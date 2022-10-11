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Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'nin kaçırmamanız gereken indirimdeki ürünleri

11.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği o gün, sonunda geldi; müthiş fırsatların yer aldığı Amazon Prime Özel Fırsat Günleri başladı. Onlarca kategorideki binlerce üründe %50'ye varan indirimlerle istediğiniz ürünlere sahip olmak için acele edin. Sizin için çılgın alışveriş günlerinin en gözde 10 ürün grubunu derledik. İşte detaylar!

Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'nin kaçırmamanız gereken indirimdeki ürünleri

Yeni bir akıllı telefona mı ihtiyacınız var? Gardırobunuzu sonbahar ve kış modasına mı uyarlamak istiyorsunuz? Mutfakta size yardımcı olacak ev aletleri mi arıyorsunuz? Eskiyen kişisel bakım aletlerinizi mi değiştireceksiniz? Öyleyse Amazon Prime Özel Fırsat Günleri tam da size göre! Elektronikten modaya, kişisel bakımdan anne çocuk ürünlerine, ev yaşamdan kitaba; onlarca kategoride yüz binlerce ürünün yer aldığı, iki gün sürecek bu Fırsat Günleri'ni kaçırmayın! Üstelik Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanyasına ek olarak seçili ürünlerden 10 ürün alan %10 indirimden de yararlanabiliyor. İşte kaçırmamanız gereken en gözde ürünler...

1. Evinize hava katacak: Philips ev ürünleri

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2. Stilinizi konuşturacağınız: Erkek dış giyim ürünleri

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Ürünü İncele

3. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacak: Lenovo tablet ve bilgisayarlar

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Ürünü İncele

4. Kişisel bakımına önem verenler için: Philips kişisel bakım ürünleri

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Ürünü İncele

5. %40'dan fazla indirimle: General Mobile akıllı cep telefonları

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Ürünü İncele

6. Kulaklıktan hoparlöre kalitesiyle öne çıkan: JBL, Harman Kardon ve Marshall elektronik ürünler

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Ürünü İncele

7. Yüksek kalitenin spor giyimle buluşması: Under Armour marka ürünler

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8. Telefonunuzun ömrünü uzatan: Baseus telefon aksesuarları

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Ürünü İncele

9. Evdeki en büyük yardımcınız olacak: Karaca küçük ev aletleri

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10. Ağız sağlığına özen gösterenlerin çok sevdiği: Oral-b elektrikli diş fırçaları

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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