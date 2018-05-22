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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


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