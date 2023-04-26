HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ayyüce Türkeş'ten gündem yaratacak 'MHP' çıkışı: "Alfabedeki 3 harften ibaret!" Seçmene seslenip "Hiçbir Türkeş bunu kabul edemez" dedi

Ayyüce Türkeş'ten gündem yaratacak 'MHP' çıkışı: "Alfabedeki 3 harften ibaret!" Seçmene seslenip "Hiçbir Türkeş bunu kabul edemez" dedi

26.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti listesinde Adana 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Sinan Ateş cinayetine değinirken MHP'yle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Alparslan Türkeş'in isminin "böyle olaylarla kesinlikle yan yana gelemeyeceğini" ifade eden Türkeş "Bunu hiçbir Türkeş bunu kabul edemez" dedi. Seçmene "'Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'de?' diye düşünsünler" diye seslenen Türkeş MHP'nin kendi gözünde alfabedeki 3 harften ibaret olduğunu söyledi.

Ayyüce Türkeş'ten gündem yaratacak 'MHP' çıkışı: "Alfabedeki 3 harften ibaret!" Seçmene seslenip "Hiçbir Türkeş bunu kabul edemez" dedi

Millet İttifakı'nda seçime kendi listelerinden girme kararı alan İYİ Parti'deki dikkat çeken adaylardan biri de MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş olmuştu. MHP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkeş, Sinan Ateş cinayeti üzerinden tepkisini "Alparslan Türkeş'in ismi böyle olaylarla kesinlikle ve kesinlikle yan yana gelemez. Hukukun üstünlüğünün olmadığı, böyle illegal olaylardan bahsedilen bir yerde Türkeş de olamaz, ülkücü misyon da olamaz" sözleriyle getirdi.

1

"BUNU HİÇBİR TÜRKEŞ KABUL EDEMEZ!"

Serbestiyet gazetesinden Hilal Köylü'ye konuşan Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

"Benim siyasete adım atmamın bir sebebi de bu. Çünkü Alparslan Türkeş'in ismi böyle olaylarla kesinlikle ve kesinlikle yan yana gelemez. Bunu hiçbir Türkeş bunu kabul edemez. Bu benim önce babama, sonra dava arkadaşlarıma borcum. Babamın ismiyle o tarz olayları bir arada tutmam mümkün değil. Çünkü zaten sağlığında da hep bunlarla mücadele etti.

a

"'Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz', 'Kanun olmayan hiçbir yerde ülkücünün işi yoktur', 'Ülkücü her zaman devletine, polisine, hukuka saygılıdır'; hep bunların altını çizmiş bir liderdir. O yüzden bizim için bu kavramlar, bu değerler çok önemlidir.

ÇOK KONUŞULACAK 'MHP' ÇIKIŞI: BENİM İÇİN SADECE ALFABEDEKİ HARFLERDEN İBARET

"Hukukun üstünlüğünün olmadığı, böyle illegal olaylardan bahsedilen bir yerde Türkeş de olamaz, ülkücü misyon da olamaz. Oradaki harfleri kendi gözümde sadece alfabedeki 'M', 'H' ve 'P' harfleri olarak görüyorum.

SEÇMENE SESLENDİ: "'AYYÜCE TÜRKEŞ NEDEN İYİ PARTİ'DE?' DİYE DÜŞÜNSÜNLER"

"Ben o yüzden seçmene de, kendi tabanıma da 'Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'de?' diye düşünsünler. Benim hareketlerime, söylemlerime, davranışlarıma dikkat etsinler. Oylarını da ona göre versinler. Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin kader seçimi.

"CİNAYET DOSYASININ İLERLEMEMESİNİN SEBEBİ DE BU"

"İnanıyorum ki şu anda Türk siyasetinde olan her insan Türkiye'nin menfaati için çalışmak istiyor. Ona şüphemiz yok ama burada bir sistem tıkanıklığı var, 'tek adam' sisteminin getirdiği zorluklar var. İşlemediğini görüyoruz. Sistemin gerçekten çok büyük problemleri olduğun görüyorum. Belki bu cinayet dosyasının ilerlememesinin sebebi de bu."

İlginizi Çekebilir

Gündemden düşmüyor! Canlı yayında çok sert sözler: Hesabını tek tek verecek

Gündemden düşmüyor! Canlı yayında çok sert sözler: Hesabını tek tek verecek

 Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

 Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'
21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...
Anahtar Kelimeler:
seçim Alparslan Türkeş MHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

AK Parti'den ayrıldıktan sonra...

AK Parti'den ayrıldıktan sonra...

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.