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Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Partizan maçı öncesi Vagner Love şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Vagner Love, maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!

Ayrıntılar birazdan...

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Beşiktaş vagner love

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