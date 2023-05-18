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Bakan Bozdağ'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki: Tiyatro oynuyorlar!

18.05.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs seçim akşamı yaptığı açıklamalar nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek Millet İttifakı'nı hedef aldı. Bakan Bozdağ, "Tiyatro oynuyorlar. O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde kazandık diyorlar" dedi.

Bakan Bozdağ'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki: Tiyatro oynuyorlar!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs akşamı kamuoyunun karşısına geçerek seçim sonuçlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını eleştiren Bakan Bozdağ, Millet İttifakı'na yüklendi.

"KOCA KOCA İNSANLAR, TELEVİZYONLARA ÇIKIP 'KAZANDIK' DİYOR"

Muhalefetin başarısızlıklarını gizlemek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını iddia eden Bakan Bozdağ, "O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde kazandık diyorlar." dedi.

Seçim akşamı bir tiyatro oynandığını belirten Bakan Bozdağ, "Millete çıkıp gözünün içine bakıp yalan söylemeyi de siyaset zanneden bir anlayışı burada gördük." diye konuştu.

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Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;

"Başarısızlıklarını gizlemek için büyük bir gayretin içerisine girdiğini de muhalefetin görüyoruz.

Seçim günü akşamı başarısızlıklarını gizlemek için ne yapıyorlar? O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde kazandık diyorlar.

"BİR DE TİYATRO OYNUYORLAR"

Bir de tiyatro oynuyorlar. İki tane belediye başkanı. Alışmışlar bunlar tiyatro yapmaya yine aynı tiyatroyu oynuyorlar. Seçimi kazandık diyorlar. Sonra genel başkan da tweet atıyor. Yahu resmi veriler var. Bu verileri YSK size gönderiyor. Bütün kaynaklar var. Parti teşkilatlarınız var. Görüyorsunuz ki önde değilsiniz. Görüyorsunuz ki kazanamıyorsunuz. Millete çıkıp gözünün içine bakıp yalan söylemeyi de siyaset zanneden bir anlayışı burada gördük.

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