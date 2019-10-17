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Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdoğan'ın Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli

17.10.2019 20:18 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdoğan'ın Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdoğan'ın Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdoğan'ın Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli

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