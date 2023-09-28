14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi! Öğretmenini gözünden bıçakladı... Sınıf arkadaşlarını rehin aldı: 2 öğretmen ve 2 öğrenci yaralandı

İspanya'nın güneyindeki Jerez kasabasındaki Elena García Armada Enstitüsü'nde ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir öğrenci okul saatinin başladığı 08.30 sularında sınıfta dehşet saçtı. Dersin başladığı sırada sırt çantasından bir bıçak çıkartan öğrenci kadın öğretmenin yüzüne doğru hamle yaparak onu gözünden bıçakladı. Öğretmenin çığlıklarının duyulması üzerine olay yerine gelen diğer öğretmenlerin müdahale etmesini engellemek isteyen 14 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarını rehin aldı.

DEHŞET SAÇTI

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki öğretmen ve iki öğrenci yaralandı. Gözünden yaralanan öğretmen çevredeki bir hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer kurbanların durumu ise henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından okul boşaltılırken şüpheli gözaltına alındı. Bazı yerel haberlere göre, adı açıklanmayan saldırganın otizmli olduğu söyleniyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken haberi alan veliler ise okul kapısının önünde endişeli bir şekilde beklemeye başladı.



