Yeniden Refah Partili isim canlı yayında açık açık söyledi: İstanbul düğümünde gözler Erdoğan ile Erbakan'a çevrildi

AK Parti'nin İstanbul, İzmir ve Ankara için yaptığı teklifi geri çeviren, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi isteklerini canlı yayında açık açık paylaştı. Sürmekte olan temas trafiğinden şimdiye dek umduğunu alamayan Yeniden Refah, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek neticelendirmesi için Erbakan'a bırakmayı değerlendiriyor. İstanbul'da Yeniden Refah'ın AK Parti'ye destek için şart koştuğu talebi de belli oldu.

YENİDEN REFAH'IN GERİ ÇEVİRDİĞİ 'ÜÇ BÜYÜKŞEHİR' TEKLİFİ

AK Parti'nin YRP'den destek almak için kendilerine İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye meclisi üyeliği teklif ettiğini YRP'li yetkililer açıklamıştı. Yeniden Refah, "Bize bununla gelmeyin" diyerek AK Parti'nin teklifini geri çevirmişti.

"BİZ ONLARI KAZANDIRMAK İÇİN VAR OLAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal yürütülen iş birliği görüşmeleri hakkında “Onların bizimle yaptığı toplantıların havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz, AKP’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz” yorumu iki parti arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde yorumları beraberinde getirmişti.

"AK PARTİ İSTEKLİ AMA YETKİLİ DEĞİL"

Görüşmelerin seyriyle ilgili dikkat çeken bir yorum HaberTürk ekranlarında YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan geldi. Heyetler arası görüşmelerden bir beklentisi olmadığını dile getiren Kılıç, "AK Parti heyeti destek almaya hevesli ancak destek verme konusunda yetkili değil" dedi.

GÖZLER ERDOĞAN-ERBAKAN GÖRÜŞMESİNDE

Kılıç, sürecin Erdoğan ile Erbakan arasında yapılacak bir görüşmeyle netilecenebileceğini ifade etti. Diğer yandan Sözcü TV'de aktarılan iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP lideri Fatih Erbakan arasında görüşme yapılmasında karar kılındı.

Gazeteci Fatih Portakal, süreci değerlendirirken "Buradaki pazarlık bitmiş de olabilir" yorumunda bulundu. Yeniden Refah'ın İstanbul'da yaklaşık yüzde 4-5'lik oy oranına sahip olduğunun konuşulduğunu ifade eden Portakal, "Aba altından sopa gösteriyor" dedi.

YENİDEN REFAH AK PARTİ'DEN NE İSTEDİ?

Suat Kılıç ayrıca, AK Parti'ye destek karşılığında partisinin ne istediğini de ilk kez açıkladı. Buna göre Yeniden Refah, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasından birer ilçeyi istedi.