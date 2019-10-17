Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdoğan'ın Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli

Beyaz Saray Ge\u00e7ici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdo\u011fan'\u0131n Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-g\u00f6r' durumu ge\u00e7erli Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'\u0131n ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi rezidans\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'in ikili ve heyetler aras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sona erdi
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