"90 beden sütyen giyiyorum. Viral sırtı açık sütyen tüyosu hayat kurtarıcı" Büyük göğüslerde bile işe yarıyor!

Sırtı açık kıyafetlerden görünen sütyenlerden şikayetçiyseniz ve bu duruma uygun alternatif bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sırtı açık kıyafetler için genellikle yapışkanlı sütyenler kullanılsa da bu büyük göğüslü kadınların istediği etkiyi sağlayamayabiliyor. TikTok'ta viral olan sütyen hilesiyle yeni bir sütyen almadan istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz.



90 beden sütyen giyen Aristina, herhangi bir sütyeni sırtı açık bir parçaya dönüştüren viral tüyoyu denedi. Aristina takipçilerine "Temel olarak arkadaki bandı kesiyor ve doğrudan telin içine koyuyor. Aslında yaptığım şey, bu arka kayışı kesip askının diğer kısmını telin yukarınsındaki arka köşesine tutturmak ve sonra kalan tüm kumaşı kesmekti."



Dönüştürülmüş sütyenini deneyen Aristina, moda tüyosu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. "Göğüslerim hiçbir yere gitmiyor. Kelimenin tam anlamıyla saç ipliği ve mutfak makasımla yaptım" diye paylaştı. Aristina, takipçilerine basit çözüm karşısında "akıllara durgunluk verdiğini" söyledi.



TikTok kullanıcıları, ipucu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için yorumlar bölümüne gitti. Bir izleyici, "Bu çok akıllıca!!! Bu hack'i daha önce hiç duymamıştım, bu yüzden teşekkür ederim" diye yazdı.

