta 4'lü Bakır Avizeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Doğru ışıklandırma ile yaşam alanınızı renklendirin

Evlerinizde seçeceğiniz ışık rengi ve ampul türü, ev dekorasyonunda önemli rol oynar. Evinizdeki eşyaların rengini daha canlı gösterecek Led Vintage ampul, odalarınızı içinizi ısıtacak bir görünüme kavuşturyor.

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3- ‘Aman canım alt tarafı bir battaniye’ demeyin!

Bulunduğu ortama doğal ve şık görüntü katan Betires battaniyeyi, ister yatak odanızda yatak örtüsü olarak, isterseniz de koltuk şalı olarak kullanabilirsiniz. Örgü desenleriyle farklı bir görünüme sahip olan bu ürün, uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklı lif malzemeden üretiliyor.

Betires Home CA16001 Örgü Çift Kişilik Battaniyeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Banyonuz için en özel parça…

Sadeliği ve şıklığı ile tüm güzelliğini gözler önüne seren banyo seti, banyo dekorasyonunuzun vazgeçilmez parçası haline gelecek. Altın renkli poliresin malzemeden üretilen ürün, banyonuza modern bir görünüm katıyor.

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5- Uygun renkler ile yaşam alanınızı renklendirin

Bulunduğu ortamı daha samimi daha sıcak hâle getiren tablolar, ev dekorasyonunda vazgeçilmezdir. Duvarlarınızın rengi ile uyumlu olarak seçeceğiniz tablo, sevdikleriniz ve sizin için daha samimi bir ortam oluşturur. Javvuz veya The Sopranos temalı metal posterlere Amazon prime ayrıcalıkları ile sahip olabilirsiniz.

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6- Farklı bir tasarım arayanların ilk tercihi

Ev dekorasyonu denildiğinde akıllara perde, halı ve mobilya gelse de bu eşyaların doğru şekilde aydınlatılması, dekorasyon açısından oldukça önemli. Lucea Nevro avize ile eşyalarınızı daha canlı renklerde ve odanızı olduğundan daha geniş bir ortama dönüştürebilirsiniz.

Lucea Nevro 3'lü Ledli Plafonyer 16W avizeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Mutfağınıza farklı bir hava katacak...

Mutfağınızı, sade ve modern bir görünüme kavuşturacak Privanova çöp kutusu, özel yapısıyla temizlik açısından sizlere kolay bir kullanım imkanı sunuyor. Ürün, uzun yıllar kullanımınıza uygun paslanmaz çelik malzeme ile üretiliyor.

Primanova paslanmaz çelik çöp kovasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Evlerinize doğal bir görünüm katın

Hayatımızın en önemli yapısı olan evlerde, bitkilerin yeri oldukça önemli. Modern ev dekorasyonuna uygun Veramaya saksı ile, bitkileriniz geniş bir büyüme alanına sahip oluyor. Otantik çizgileriyle yaşam alanınıza şıklık kazandıran ürün, balkonlarınızın ve evinizin havasını değiştiriyor.

Veramaya Ayaklı Otantik Çizgili Beton Saksıyı BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Vitrinlerinize yakışır bir güzellik

Yalnızca bulunduğu ortamı aydınlatmayla kalmayan mumlar, dekorasyonunuza hoş bir görüntü kazandırıyor. Dekor olarak en güzel şekilde kullanabileceğiniz dikdörtgen mum seti, insan sağlığı için zararlı olmayan bitkisel ürünlerle üretiliyor.

Barış Hediyelik Dikdörtgen Mum Setini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Geçmişe yolculuk

Eskiden aydınlatma aracı olarak kullanılan şamdanlar, günümüzde romantik akşam yemeklerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezi, özellikle vitrin ve masa dekoru için vazgeçilmezdir.

Metal şamdanı BURADAN inceleyebilirsiniz.



