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Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

12.04.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda genellikle çocukları mutlu etmek için onlara harçlık verilir. Ancak bu bayramda bir değişiklik yapıp çocukları çok mutlu edecek oyuncaklar almayı düşünüyorsanız bütçenizi zorlamayacak harika bir listeyle karşınızdayız! Gelin, 200 TL altındaki fiyatlarıyla çevrenizdeki çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak listemize beraber göz atalım!

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Çok eski bir gelenek olan bayram harçlığı, çocukları mutlu eder. Ancak onların yüzünde asıl gülümsemeyi güzel bir oyuncak oluşturur. Siz de bu bayram çevrenizdeki çocukları severek oynayacakları oyuncaklarla mutlu etmek isterseniz doğru yerdesiniz. 200 TL altı fiyatlarla alabileceğiniz harika oyuncaklarla karşınızdayız. Eğer "Neymiş bu oyuncaklar?" diyorsanız işte karşınızda 10 farklı alternatif!

1. Yemek yapmanın en eğlenceli hâli: Dede Barbie Mutfak Set Bavulum

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

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Dede Barbie Mutfak Set Bavulum, kız çocuklara alabileceğiniz harika bir oyuncak. Setin içerisinden ocak, tencere, tava gibi mutfak araç gereçleri yer alıyor ve set; toplamda 10 parçadan oluşuyor. Özel kilitli bavul tasarımı ve tekerlekleri sayesinde çocuklar oyuncağı her yere götürebiliyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemelerle üretilen oyuncak, çocukların favorisi hâline gelecek!

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2. Hem eğitici hem eğlenceli: Thinkmaster Master Molecules Eğitici Yaratıcı Molekül Stem Eğitici Oyuncak

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Bu bayram çocuklara hem eğleneli hem eğitici bir oyuncak almaya ne dersiniz? Tam 300 parçadan oluşan Thinkmaster Master Molecules Eğitici Yaratıcı Molekül Stem Eğitici Oyuncak; inşa etme becerileri, zekâ gelişim, yaratıcı düşünme, analitik beceri, şekilleri tanıma ve hayal gücü gelişimi konusunda çocukların gelişimine destek olur. 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan oyuncağa mutlaka göz atın!

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3. Işıl ışıl bir hediye: Clementoni 20149 Yapboz Simli

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Bayramda çocuklara hem eğitici hem eğlenceli olan puzzlelardan alabilir, onların keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Clementoni 20149 Yapboz Simli, özellikle kız çocuklarının bayılacağı bir hediye. Denizaltı temalı puzzle çocukları eğlendirmekle kalmaz, onların koordinasyon ve problem çözme becerilerini de geliştirir. Simli tasarımıyla kız çocuklarının beğenisi toplayacak ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Parçaları birleştirip oyununu tasarlasın: LEGO® Friends Donut Dükkanı

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Yılların vazgeçilmez oyuncaklarından LEGO ile çocukların yüzünde gülümseme oluşturabilirsiniz. LEGO® Friends Donut Dükkanı sayesinde çocuklar, yaratıcılıklarını konuşturabilirler. İçerisinde iki mini bebek Leon ve Liann dâhil olmak üzere donut, kuş, para, meyve suyu, masa, iki sandalye ve arabaya servis penceresi bulunuyor. Çocukların çok seveceği oyuncağı incelemeden alacağınız bayram hediyesine karar vermeyin, deriz!

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5. Arabalardan vazgeçemeyen minikler için: Hot Wheels Monster Trucks

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

200 TL'nin altına alabileceğiniz hediyelerden biri olan Hot Wheels Monster Trucks, araç sevdalısı çocukların çok seveceği bir ürün. Dev tekerlekleri ve eşsiz detaylarıyla harika bir bayram hediyesi. Önündeki engelleri kolayca geçen oyuncak, dayanıklı yapısıyla uzun süre çocukların en sevdiği arkadaşı olmaya devam eder. Siz de bu bayramda çevrenizdeki çocuklara yıllarca sizi hatırlatacak bir armağan vermek isterseniz ürünü inceleyebilirsiniz!

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6. Öğrenmenin en keyifli hâli: Ortuh Çocuklar İçin 9 Adet Diş Hekimi Seti

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Dört farklı renk seçeneği sunan Ortuh Çocuklar İçin 9 Adet Diş Hekimi Seti sayesinde çocukların dişçi korkusunu yenmeye ne dersiniz? İçinde dokuz farklı ürün bulunan diş doktoru seti ile çocukların temel diş bakım bilgilerini öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Hem kız hem erkek çocuklarına alabileceğiniz hediyeyi sadece çocuklar değil, ebeveynler de çok sevecek!

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7. Çocukların hayal gücünü destekleyen: PJ Masks Kertenkele Maske Oyuncak

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

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Hemen her çocuk maskelerden hoşlanır. Üstelik bu oyuncaklar onların hayal dünyasını zenginleştirmeye de yardım eder. Siz de çevrenizdeki çocukların hayal dünyalarını geliştirecek bir oyuncak arayışındaysanız PJ Masks Kertenkele Maske Oyuncak'ı tercih edebilirsiniz. 3 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan model, kauçuk malzemesiyle oldukça dayanıklı. Pijamaskeliler'in maceralarını seven çocuklar için ideal hediyeyi kaçırmayın!

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8. Evde basketbol keyfi yaşatın: Cars Orta Pota

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Bayramda çocuklara alabileceğiniz 200 TL altı hediyelerden biri de Cars Orta Pota. Setin içerisinde bir adet orta boy pota ve ufak, plastik bir basketbol topu bulunuyor. Hem kız hem erkek çocuklarına alabileceğiniz ürünle çocuklara sporu sevdirebilirsiniz. Ayrıca basketbolu seven çocukların gelişimine de destek olabilirsiniz. Dilerseniz siz de onlara eşlik edebilir ve birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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9. Farkındalık kazanmanın en eğlenceli hâli: Sluban Town Çöp Kamyonu

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Tam 118 parçadan oluşan Sluban Town Çöp Kamyonu ile çocuklara doğa ve çevre konusunda farkındalık kazandırabilirsiniz. Oyuncak sayesinde çocuklara sadece kendi alanına değil, kamu alanlarına karşı da daha özenli ve saygılı yaklaşmasın fikrini aşılayabilirsiniz. Farkındalık yaratırken eğlenceli zaman geçirmesine de yardım edeceğiniz oyuncağa göz atabilir, onu bayram hediyesi olarak satın alabilirsiniz.

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10. Hem robot hem araba: Apera AP-77 Bugatti Robot Dönüşen Araba

Bayramda çevrenizdeki çocuklara harçlık vermek yerine alabileceğiniz 200 TL altı oyuncak/hediyeler

Erkek çocuklarının vazgeçemediği oyuncaklar, araba ve robotlardır. Onları hem robot hem araba olabilen bir oyuncak ile mutlu etmek isterseniz size güzel bir tavsiyemiz var. Apera AP-77 Bugatti Robot Dönüşen Araba, çocukların sevdiği iki oyuncağı bir araya getirir. Üç adet pille çalışan oyuncak, çarp ve devam et özelliği sayesinde oyun keyfini artırır. 3D ışıkları ve ses efekti bulunan model, çocukların favorisi olmaya aday!

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