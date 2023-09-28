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    4. 14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi! Öğretmenini gözünden bıçakladı... Sınıf arkadaşlarını rehin aldı: 2 öğretmen ve 2 öğrenci yaralandı

    14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi! Öğretmenini gözünden bıçakladı... Sınıf arkadaşlarını rehin aldı: 2 öğretmen ve 2 öğrenci yaralandı

    28.09.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya'da ismi açıklanmayan 14 yaşındaki öğrenci adeta terör estirdi. Sırt çantasından çıkarttığı bıçakla sınıf arkadaşlarını rehin tutan öğrenci bir kadın öğretmeni gözünden bıçakladı. Olayda iki öğrenci ve iki öğretmenin yaralandığı ifade edildi.

    İspanya'nın güneyindeki Jerez kasabasındaki Elena García Armada Enstitüsü'nde ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir öğrenci okul saatinin başladığı 08.30 sularında sınıfta dehşet saçtı. Dersin başladığı sırada sırt çantasından bir bıçak çıkartan öğrenci kadın öğretmenin yüzüne doğru hamle yaparak onu gözünden bıçakladı. Öğretmenin çığlıklarının duyulması üzerine olay yerine gelen diğer öğretmenlerin müdahale etmesini engellemek isteyen 14 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarını rehin aldı.

    DEHŞET SAÇTI

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    Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki öğretmen ve iki öğrenci yaralandı. Gözünden yaralanan öğretmen çevredeki bir hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer kurbanların durumu ise henüz bilinmiyor.

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    Saldırının ardından okul boşaltılırken şüpheli gözaltına alındı. Bazı yerel haberlere göre, adı açıklanmayan saldırganın otizmli olduğu söyleniyor.

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    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken haberi alan veliler ise okul kapısının önünde endişeli bir şekilde beklemeye başladı.

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