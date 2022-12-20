Yıl sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünlerini sizin için derledik

Evimde bir köpeğim var. Mecburen koltuk vs. süpürmek gerekiyor. Ürün hem çok rahat kullanılıyor hem de kolayca tüyleri topluyor. Kısa tüylü halılarda da oldukça etkili. Şarjı biraz daha uzun olsa idi daha iyi olurdu ancak bu fiyata oldukça kaliteli bir ürün."