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2019 Ekim ayı burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Ekim ayı birçok gezegen geçişine şahit olacağımız hareketli bir ay olacak. Bu ay biterken yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlıyor olacak.

2019 Ekim ayı burç yorumları

KOÇ

koc

Ekim ayına başladığınızda enerjinizi ilişkinize vermeye devam ediyorsunuz. Ayın başında ekonomik konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için kredi çekmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

Ekim ayına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündemde olacak. Eşinizle veya sevgilinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizin size daha fazla sevgisini gösterdiği günler geçirebilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

Ekim ayına başladığınızda sağlığınıza önem göstermelisiniz. Ufak bile olsa küçük bir sağlık problemi canınızı sıkabilir. Ofiste tempolu birkaç gün geçirebilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Ekim ayına aşkla başlıyorsunuz. Yeniden aşık olmanın heyecanıyla kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

Ekim ayına ailevi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aile içindeki bir sorunu çözmek isteyebilirsiniz. Evinizin içinde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

Ekim ayının başında iletişim yönünüzle birçok fırsatı kendinize çekebilirsiniz. Kardeşlerinizle veya akrabalarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Ekim ayına başladığınızda maddi durumunuza enerjinizi harcayabilirsiniz. Gelirinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

Ekim ayına enerjiniz yüksek, kendinize güveniniz tam olarak giriş yapıyorsunuz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar kendinize yönelik eğitimlere başlayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

Ekim ayına biraz düşük bir enerjiyle başlıyorsunuz. Eski bir sağlık probleminiz nüks edebilir. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Ekim ayına başladığınızda sosyal tarafınız ortaya çıkıyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınızla görüşebilirsiniz. Birlikte planlar yapabilirsiniz. Ayın başında şansınız da açık. DEVAMI

KOVA

kova

Ekim ayına başladığınızda kariyer konularınız sizler için önemli olacak. Daha çok enerjinizi iş hayatınızda harcayabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. DEVAMI

BALIK

balik

Ekim ayına başladığınızda vaktinizi seyahatlere ayırabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. DEVAMI

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