2019 Ekim ayı burç yorumları

KOÇ
Ekim ayına başladığınızda enerjinizi ilişkinize vermeye devam ediyorsunuz. Ayın başında ekonomik konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için kredi çekmeyi düşünebilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
Ekim ayına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündemde olacak. Eşinizle veya sevgilinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizin size daha fazla sevgisini gösterdiği günler geçirebilirsiniz. DEVAMI
İKİZLER
Ekim ayına başladığınızda sağlığınıza önem göstermelisiniz. Ufak bile olsa küçük bir sağlık problemi canınızı sıkabilir. Ofiste tempolu birkaç gün geçirebilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
Ekim ayına aşkla başlıyorsunuz. Yeniden aşık olmanın heyecanıyla kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
Ekim ayına ailevi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aile içindeki bir sorunu çözmek isteyebilirsiniz. Evinizin içinde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. DEVAMI
BAŞAK
Ekim ayının başında iletişim yönünüzle birçok fırsatı kendinize çekebilirsiniz. Kardeşlerinizle veya akrabalarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
Ekim ayına başladığınızda maddi durumunuza enerjinizi harcayabilirsiniz. Gelirinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. DEVAMI
AKREP
Ekim ayına enerjiniz yüksek, kendinize güveniniz tam olarak giriş yapıyorsunuz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar kendinize yönelik eğitimlere başlayabilirsiniz. DEVAMI
YAY
Ekim ayına biraz düşük bir enerjiyle başlıyorsunuz. Eski bir sağlık probleminiz nüks edebilir. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. DEVAMI
OĞLAK
Ekim ayına başladığınızda sosyal tarafınız ortaya çıkıyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınızla görüşebilirsiniz. Birlikte planlar yapabilirsiniz. Ayın başında şansınız da açık. DEVAMI
KOVA
Ekim ayına başladığınızda kariyer konularınız sizler için önemli olacak. Daha çok enerjinizi iş hayatınızda harcayabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. DEVAMI
BALIK
Ekim ayına başladığınızda vaktinizi seyahatlere ayırabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. DEVAMI
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