Ayyüce Türkeş'ten gündem yaratacak 'MHP' çıkışı: "Alfabedeki 3 harften ibaret!" Seçmene seslenip "Hiçbir Türkeş bunu kabul edemez" dedi

Millet İttifakı'nda seçime kendi listelerinden girme kararı alan İYİ Parti'deki dikkat çeken adaylardan biri de MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş olmuştu. MHP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkeş, Sinan Ateş cinayeti üzerinden tepkisini "Alparslan Türkeş'in ismi böyle olaylarla kesinlikle ve kesinlikle yan yana gelemez. Hukukun üstünlüğünün olmadığı, böyle illegal olaylardan bahsedilen bir yerde Türkeş de olamaz, ülkücü misyon da olamaz" sözleriyle getirdi.

"BUNU HİÇBİR TÜRKEŞ KABUL EDEMEZ!"

Serbestiyet gazetesinden Hilal Köylü'ye konuşan Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

"Benim siyasete adım atmamın bir sebebi de bu. Çünkü Alparslan Türkeş'in ismi böyle olaylarla kesinlikle ve kesinlikle yan yana gelemez. Bunu hiçbir Türkeş bunu kabul edemez. Bu benim önce babama, sonra dava arkadaşlarıma borcum. Babamın ismiyle o tarz olayları bir arada tutmam mümkün değil. Çünkü zaten sağlığında da hep bunlarla mücadele etti.

"'Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz', 'Kanun olmayan hiçbir yerde ülkücünün işi yoktur', 'Ülkücü her zaman devletine, polisine, hukuka saygılıdır'; hep bunların altını çizmiş bir liderdir. O yüzden bizim için bu kavramlar, bu değerler çok önemlidir.

ÇOK KONUŞULACAK 'MHP' ÇIKIŞI: BENİM İÇİN SADECE ALFABEDEKİ HARFLERDEN İBARET

"Hukukun üstünlüğünün olmadığı, böyle illegal olaylardan bahsedilen bir yerde Türkeş de olamaz, ülkücü misyon da olamaz. Oradaki harfleri kendi gözümde sadece alfabedeki 'M', 'H' ve 'P' harfleri olarak görüyorum.

SEÇMENE SESLENDİ: "'AYYÜCE TÜRKEŞ NEDEN İYİ PARTİ'DE?' DİYE DÜŞÜNSÜNLER"

"Ben o yüzden seçmene de, kendi tabanıma da 'Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'de?' diye düşünsünler. Benim hareketlerime, söylemlerime, davranışlarıma dikkat etsinler. Oylarını da ona göre versinler. Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin kader seçimi.

"CİNAYET DOSYASININ İLERLEMEMESİNİN SEBEBİ DE BU"

"İnanıyorum ki şu anda Türk siyasetinde olan her insan Türkiye'nin menfaati için çalışmak istiyor. Ona şüphemiz yok ama burada bir sistem tıkanıklığı var, 'tek adam' sisteminin getirdiği zorluklar var. İşlemediğini görüyoruz. Sistemin gerçekten çok büyük problemleri olduğun görüyorum. Belki bu cinayet dosyasının ilerlememesinin sebebi de bu."