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Yıl sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünlerini sizin için derledik

20.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılı geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Yeni yıl heyecanı her yanımızı sarmışken yıl sonu indirimleri de kapıyı çaldı. Amazon 26 Aralık'a kadar devam edecek "Yılın Son Fırsatları" indirim etkinliğini duyurdu. Onlarca kategorideki binlerce ürünü çok uygun fiyatlarla alabileceğiniz bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için günün fırsatlarını ve öne çıkan indirimli ürünleri derledik. Haydi, acele edin!

Yıl sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünlerini sizin için derledik

Yılın son ayları, alışveriş tutkunları için oldukça sevindirici. Çünkü yıl sonu indirimleri sayesinde onlarca kategorideki binlerce ürünü çok cazip fiyatlarla satın alabiliyorlar. Siz de yıl sonu indirimleriyle istediğiniz ürünlere uygun fiyatla sahip olmak isterseniz Amazon'un Yılın Son Fırsatları'ndan yararlanabilirsiniz. 26 Aralık'a kadar devam edecek bu indirim etkinliğinin öne çıkanlarını sizin için derledik. İşte detaylar!

1. Under Armour UA Mojo 2 Lifestyle Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2022-12-20T092838.798

Kullanıcı yorumları:

  • "Paketleme güzeldi ve elime hızlı ulaştı. Ayakkabı çok rahat. Tam numaranızı almanızı öneririm."

  • "Ürünü spor salonunda kullanmak için aldım. Ürünün topuk desteği ve taban rahatlığı oldukça iyi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. PUMA X-Ray Speed Lite Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2022-12-20T091523.755

Kullanıcı yorumları:

  • "Şık, yüksek duruyor."

  • "Tasarımı gayet hoş ve renkleri canlı. Tam numaranızı alabilirsiniz."
Ürünü İncele

3. HUAWEI Watch GT3 Pro 46 mm Titanyum Kasa - Siyah

Adsız tasarım - 2022-12-20T091647.911

Kullanıcı yorumları:

  • "Mükemmel ürün."

  • "Fiyat performans ürünü. Memnunum."
Ürünü İncele

4. Samsung Galaxy M13 128 GB, 4 GB RAM Cep Telefonu

Adsız tasarım - 2022-12-20T091823.745

Kullanıcı yorumları:

  • "Piyasanın 1000 TL altında satıyor, orjinal Samsung garantili,teşekkürler."

  • "NFC ve jiroskop yok bana göre önemli özellikler."
Ürünü İncele

5. LEGO® Technic™ Land Rover Defender 42110 Yapım Seti (2573 Parça)

Adsız tasarım - 2022-12-20T093145.779

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok memnun kaldık."

  • "Şu an piyasada bu paraya alınabilecek en güzel lego seti diyebilirim. Yapımı da oldukça emek istediği için epey güzel vakit geçirtiyor. Herkese tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. Einhell 2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack, Akü

Adsız tasarım - 2022-12-20T092021.754

Kullanıcı yorumları:

  • "Pil ömrüyle birlikte son derece memnunum."

  • "Uzun süre dayanıyor, güçlü."
Ürünü İncele

7. PUMA UP Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2022-12-20T091305.935

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyatına göre çok iyi bir ayakkabı. Bir beden büyük almanızı öneririm."

  • "Ayakkabınızı bir beden büyük almanızı tavsiye ederim. Onun dışında paketleme çok iyi, ayrıca beklediğimden hızlı geldi. Ayakkabı çok güzel."
Ürünü İncele

8. DeFacto Kadın Fall In Love 7'li Paketli Slip Külot

Adsız tasarım - 2022-12-20T092154.776

Kullanıcı yorumları:

  • "Hem fiyat hem de hızlı kargo için Amazon'a teşekkürler."
Ürünü İncele

9. BISSELL 1987N Pet Hair Eraser Evcil Hayvanlar İçin Özel Başlıklı El Tipi Elektrikli Süpürge

Adsız tasarım - 2022-12-20T092323.747

Kullanıcı yorumları:

  • Evimde bir köpeğim var. Mecburen koltuk vs. süpürmek gerekiyor. Ürün hem çok rahat kullanılıyor hem de kolayca tüyleri topluyor. Kısa tüylü halılarda da oldukça etkili. Şarjı biraz daha uzun olsa idi daha iyi olurdu ancak bu fiyata oldukça kaliteli bir ürün."

  • "Tereddütle almıştım ilk kullanımda bütün ön yargılarımı yıktı. Evdeki tüm tüy toplayıcılar artık çöpe gidebilir."
Ürünü İncele

10. Zojirushi SL-NC09 Vakumlu Yemek Termosu Kabı

Adsız tasarım - 2022-12-20T092456.738

Kullanıcı yorumları:

  • "Siparişim ertesi gün elime geçti. Mükemmel ürün, profesyonel ve güvenilir satıcı. Teşekkür ederim."

  • "Eşime aldım. Bayıldı çok kaliteli bir ürün şiddetle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

11. Karaca Woody 7 Parça Servis Seti

Adsız tasarım - 2022-12-20T092629.774

Kullanıcı yorumları:

  • "Güzel paketlenmiş. Kullanışlı, kaliteli kısa sürede teslim aldım."

  • "Ertesi gün geldi Amazon kalitesi bu ????Ancak Karaca ürünün plastik kısımları biraz ince ve hemen kırılacakmış gibi geldi umarım şaşırtır. Denildiği gibi kaşıklar da fazla uzun ama iş görür."
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Bakmadan geçmeyin!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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