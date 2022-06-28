Yazın yakan güneşine karşı giydikçe serinleyeceğiniz eşsiz kıyafet önerileri

Yazın olmazsa olmazları; croplar, elbiseler, etekler ve daha fazlası... Kullanmaktan sıkılmayacağınız, giydikçe serinleyeceğiniz eşsiz kıyafet önerilerini sizler için derledik. En güzel yazlık kıyafet modeller listemizi inceleyebilir ve tarzınıza en uygun olanları satın alabilirsiniz. Gelin, kavurucu yaz sıcağında sizi serinletecek birbirinden güzel kıyafetleri inceleyelim.

1. Her dolabın ihtiyacı: şortlar

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Şortlar, rahatlık avantajı sunmaları ile birçok kadın tarafından beğenilir. Aynı zamanda bacak boyunuza vurgu yapan güzel bir şort satın alırsanız dolabınıza kullanışlı bir kıyafet eklemiş olursunuz. DeFacto V6041AZ Renk Kontrastlı Yüksek Bel Kesik Detaylı Jean Mini Şort'u croplarla kombin yaparak oldukça iddialı bir görünüm yaratabilirsiniz. Yaz aylarında serinlemenizi sağlayacak kot şortunuzu renk renk veya çiçek desenli bluzlarla kombinleyip birbirinden farklı görünümler yakalamanız mümkün. Mini şortunuzla gladyatör sandaletlerinizi bir arada kullanıp yaz akşamlarında çarpıcı stilinizi daha da ortaya çıkarabilirsiniz.

2. Yazlık retro ve romantik elbiseler

Birçok kadının benimsediği retro stil, hem feminen hem asil bir görünüm elde etmeyi sağlar. Bu stili günümüzün estetiği ile birleştiren tasarımlar da oldukça sevilir. Eğer siz de retro ile günümüzün ruhunu sentezleyen elbiseleri seviyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Beyaz renk üzerine siyah puantiye desenleriyle süslenmiş TRENDYOLMİLLA Beyaz Puantiyeli Elbise ile romantik ve feminen bir görünüm yakalayabilirsiniz. Omuzları açık bırakan askı detayı sayesinde ürün, sizi yazın bunaltmaz. İçinde rüya gibi görüneceğiniz beyaz puantiyeli elbisenizi topuklu ayakkabılarla ya da siyah spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

3. Çok sevilen crop bluzlar

Birçok kadının severek giydiği crop bluzlar, âdeta dolapların vazgeçilmez ürünlerinden biri. Göbeğinizi açık bırakan tasarımları ile yazın sıcağında sizi serinletecek cropların tarzı çeşitlilik gösterir. Gündelik kullanıma uygun olan DeFacto U9438AZ Kare Desenli Askılı Volanlı Bluz, kot şortlarla kombin yapılabilir. Romantik volanlı ve pötikareli tasarımıyla estetik bir görünüm sunar. Ürün, spor ayakkabılar ve yüksek belli kot şortlarla rahatça kombinlenebilir. Bu sayede yaz mevsiminde eforsuz şıklık yakalayabilirsiniz. Eğer bu crop bluzu daha feminen detaylarla birleştirmek isterseniz kırmızı topuklu ayakkabılar ile tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

4. İddialı büstiyerlerle dikkatleri üstünüzde toplayın

Son derece iddialı görünen büstiyerler, yazın yakıcı sıcaklarında serinlemenize olanak verir. Enerjik renklerden biri olan açık sarı rengi, yazın sıklıkla tercih edilir. Eğer siz de bu rengin size yakıştığını düşünüyorsanız TRENDYOLMİLLA Sarı Askılı Büstiyer'i satın alabilir, dolabınıza çok özel bir kıyafet ekleyebilirsiniz. Yaka detayı sayesinde bakışları üstünüze çekmenizi sağlayacak ürün ile nefes kesici tarzınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Sarı rengiyle yazın enerjisini üzerinizde taşıyabilir, aynı zamanda bronz teninizle şahane bir uyum yakalayabilirsiniz. Ürünü, taşlı takılarla kombin yapıp ihtişamlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

5. Yazın olmazsa olmazlarından çiçek desenli elbiseler

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Feminen bir hava yakalamak için kullanılan çiçek desenli elbiseler, yazın daha açık tonlarda olabilir. Kimi zaman canlı kimi zaman pastel olabilen bu tonlar, kadınlara son derece feminen bir görünüm sağlar. Siz de çiçek desenli elbiseleri seviyorsanız rengârenk çiçek bahçelerini anımsatan DeFacto U7564AZ U Yaka Balon Kollu Çiçekli Mini Elbise'ye şans verebilirsiniz. Açık mavi üzerinde farklı renklerde desenlerin yer aldığı balon kollu romantik tasarımlı ürün ile rüya gibi görünebilirsiniz. Bağlamalı sandaletlerinizle elbiseyi kombinleyip şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

6. Şort eteklerle rahat ve çok şık olun

Şort etekler, hem rahat olmalarıyla hem feminen duruşlarıyla beğeni toplar. Siz de TRENDYOLMİLLA Yeşil Bağlama Detaylı Şort Etek ile yazın çok rahat ve şık olabilirsiniz. Yaz renklerinden biri olan canlı yeşil rengi, oldukça hoş bir enerji verir. Mini boyu ve bağlama detayı ile son derece göz alıcı olan şort eteği, beyaz veya siyah renkle kombin yapıp daha sade bir görünüm elde edebilirsiniz. "Ben renk cümbüşünden yanayım." diyorsanız canlı pembeler, turuncular ya da çok renkli bluzlarla ürünü tamamlayabilirsiniz. Topuklu ayakkabılar ve şık topuklu terliklerle giyebileceğiniz bağlama detaylı şort eteğinizle bu yaz mükemmel görünebilirsiniz.

7. Koyu mavinin derinliğiyle büyüleyin

Denizlerin koyu mavi tonu, kıyafetlerde hipnotize edici güzelliğiyle büyüler. Koyu mavi rengi, giyiminde tercih eden biriyseniz sıradaki önerimiz tam size göre olabilir! Derin V yaka detayı ile iddialı görünmenizi sağlayan Stradivarius Krep Korse Bluz ile gittiğiniz her ortamda bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Crop kesimi ile sizi yazın sıcaklarından bunaltmaktan kurtaran ürünü; kotlar, beyaz veya siyah renkli kıyafetler ile tercih edebilirsiniz. Canlı pembe gibi renkler ile bluzu kombinleyip sezonun modasına uyarak son derece neşeli bir görünüm yaratabilirsiniz. Kenarı korse detaylı olan ürün, çamaşır makinesinde 30 derecede kolayca temizlenebilir.

8. Yazın yüksek enerjisini taşıyan çiçek desenli miniler

Çiçek desenlerine etek modellerinde sık sık yer verilir. Siz de mini ve çiçek desenli bir kıyafet satın almak istiyorsanız Koton Kadın Çiçekli Büzgülü Etek'e şans verebilirsiniz. Turuncu, pembe ve yeşil renkli çiçek desenlerinin ahenkli harmonisini üzerinizde taşıyarak yaz mevsiminin yüksek enerjisini hissedebilirsiniz. Yüksek bel ve büzgülü eteği, crop bluzlar ile kombin yapabilir ve son derece feminen bir görünüme sahip olabilirsiniz. Mutluluk hissi veren havası ile gittiğiniz her yere güzel enerji götürebilirsiniz. Renkli terlikler veya topuklu sandaletler ile görünümünüzü tamamlayabilir, yaz sıcaklarına rağmen şık görünebilirsiniz.

9. Kırmızı rengi ile yaz mevsiminde de iddialı olun

Kırmızı rengi, dokunduğu her şeye feminenlik katar. Kırmızı renk mini elbiseleri siz de tarzınızla uyumlu buluyorsanız bu renk bir yaz elbisesi almanın zamanı gelmiş olabilir. Vücudunuzu saran kesime sahip Happiness İstanbul Kadın Kırmızı İp Askılı Jarse Mini Elbise ile dikkatleri üstünüzde toplayabilirsiniz. Feminenliği zirvede yaşamanızı sağlayan ürün ile baş döndüren güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Oldukça iddialı kesime sahip elbise, vücut kıvrımlarınızı vurgulayarak yaz akşamlarında şık görünmenizi sağlar. Ürünü siyah veya beyaz renkli topuklu sandaletlerle kombinleyebilir ya da daha gündelik bir hava katmak için siyah veya beyaz renk renkli spor ayakkabılarınızla kullanabilirsiniz.

10. Batik desenler ile spor bir görünüm

Batik baskısı renklerin ahengi ile âdeta modern sanat çalışmalarına benzer. Genellikle günlük kullanıma uygun olan batik baskılı kıyafetleri birçok kadın tercih eder. Siz de batik baskılarını seviyorsanız Defacto Coool Batik Baskılı Oversize Fit Kısa Kollu Crop Tişört, tam size göre olabilir! Gündelik kullanıma uygun olan Defacto markalı tişörtünüzü şortlar ile kombin yapıp spor bir görünüm yakalayabilirsiniz. Turuncu, koyu mavi ve pembe renklerin uyumuna sahip ürünü mom jean kotlarla da giyebilirsiniz. Oversize kalıbı sayesinde üzerinize yapışmadan ferahlık sağlayacak batik baskılı tişörtünüzle yaz mevsiminde çok rahat edebilirsiniz.