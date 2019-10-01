2019 Ekim ayı burç yorumları

KOÇ

Ekim ayına başladığınızda enerjinizi ilişkinize vermeye devam ediyorsunuz. Ayın başında ekonomik konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için kredi çekmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

Ekim ayına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündemde olacak. Eşinizle veya sevgilinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizin size daha fazla sevgisini gösterdiği günler geçirebilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

Ekim ayına başladığınızda sağlığınıza önem göstermelisiniz. Ufak bile olsa küçük bir sağlık problemi canınızı sıkabilir. Ofiste tempolu birkaç gün geçirebilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

Ekim ayına aşkla başlıyorsunuz. Yeniden aşık olmanın heyecanıyla kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

Ekim ayına ailevi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aile içindeki bir sorunu çözmek isteyebilirsiniz. Evinizin içinde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

Ekim ayının başında iletişim yönünüzle birçok fırsatı kendinize çekebilirsiniz. Kardeşlerinizle veya akrabalarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. DEVAMI