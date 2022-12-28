Sevdiklerinize alacağınız hediyeye karar veremiyorsanız bu önerilerimiz tam size göre!

İhtiyacı karşılayabilecek her ürün, hediye niteliği taşır. Özellikle kullananların çok memnun kaldığı ve birbirine önerdiği ürünleri siz de yılbaşında hediye olarak sevdiklerinize verebilirsiniz. Yeni yıl için sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeyi seçme konusunda zorluk yaşıyorsanız bu yazımız size yol gösterecek. Listemizde yer alan ürünleri inceleyerek sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeyi kolayca bulabilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Uygun fiyatlı bir hediye: Himalaya Herbals Parlatıcı Dudak Kremi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dudakları sürekli çatlayan bir arkadaşınız için en uygun yılbaşı hediyelerinden biri, Himalaya Herbals Parlatıcı Dudak Kremi! Çilek ve kayısı içeren dudak kremi, kokusuyla herkesi büyülüyor. Çekirdek yağı özü sayesinde derinlemesine nemlendirme sağlıyor, dudakları besliyor ve yatıştırıyor. Ürün rengini doğal meyve özlerinden alıyor. Bitkisel yağlarla birleştirilen formülünde silikon ve petrol bulunmuyor.

2. Su içmeyi sayenizde hatırlayacak: Trendix Çelik İçli Matara

Sevdiğiniz birine yeni yılda yanında taşıyabileceği Trendix Çelik İçli Matara'yı hediye ederek su içmesi gerektiğini hatırlatabilirsiniz. 350 ya da 500 ml seçeneği bulunan matara, suyu taşımaya imkânı sunarken bir yandan da çelik iç yüzeyi sayesinde içeceklerin ısısını altı saate kadar koruyor. Hem soğuk hem sıcak içecekler matara ile kolayca muhafaza edilebiliyor. Sevdiklerinizin yanından ayırmayacağı mataranın dokuz farklı renk seçeneği bulunuyor.

3. Uyurken bile şık olmak isteyen sevdikleriniz için: Moongirl Gecelik Takım

Rengi ve kaliteli dokusuyla öne çıkan Moongirl Gecelik Takım, uyurken bile şıklığından ödün vermek istemeyen sevdikleriniz için harika bir armağan! Takımın her bir parçası sağlığa zararı olmayan materyaller kullanılarak üretiliyor. Bu sayede hassas cilde sahip kişiler tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Kısa gecelik ve sabahlıktan oluşan set, makinede yıkanarak kolayca temizleniyor. Saten dokusuyla hayranlık uyandıran takımı incelemeden geçmeyin!

4. Kişisel bakımına önem verenlere en güzel hediye: Laneige Dudak Uyku Maskesi

Dudak bakımına önem verenler için harika bir yılbaşı hediyesi olan Laneige Dudak Uyku Maskesi; uyurken dudakları canlandırmak, nemlendirmek ve onarmak için birebir. Dudağa sürüldüğü andan itibaren ölü derilerin hızla uzaklaştırılmasına yardımcı olan maske, paket içerisindeki spatula yardımıyla sürülüyor. Sabah uyanıldığında nemli ve yumuşak bir ped ile dudakların silinmesi yeterli oluyor. Antioksidanlarla zenginleştirilen ürün, dudakların pürüzsüz görünmesini sağlıyor.

5. Pratik ürünleri seven sevdiklerinize: Suright Hareket Sensörlü Gece Lambası

Üç farklı moda sahip Suright Hareket Sensörlü Gece Lambası, evinde pratik ürünleri kullanmayı sevenler için ideal bir yeni yıl hediyesi olabilir. Ürün, ayarlanabilir ışığıyla hareket algıladığında açılıp kapanıyor. Bu sayede karanlık ortamları rahatlıkla aydınlatıyor. Prize takılarak kullanılan lambanın yumuşak ve dengeli ışığı göz yormuyor. Yan tarafındaki düğmeler sayesinde kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

6. Banyoların olmazsa olmazı: My Mürdüm Madame D'or Paris Havlu Seti

Özellikle yeni evli arkadaşınız için yılbaşında alabileceğiniz en uygun hediye önerilerinden biri de My Mürdüm Madame D'or Paris Havlu Seti! İçinde iki adet banyo havlusu, iki adet el havlusu ve dört adet mutfak havlusu olmak üzere toplam sekiz parça bulunuyor. Yüksek emici özelliğe sahip havlular %100 pamuktan üretildikleri için yumuşak bir doku sunuyor. Gri rengiyle hemen her banyoya yakışacak havlulara şans vermeye ne dersiniz?

7. Kuru cilde sahip sevdiklerinize: Eyüp Sabri Tuncer Pj El Ve Vücut Kremi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Derinlemesine nemlendirerek el ve vücut kuruluğunu gideren Eyüp Sabri Tuncer Pj El Ve Vücut Kremi, doğal zeytinyağı içeriyor. Formülünde paraben ve glüten yer almıyor. Sürüldüğü andan itibaren cilde pamuksu bir yumuşaklık katıyor. Oda sıcaklığında rahatlıkla saklanabiliyor. Mini boyuyla seyahatlerde kolayca taşınabiliyor. Dört mevsim kullanıma uygun olan, cildi nemlendirirken besleyen kremi sevdiklerinize yeni yılda hediye ederek yüzlerinde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz!

8. Kullanışlı ve uzun ömürlü: Qveetry Bardak Altlıkları

Yılbaşı hediyesi seçerken uzun ömürlü olan ve yıllarca sizi hatırlatacak ürünleri tercih ediyorsanız Qveetry Bardak Altlıkları'na mutlaka göz atmalısınız. Altılı set olarak gelen ürün, mermer desenli seramik yapısıyla hem şık bir duruş sergiliyor hem kolay temizleniyor. Su emici özelliği sayesinde de masaların ıslanmasını önlüyor. Leke tutmayan ve çizilmeye karşı dayanıklı yapısı, sevdiklerinizin uzun yıllar sizi hatırlamasını sağlıyor.

9. Herkesin beğeneceği bir hediye: Chic Serisi Gümüş Gri Kapaklı Dark Amber Kokulu Bardak Mum

Ev dekorasyonuna önem veren sevdikleriniz için en doğru yeni yıl hediyelerinden biri, Chic Serisi Gümüş Gri Kapaklı Dark Amber Kokulu Bardak Mum. Amber kokusuyla ortama dinginlik katan mum; şık, özel tasarım, kapaklı cam kavanozuyla da dekorasyona zarif bir dokunuş yapıyor. 350 gram olduğu için uzun süre sevdiklerinize eşlik ediyor. İnce zevkleri olan sevdiklerinizi çok mutlu edecek mumu incelemeden alacağınız hediyeye karar vermeyin!

10. Kişisel bakımına önem veren sevdikleriniz için: Simple Daily Skin Detox Gözenek Arındırıcı Peeling

Kişisel bakımına önem veren biri için yılbaşı hediyesi arayışındaysanız Simple Daily Skin Detox Gözenek Arındırıcı Peeling'i tercih edebilirsiniz. Cildi derinlemesine temizlerken tüm gözenekleri kirden ve yağdan arındıran peeling, tahriş etmeden onarım sağlıyor. Cadı fındığı ve çinko içeren formülü, tüm cilt tiplerine uyum sağlıyor. Üstelik peelingde alkol, parfüm, mineral yağ, boya, paraben ve hayvansal kaynaklı içerikler bulunmuyor.