Ayaklarınızı şımartacak kadar rahat Camper'ın Andratx serisinin en havalı modeli indirime girdi

Gün içinde uzun süreler ayakta kalıyorsanız konfor sizin için en öncelikli meselelerden biri haline geliyor. Hal böyle olunca seçeceğiniz ayakkabının konforlu, ortopedik bir tabana sahip olması son derece önemli. Piyasada pek çok ayakkabı markası var, her beğeniye uygun binlerce model... Ama kaçı o aradığınız konforu vadediyor? Camper vadettiğini yerine getiren markalardan biri! Andratx modeli de konforu önceleyen yapısıyla tam size göre! Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş, ayaklarınızı adeta şımartacak şekilde tasarlanan bu model bugüne özel indirimde, detayları merak ediyorsanız içeriğimizde sizi bekliyor...

Camper Andratx-K100231 Spor Ayakkabı, Erkek

İspanyol ayakkabı devi Camper'ın Mallorca'nın bir köyünden esinlenerek isimlendirdiği Andraxt serisine ait bu sneaker modeli, OrthoLite® Geri Dönüştürülmüş™ tabanı ile öne çıkıyor. İnek derisinden üretilen ayakkabı %100 kauçuk tabanıyla her zeminde güvenli bir tutuş sağlıyor. Gün boyu konfor arayanların çok seveceği bu model şık görünümüyle hem klasik hem de spor kıyafetlerle de uyumlu.

Kullanıcılar ne diyor?

"İndirimde görünce hemen aldım, çok komik bir rakama. Camper'da böyle fiyat mı kaldı? Çok iyi, efsane."

"Ürünün derisi gayet iyi. Yürürken filan ayağınızı kasmıyor, sanki sürekli giydiğiniz kendi ayakkabınız gibi."

"44 numara giymeme rağmen bu ayakkabı büyük oldu, bir numara küçük alınmalı."

"Ürünü sabah 9 gibi sipariş verdim akşam saat 5 gibi elime ulaştı. Kargo ve Amazon çok hızlıydı. Ürüne diyecek laf yok, Camper kalitesi ortada. Fiyat çok çok uyguna geldi."

Bu içerik 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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