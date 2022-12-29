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Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

28.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevdiklerinize hediye alma işini son dakikaya bıraktıysanız online alışveriş ile aradığınız hediyeyi çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer ne hediye alacağınıza bir türlü karar veremediyseniz üzülmeyin. Harika bir listeyle karşınızdayız! Tarot setinden yüz maskesine, tokadan batik çoraplara, gece lambasından hoparlöre kadar birbirinden özel hediye tavsiyelerimiz için yazımıza göz atabilirsiniz.

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Hediye seçimini son dakikaya bıraktıysanız doğru armağanı bulma konusunda endişeleniyor olabilirsiniz. İnternet üzerinden hediye alışverişi yaparak kısa sürede çok daha fazla ürün çeşidine ulaşabilirsiniz. Ancak on binlerce hediye seçeneği arasından hangilerini alacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse gelin, listelediğimiz hediye ürün önerilerini hiç zamandan kaybetmeden hep birlikte inceleyelim.

1. Tarot ile ilgilenen yakınlarınız için: Tarot 78 Kart ve Kitap

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

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Tarot ile ilgilenen bir yakınınız varsa ona alabileceğiniz en iyi son dakika hediyelerinden biri, Hilal Altundal'ın kaleme aldığı eserin ve tarot kartlarının bulunduğu Tarot 78 Kart ve Kitap olabilir. Ahşap kutulu şık tasarımıyla göz dolduran ürün, kaliteli yapısıyla uzun süre sevdiklerinize eşlik eder. Setin içinde yer alan tarot kitabı, seçilen kartların doğru bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.

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2. Cilde ışıltı veren: Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kağıt Yüz Maskesi, 15 dakikada nemli ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Nar kokusuyla kalpleri kazanan maske, düzenli kullanımda cilde ışıltı katar. Dermatolojik testlerden geçirilen ürünü siz de güzelliğine ve bakımına düşkün sevdiklerinize hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz. Dilerseniz üründen birkaç tane alarak mutluluğunu katlayabilirsiniz.

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3. Ekonomik bir seçenek: H&E Design 4’lü XL Mandal Toka Seti

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Hediye seçmek için çok vaktiniz kalmadıysa ve ekonomik bir çözüm arayışındaysanız bütçe dostu fiyatıyla H&E Design 4’lü XL Mandal Toka Seti, tam da aradığınız hediye olabilir. Şık tasarımıyla uzun saçlı sevdiklerinizin çok beğeneceği ürün; acı kahve, sütlü kahve, bej ve siyah renklerdeki dört adet tokadan oluşur. Saç modellerine estetik bir görünüm katmasının yanı sıra oldukça pratik bir kullanım sunar.

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4. Yerli üretim ve yüzde yüz pamuk: Carnaval Socks 5'li Batik Çorap Renkli Tasarım Set

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Carnaval Socks 5'li Batik Çorap Renkli Tasarım Seti, %100 pamuk ipliğiyle dokunur. 37-44 arasında ayakkabı numarasına sahip olanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Esnek likralı yapısıyla ayakları sarar. Burun ve topuk bölümlerinin ekstra takviyeli oluşu sayesinde kolaylıkla aşınmaz. Tamamen yerli üretim olan çorap seti, ayakta dönme yapmadığından konforlu kullanım imkânı tanır. Sevdiklerinizi sıcacık saracak setle sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz?

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5. Migren ağrılarına son: Deep Sea Mentol Taşı

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Migren ağrılarını hafifleten Deep Sea Mentol Taşı, migren sorunu olan sevdikleriniz için harika bir hediye seçeneği! Jel formunda üretilen 7 gram ağırlığındaki taşın bilinen bir yan etkisi yok. Yüz ve vücut bölgesinde kullanımı uygun ürün, gürgen ahşap kutu içinde gelir. Mentol taşının serin, kuru, rutubetsiz ve güneş almayan ortamlarda saklanması tavsiye edilir.

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6. Vegan ürünleri tercih eden sevdikleriniz için: Tikatti 24 Saat Kalıcı Sihirli Dudak Yağı

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Tikatti 24 Saat Kalıcı Sihirli Dudak Yağı; vegan içeriği ile hayvan dostu bireylere alınabilecek, en iyi hediye seçenekleri arasında yer alır. Suya dayanıklı formülüyle ön plana çıkan ürün dudakları nemlendirir, dolgunlaştırır ve dudaklara parlaklık verir. Yoğun renk pigmentleriyle dudakların çok daha çekici görünmesini sağlayacak ürünü incelemeden alacağınız hediyeye karar vermeyin, deriz.

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7. Tam 180 gün pil ömrü sunan: Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Gece Lambası

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

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Sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıracak Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Gece Lambası'nın 180 gün pil ömrü bulunur. Hareket ve parlaklık sensörünü sahip ürün, bluetooth bağlantısıyla rahat kullanılır. Böylece telefon üzerinden ışık ve kullanım ayarları kişiselleştirilebilir. Dolap içlerinden yatak ucuna, koridorlardan komodin üstüne kadar hemen her yerde konumlandırılabilir. 360 derece dönme kabiliyetiyle etkili bir performansa imza atar.

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8. Su ve toz geçirmez: JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Su ve toz geçirmez yapısı sayesinde hemen her ortamda kullanım imkânı tanıyan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör, müzik tutkunu dostlarınız için mükemmel bir hediye seçeneği. Şık tasarımı ve kolay taşınabilir özelliğiyle tercih sebebi olan cihazın pili, 10 saate kadar dayanır. Küçük boyutunun aksine son derece zengin ve güçlü olan bas sistemiyle keyifli bir müzik deneyimi yaşatır.

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9. El işçiliğiyle üretilen özel bir hediye: Veramaya Ayaklı Kilim Desenli Beton Sukulent Saksı

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

Özel bir hediye arayanlar için iyi bir seçenek olan Veramaya Ayaklı Kilim Desenli Beton Sukulent Saksı, beton malzeme kullanılarak el işçiliğiyle üretilir. Ayakları isteğe bağlı olarak takılıp çıkarılabilir. Bahçeyle ve bitkilerle uğraşmayı sevenlerin bayılacağı saksı, sukulent ve kaktüs gibi minik bitkiler için oldukça ideal. Hem kaliteli hem şık ürünü tercih ederek siz de aile bireylerinizi veya dostlarınızı hediyenizle çok mutlu hissettirebilirsiniz.

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10. Anahtarını sürekli kaybedenler için: CajuArt Sevimli Kediler Duvar Anahtar Askısı

Hediye almakta gecikenler için en iyi son dakika hediyeleri

CajuArt Sevimli Kediler Duvar Anahtar Askısı, anahtarını devamlı kaybeden yakınlarınız için kullanışlı bir hediye seçeneği olabilir. Dört adet asma kancası bulunan ürün, duvarı delmeye gerek kalmadan çift taraflı bant yardımıyla her yere konumlandırabilir. Anahtar askısı olarak kullanılmasının yanı sıra mutfak gereçlerini düzenlemek için tezgâh üstü duvarlarda da rahatlıkla tercih edilebilir.

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