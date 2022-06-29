Yazın gelmesiyle sıcaklarda bunalmanızın önüne geçecek her yerde giyebileceğiniz hem şık hem rahat sandalet modelleri

Gün boyu ayağınızda olan ayakkabıların rahat olması ve tarzınızı yansıtması son derece önemli konular arasında. Yaz aylarında tercih edilen sandalet ayakkabılar; kadın, erkek ve çocukların sıklıkla kullandığı modellerden biri. Özellikle hava alan yapısı sayesinde terletmeden ve bunaltmadan gün boyu rahat etmenizi sağlayan bu ayakkabılar, dolabınızın vazgeçilmezleri arasına girebilir. Farklı modele sahip son dönemlerin trendi hâline gelen sandalet modellerini sizler için seçtik ve listeledik. İşte detaylar!

1. Rahat ve konforlu: Sheckers Kadın FOOTSTEPS-BREEZY FEELS Kadın Sandalet

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Rahat ve konforlu olan Sheckers Kadın FOOTSTEPS-BREEZY FEELS Kadın Sandalet, sade modeliyle günlük hayatta ve özel günlerde giyebileceğiniz bir şıklıkta. Yumuşak, esnek, pürüzsüz ve tek parça eva materyalden üretilen ayakkabı, gün boyu ayağınızı rahat ettirecek bir konfora sahip. Üründe kullanılan Luxe Foam, yastık yumuşaklığını arttırarak daha rahat bir taban yapısına kavuşturur. 36-40 beden aralığındaki kadınların tercih edebileceği sandaletin beğenenleri için ise siyah, pembe ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Kaymaz tabanlı ayakkabıyı ıslak zemin dahil istediğiniz her yerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. Trendleri yakından takip edenlere: Meyra'nın Ayakkabıları Halat Kadın Sandalet

Son sezon ayakkabı trendlerini kasıp kavuran Meyra'nın Ayakkabıları Halat Kadın Sandalet, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Düz olan topuk yapısı sayesinde ayağınızda yok gibi hissetmenizi sağlayan ayakkabılar, gün boyu rahat ettiriyor. Hasır materyal kullanılarak şıklığı üst seviyeye taşıyan ürün, 2022 ayakkabı trendlerinde sıkça karşımıza çıkacak olan modeller listesinde başı çekiyor. Beğenenler ve farklı renklerini de deneyimlemek isteyenler için ise vizon, siyah, krem ve altın renk seçenekleri bulunuyor. Ayaklarınızı hak ettiği konfora ve şıklığa kavuşturan bu ayakkabı modelini yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Spor şıklık sevenlere: Polaris Haki Kadın Düz Sandalet

Spor şıklık seven kadınlar, sizi buraya alalım! Yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlayan Polaris Haki Kadın Düz Sandalet, hava alan mantar topuk yapısı ile ayağınızda yok gibi hissettirir. Kaliteli deri materyali ve inanılmaz rahat taban yapısı ile gün boyu ayağınızda kalsa bile rahatsızlık vermeyen ayakkabıların çapraz ve bilek bantları ayarlanarak her bedene uyumlu hâle getirilebilir. Kaymaz kauçuk tabanı sayesinde deniz ve havuz kenarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz sandalet, haki yeşilinin eşsiz bir tonuna sahip. Ürünü satın aldıktan sonra ayaklarınızı şımartmaya ve yaz sıcaklarını rahat geçirmeye hazır olun!

4. Yazın vazgeçilmezi: Dockers By Gerli Moda Erkek Ayakkabılar

Özellikle yaz sıcaklarında spor ayakkabılar, uzun saatler boyunca ayakta kaldığında kötü koku ve istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Dockers By Gerli Moda Erkek Ayakkabılar, hava alan yapısı ile yaz sıcaklarında uzun süre ayağınızda kalsa bile herhangi bir koku ve olumsuz sonuca yol açmıyor. Ortopedik taban tasarımı ve kaymaz kauçuk tabanı sayesinde her yerde konforlu şekilde giyebileceğiniz sandaletler, günlük hayatta vazgeçilmeziniz hâline geliyor. Kahverengi ve siyah renk seçenekleriyle size eşsiz bir deneyim yaşatmayı bekleyen bu ürünü sepetinize eklemeden geçmeyin!

5. Bu sezon sıkça karşılaşacağınız: Beyond Lila Pembe Mint Step Klipsli Trekking Sandalet

Ayakkabı trendlerini yakından takip edenler bilir ki 2022 yaz ayakkabı trendlerinde gözde olan Beyond Lila Pembe Mint Step Klipsli Trekking Sandalet, bu yaz sizin de favori modeliniz olabilir! Karşınıza sıkça çıkacak olan ayakkabı modeli, hava alan yapısı ve şık tasarımı ile her kombine uyum sağlayarak rahat etmenizi sağlar. Cıvıl cıvıl renkleri ve spor tasarımı ile günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz sandalet, 36-40 beden aralığına sahip olan kadınlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Bu sezonun en çok satılan ürünü olan bu ayakkabıları deneyimlemeye ne dersiniz?

6. Farklı tasarımları sevenlere: Lumberjack Custom Erkek Sandalet

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Yazın rahat etmek istiyorum ama spor ayakkabı modelleri favorim." diyorsanız tam ihtiyacınız olan ürünü sizin için bulduk! Kaliteli suni deri materyalden üretilen Lumberjack Custom Erkek Sandalet, hem spor ayakkabı hem sandalet konforunu aynı anda yaşamanızı sağlar. Kaymaz kauçuk tabanı sayesinde ürünü sadece spor, yürüyüş, spor faaliyetleri yaparken değil; aynı zamanda deniz ve havuz kenarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hava alan yapısıyla ayaklarınızı terletmeyen ürün, spor ayakkabı gibi kötü kokuya yol açmaz. Aynı anda iki ayakkabının konforunu bir arada yaşatan bu sandaletleri yakından incelemenizi tavsiye ederiz.

7. Kaliteli materyal: Polaris Pembe Kız Çocuk Sandalet

Çocuklarınızın sağlığına ve rahatına son derece önem verdiğinizin farkındayız. Polaris Pembe Kız Çocuk Sandalet, sağlıklı materyaller kullanarak üretiliyor. Bu yönüyle çocuklarınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabılar, ayakta yok hissi yaşatacak kadar konfor vadediyor. Şık ve kendine has tasarımı ile spor ayakkabı taban yapısı ve sandalet modelinin bir arada kullanıldığı ürün, uzun süre ayakta kalsa bile rahat ettiriyor. Cırt cırt bağcıklı tasarımı sayesinde çocukların rahatça giyip çıkarabileceği sandalet modeline kız çocukları bayılıyor! Hem şık hem rahat olan bu ürünü sepetinize eklemeyi sakın unutmayın.

8. Özel günlerde tercih edebileceğiniz: Riccon Ten Kadın Topuklu Sandalet

Diğer modellerin aksine özel günlerde tercih edebileceğiniz Riccon Ten Kadın Topuklu Sandalet, inanılmaz şıklığa ve üst düzey konfora sahip. 10 cm topuk boyu sayesinde boyunuzu uzatan ve fiziğinizi olduğundan daha ince görünüme kavuşturan ayakkabılar, eşsiz tasarımı ile favoriniz hâline gelebilir. Ortopedik taban yapısı sayesinde ürün, uzun saatler ayağınızda kalsa bile rahatınızdan ödün vermenizi gerektirmiyor. Ayakkabının beyaz, siyah, ten ve pudra renk seçenekleri bulunuyor. Şık abiye kıyafetler ile kombin yaparak inanılmaz bir uyum yakalayabileceğiniz ışıltılı sandaletler sayesinde şıklığınızı arttırmaya hazır olun!

9. Boyunuzu uzun gösteren: Art Bella Beyaz Kadın Sandalet

Farklı tasarımı ile ayaklarınızı şıklığa kavuşturan Art Bella Beyaz Kadın Sandalet, keten dış materyali ile rahat etmenizi sağlıyor. Dolgu topuk tasarımı sayesinde rahatça giyebileceğiniz sandaletler, boyunuzu yükseltiyor ve daha uzun görünmenize olanak tanıyor. Beyaz, lacivert, gri ve kırmızı renklerinin kombin yapılarak şıklık kazandırıldığı ayakkabılar, ip bağlamalı tasarımı sayesinde bileklerinizi olduğundan daha ince gösteriyor. Kavurucu yaz sıcaklarında hem şık gösterecek hem ayaklarınızı rahat ettirecek olan bu sandaletleri günlük hayatta, deniz ya da havuz kenarında kullanmaya hazır mısınız?

10. Ayağınızdaki rahatlık: Muya Taurus Anatomik Erkek Sandalet

Konfor standartları dikkate alınarak üretilen Muya Taurus Anatomik Erkek Sandalet, ekstra yumuşak ortopedik taban yapısı sayesinde gün boyu ayağınızda kalsa bile sizi asla rahatsız etmez. Suni deri üst malzemesi ve kauçuk kaymaz tabanı sayesinde günlük hayatta, yürüyüşte, havuz veya deniz kenarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabılar; dolabınızın favori ürünleri arasına girmeye aday. Nefes alabilen ve antibakteriyel malzeme yapısı sayesinde ayaklarınızın konforunu sağlayan sandaletler, spor ayakkabıların aksine ayaklarınızı terletmez ve kötü kokuya neden olmaz. Cırt cırtlı tasarımı ile kolayca giyip çıkarabileceğiniz bu ürünü incelemek ister misiniz?