'3-5 oy uğruna...' Fuat Oktay'dan muhalefete sert sözler! 'Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi...'

Kırıkkale'de toplu açılış törenine rahatsızlığı nedeniyle programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Kırıkkale Garı'nda düzenlenen törende konuşan Oktay, Erdoğan'ın rahatsızlığına değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor, şevk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti." ifadelerini kullandı.

"SADECE KÜÇÜK BİR ARA VERMESİ GEREKTİ"

Oktay "Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti. Tayyip Erdoğan burada olsun ya da olmasın, onun sizlerle arasında gönülden gönüle kurduğu bir köprü var, kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Rabbim kalplerimizi birbirimize daha da ısındırsın. Muhabbetimizi, dayanışmamamızı daim eylesin diyorum. Biz sizi, Allah için seviyoruz. Biz sizi, Yaradan’ın hakkı için seviyoruz. Biz bu anlayışla ülkemiz ve milletimiz için laf değil, icraat üretiyoruz. Yeni hizmetlerle sizlere olan aşkımızı ispat ediyoruz" dedi.

"YENİ BİR ALTIN HALKA EKLİYORUZ"

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin Türkiye’ye ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün hem Kırıkkale’ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye’yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız, inşallah ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır. Türkiye’yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8’inci, Avrupa’nın da 6’ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bugün, bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir altın halka ekliyoruz. Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle, Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor."

"AKARYAKITTAN TASARRUF ETTİREREK VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ KORUYOR"

Oktay, Kırıkkale’nin Türkiye’nin en önemli ulaşım kavşaklarından birisi olduğunu ifade ederek, "İster duble yol, ister otoyol, isterse demiryolu olsun, ulaşım projelerinin çok geniş bir alanda etkisi bulunuyor. Öncelikle şehirlerimiz arasındaki seyahat süresi kısalıyor. Ulaşım, her açıdan daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Tatil ve bayram günlerinde yollarımız kan gölüne dönmüyor. Emisyonu ve egzoz gazını azaltarak, hava kirliliğinin önüne geçiyor. Akaryakıttan tasarruf ettirerek, vatandaşın bütçesini koruyor. Vakitten kazandırarak, insanımızın ailesine, işine, arkadaşlarına daha çok zaman ayırmasını sağlıyor. İller ve bölgeler arasında insan ve ürün hareketliliğini hızlandırıyor. Turizm sektörünün gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Şehrin cazibesini artırarak, daha fazla yatırım çekmesine katkı yapıyor. Bunların haricinde ulaşım projelerimiz; şehrimize, ülkemize ve milletimize yeri doldurulamaz faydalar sağlıyor. Biz ulaşım yatırımlarına, Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi asla dar bir açıdan bakmıyoruz. Bu eserleri aynı zamanda ülkemizin, özellikle de gençlerimizin geleceğine yapılmış, çok değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu durum sadece yol, köprü, havalimanı, hızlı tren hatları için değil; ülkemizin ilk elektrikli otomobili Togg için de geçerlidir" diye konuştu.

"ETNİK KÖKENİ, MEŞREBİ, MEZHEBİ, İNANCI NE OLURSAN OLSUN KİMSEYİ HOR GÖRMEDİK"

Oktay, insanları etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil; 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi kucaklaştırmanın peşinde olduklarını söyleyerek, "Sizler şahitsiniz, bugüne kadar asla hemşehricilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor-hakir görmedik. Şu Alevi’ymiş, şu Sünni’ymiş; bunlar Türk’müş; berikiler Kürt’müş, Muhacirmiş, Arap’mış, Çerkes’miş demedik. Hep ‘yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ dedik. Hep 'gelin canlar bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım' dedik. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. 3-5 oy uğruna birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına; kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’nin tekrar 70’lerin, 90’ların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Fitne tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldanmayacağız. Hayal satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayacağız. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla değil; sağduyuyla, basiretle, ferasetle hareket edeceğiz. Hele hele pireye kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız" dedi. (DHA/AA)

CEMİL ÇİÇEK YOZGATLILARA SESLENDİ! "BİR HİZMET HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Sonrasında gerçekleşen Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Cemil Çiçek de konuştu. Yozgatlılara seslenen Cemil Çiçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1997’den beri sizden şahsım için özel bir talebim olmadı. Hep iyiliğinizi düşündüm. Ama iki şeyin üzerinde durdum, siz değerli hemşehrilerime hiçbir zaman yalan söylemedim. Sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir yanlışın içerisinde olmadım. Size olan minnet ve şükran duygumu ifade etmek için buradayım. Şahsi bir talebim yok, söyleyeceklerimin hepsi sizin menfaatinizedir.

Bugün bu meydanda bir hizmet heyecanını yaşıyoruz. Allah yapanlardan razı olsun. Bu yüksek hızlı tren dediğimiz hizmet, Avrupa’da bile çok az ülkede olan bir hizmet.

Biz Türk irfanına sahip itikadı düzgün bir toplum olarak bir geleneğimiz var; Allah’ın verdiğine şükrederiz, hizmeti getirenlere de teşekkür ederiz. Duanın da teşekkürün de makbul olanı fiilen yapılandır. Hemşehriler olarak 14 Mayıs’ta fiilen teşekkür etme noktasına gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye’de siyaset çoğu zaman inkar esasına dayalıdır. İşin önünü sonunu bilmeden ‘Ne yaptılar ki’ diye konuşanlar olabilir. En çok değişen illerden biri de Yozgat’tır. Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz, bu da size hizmet olarak döndü. Baraj yapılmasaydı, su sıkıntısı çekilecekti. Ulaştırma altyapısı bakımından Yozgat sayılı birkaç vilayetten birisi olacaktır.

Yozgat’ta bir tek doktor vardı. Ama bugün ilçelerimizde hastaneler var, çok sayıda doktor var, şehir hastaneleri var, en modern imkanlar var. Bununla şunu söylemek istiyorum; bir vicdan muhasebesi yapmak gerekiyor. Her seçim bir muhasebedir. Ben unumu eledim, eleğimi astım. Sizden iyiliğinizi istemekten, iktidardan ve Cenab-ı Allah’tan iyiliğini istemekten başka bir derdim yok.

Yozgatlı kıymet bilir, takdir bilir. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum."

"YOLLARI BÖLDÜK, HAYATLARI BİRLEŞTİRDİK"

Ardından Yozgat'ta Binali Yıldırım da konuştu. Binali Yıldırım konuşmasında Yozgatlılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır, AK Parti’dir. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık, üstüne üstüne gittik, Ayyıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Gelelim işin özetine; seçim var. 14 Mayıs’ta seçimimiz var. Hazır mıyız? Bu seçim ne seçimi biliyor musunuz, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya karşı milli ve yerli liderin seçimidir. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, ‘14 Mayıs geçsin, herkes serbest kalacak, cumhuriyeti değiştireceğiz, Türkiye’yi eyaletlere böleceğiz’ diye. Yozgat, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu cumhuriyeti terör örgütlerine pazarlayanlara fırsat vermeyeceksiniz değil mi? 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla Yozgat’tan seçmeye hazır mısınız? Yeni bir destan yazmaya var mısınız? İşte lider, işte kadrosu. Hepinize saygılar sunuyorum, hızlı trenimiz hayırlı olsun."



