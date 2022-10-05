Bilgisayarınızı yağmurdan korumanıza yardım edecek su geçirmez laptop çantası modelleri

Seyahat, okul ve iş dolayısıyla laptop'ını yanında taşıması gerekenler için laptop çantaları üretiliyor. Kötü hava şartları göz önünde bulundurularak tasarlanan birçok laptop çantası, su geçirmez kumaştan üretiliyor. Böylece yüksek meblağlar ödenerek satın alınan laptop'ların ıslanıp zarar görmesinin önüne geçiliyor. Su geçirmez laptop çantalarının çoklu cep sunan, dayanıklı malzemelerden üretilen, şık tasarımlı ve ergonomik yapılı birçok modeli bulunuyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

1. Güvenli ve kaliteli: Classone Savona BP-SV104 WTXpro Su Geçirmez 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası

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Dizüstü bilgisayarını en değerli hazinesi olarak gören ve her koşulda en iyi korumak isteyenlerin ilgisini çeken Classone Savona BP-SV104 WTXpro Su Geçirmez 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası, geniş iç hacmiyle konfor sunuyor. Su geçirmeyen kaliteli kumaşıyla uzun yıllar kullanım imkânı sağlıyor. Hem omuzda hem elde taşınabilen laptop çantasının bavul askı aparatı da bulunuyor.

2. Sevimli ve şık: Moserini 15.6 Inç Taban Korumalı Omuz Askılı Desenli Laptop Çantası

Renkli kedilerden oluşan baskısıyla şık ve sevimli bir tasarım ortaya koyan Moserini 15.6 Inç Taban Korumalı Omuz Askılı Desenli Laptop Çantası, birinci kalite kumaşıyla aşınmalara karşı dayanıklılık sağlıyor ve sudan etkilenmiyor. Model, alt kısımda destek dolgusuna sahip olduğu için laptop'ı darbelerden de koruyor. Ayarlanabilir omuz askıları sayesinde bedeninize uyum sağlıyor.

3. Fonksiyonel tasarım: VEGMANN VGM-030 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası

"En iyi su geçirmez laptop çantası hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan VEGMANN VGM-030 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası, fonksiyonel özellikleriyle görenlerin takdirini kazanıyor. 20 litrelik geniş iç hacmiyle laptop, adaptör, ajanda, kalem, kitap ve tablet gibi birçok eşyayı aynı anda taşıyabiliyor. Laptop için özel bölme sunan model, köpük dolgulu yapısıyla darbe emilimi sağlıyor.

4. Uzun ömürlü kullanım: KAFF Oxford Su Geçirmez 15.6 Inç Laptop Ve Evrak Çantası

İş dünyasında laptop ve evraklarınızı taşımanızı kolaylaştırırken tarzınızı da en iyi şekilde yansıtacak bir model arıyorsanız KAFF Oxford Su Geçirmez 15.6 Inç Laptop Ve Evrak Çantası modeline göz atmalısınız. Model, Oxford kumaşı ve metal kemik fermuarı sayesinde sudan etkilenmiyor. Dikiş yerleri ekstra güçlendirildiği için kolayca aşınmıyor ve uzun yıllar kullanılabiliyor.

5. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Beutel 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası

Hayatın her alanında sade ürünler kullanmayı tercih eden ve siyahtan vazgeçemeyenlerin dikkatini çeken Beutel 15.6 Inç Laptop Sırt Çantası, kullanışlı yapısıyla beğeni kazanıyor. Sünger dolgulu ayarlanabilir sırt askısıyla konfor sağlıyor. Laptop bölmesinde de süngerli dolgu ve cırtlı koruma sunarak güvenliği artırıyor. Yan kısımda su şişesi ve şemsiye taşımak için bölmeler bulunuyor.

6. Her ortama uygun: HP Klasik 15.6 Inç Üstten Beslemeli Taşınabilir Bilgisayar Çantası

En kaliteli su geçirmez laptop çantaları arasında birinci sırada yer alan HP Klasik 15.6 Inç Üstten Beslemeli Taşınabilir Bilgisayar Çantası; ofis ortamlarına uygun, harika bir tasarıma sahip. Suya dayanıklı yapısıyla içindeki eşyaları ıslanmaktan koruyan model, iç cepleriyle fonksiyonellik sunuyor. Çantanın ön kısmında cüzdan ve anahtar gibi eşyalar için kolay erişim sağlayan bölme bulunuyor.

7. Uygun fiyatlı: NPO Citylife Cl01l Smart 16 Inç Notebook Sırt Çantası

NPO Citylife Cl01l Smart 16 Inç Notebook Sırt Çantası, laptop'ını korumak için en iyi su geçirmez laptop çantasını uygun fiyata satın almak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapıyor. Çok bölmeli yapısı ile öğrenciler için muhteşem bir seçenek olan model, powerbank yuvası ve dâhilî USB çıkışı sayesinde hareket ederken bile cep telefonlarının şarj edilmesini sağlıyor.

8. Şık tasarım: CLASSONE Workstation BND405 15.6 Inç Su Geçirmez Notebook Çantası

Şık tasarımlı su geçirmez laptop tavsiyesi isteyenlere önerilen CLASSONE Workstation BND405 15.6 Inç Su Geçirmez Notebook Çantası, kırmızı ve siyahın eşsiz uyumuyla göz alıcı bir tasarım ortaya koyuyor. 15.6 inç boyuta kadar tüm laptoplar için koruma sunuyor. Kullanıcı tercihine göre ister elde ister omuzda taşınabiliyor. Suni deri elcikleri ile konforun adresi oluyor.

9. Büyük laptoplar için: SYG 2000 17 Inç Suya Dayanıklı Laptop Çantası

En iyi su geçirmez laptop sırt çantası modellerinden biri olan SYG 2000 17 Inç Suya Dayanıklı Laptop Çantası, suya ve aşınmalara karşı dayanıklı yapısı sayesinde açık hava etkinliklerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Dört bölmesi ile eşyalarınızı organize etmenize olanak tanımasının yanı sıra ergonomik tasarımı sayesinde rahatlık sağlıyor. Son derece hafif olması da cabası!

10. Ergonomik ve konforlu: VEGMANN AV025 15.6 Inç Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

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Modern tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan VEGMANN AV025 15.6 Inç Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası, su geçirmez kumaşı ve köpük dolgulu yapısıyla laptop'ları sıvı temasından ve çarpmalardan koruyor. Bagaj kemeri sayesinde seyahatlerde önemli rol oynuyor. Süngerli omuz askılarıyla uzun süreli kullanımda bile yorgunluk yaratmıyor. Ayrıca sırt kısmında nefes aldıran dolgu sistemine sahip olduğu için terletmiyor.