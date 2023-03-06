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Yıllardır sütyen giymediğini paylaşarak sütyenin zararlarını anlattı! "Herkes çöpe atmalı"

06.03.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar göğüslerini toparlamak ve daha dik tutmak için çeşitli sütyenler kullanıyor. Ancak sütyen takmak zaman içerisinde rahatsız edici olabiliyor. Bu sebeple birçok kadın sütyen kullanmadığını paylaşarak diğer kadınlara da bu konuda özgür olmaları için destek oluyor. TikTok'ta yıllardır sütyen kullanmadığını paylaşan bir kadın sütyenin zararlarını açıkladı.

Yıllardır sütyen giymediğini paylaşarak sütyenin zararlarını anlattı! "Herkes çöpe atmalı"

Kadınlar üzerinde yaratılan güzellik baskıları nedeniyle kullanılan ürünler arasında sütyen ilk sırada yer alıyor. Eski zamanlardan beri kullanılan sütyenlere olan ilgi son zamanlarda giderek azalıyor. Kadınlar vücutlarını herhangi bir ürünle sıkıştırmak istemeyeceklerini belirterek sütyen takmaya karşı çıkıyorlar. TikTok'ta sağlık ve yaşam önerileri paylaşan Alaina, sütyen takmanın zararlarını açıkladı.

Yayınladığı videoya "Bunun konuşulması gerekiyor çünkü kimse bundan bahsetmiyor" diyerek başladı. "Sütyen ve iç çamaşırı, neden giyiyoruz?" diye sordu.

ERKEN SARKMAYA NEDEN OLABİLİR

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Sütyenlerin göğüs altındaki dolaşımı kestiğini ve "lenf bezlerinin akmasını engellediğini" savundu. "Ve erken sarkmaya yol açtığı gösterildi" diye ekledi.

"YATAĞA GİRERKEN İÇ ÇAMAŞIRI GİYMENİZE GEREK YOK"

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İç çamaşırı için, enfeksiyonları önlemek için bölgenin nefes alması gerektiğini savundu. "Ph dengenizi bozacak, özellikle yatağa giderken iç çamaşırı giymenize gerek yok" diye devam etti. "Akıntı normaldir, pantolonunuza, şortunuza veya her neyse içine girerse endişelenmeyi bırakın."

DOKTOR SÜTYEN TAKMANIN GÖĞÜS ŞEKLİNİ KORUDUĞUNU AÇIKLADI

Videoyu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı "Ben de hiç giymiyorum, rahat oluyorum, çok daha az kısıtlayıcı" dedi. TikTok'taki diğer kadınlar da sütyenlerin sağlıksız olduğuna dair benzer iddialarda bulundular ve biri sütyenleri çıkarmanın kollajen artışına yol açtığını söyledi. Ancak Clinic Center'dan Dr. Hakan Gündoğan , The US Sun'a destekleyici sutyen takmanın meme şeklini ve dikliğini korumak için önemli olduğunu söyledi. Doktor, uygun destek olmadan göğüslerin zamanla sarkacağını söyledi.

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