Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Lider olan parti açık ara önde, Sarıgül ve Özdağ sürprizi…

Seçime yaklaşık 7 ay gibi bir süre kala anketler de peş peşe gelmeye devam ediyor. ALF Araştırma’nın yaptığı son araştırma ise kamuoyunda ‘Z kuşağı’ olarak bilinen 17-26 yaş arası seçmenler üzerinde gerçekleştirildi. Tercihleri en çok merak edilen kitle olan Z kuşağı arasında yapılan anketten yüzde 30.3 oy oranıyla CHP birinci çıktı. CHP'yi yüzde 15.1 ile İYİ Parti, 11.9 ile AK Parti takip ederken en dikkat çeken oy oranına ise Zafer Partisi ulaştı. Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 9.1 oy aldı.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ İSE MHP’YE YAKLAŞTI

Zafer Partisi'nin ardından gelen HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 5.1, Türkiye Değişim Partisi yüzde 4.4, DEVA Partisi yüzde 4.2, Gelecek Partisi yüzde 3.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9, Memleket Partisi ise 1.8 oy oranına sahip oldu. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.



