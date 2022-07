Bu sıralar Amazon'da trend olan herkesin göz bebeği parçalar

İstekler ve ihtiyaçlar hiç bitmiyor. Hâl böyle olunca en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla satın almak önem kazanıyor. Siz de bu sebeple uzun uzun araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Neyse ki işinizi kolaylaştıracak bir listeyle geldik! Amazon'da satılan, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı tatmin edecek en trend ürünleri bir araya getirdik. Bu ürünleri ister kendiniz kullanabilir ister özel günlerde sevdiklerinize hediye edebilirsiniz! Amacınız ne olursa olsun, farklı amaçlarla üretilen seçeneklere bayılacağınıza eminiz. Öyleyse hem sizi hem sevdiklerinizi mutlu edecek en trend ürünleri beraber inceleyelim mi?

1. Philips MG3720/15 Erkek bakım Seti ile güzel görünmek daha kolay

Bakımlı erkeklerin vazgeçemeyeceği bir ürün olarak karşınıza çıkan Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti ile farklı dokunuşlarla tarzınızı değiştirmeye ne dersiniz? Saçlarınızı ve sakallarınızı şekillendirmenize olanak tanıyan set, kendi kendini temizleme özelliğinin yanı sıra şarj edilebilir kablosuyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürünü seyahat kesesi sayesinde her yere kolayca götürebilirsiniz. Şarj edilebilen ürünü ortalama bir saat boyunca kablosuz şekilde kullanabilirsiniz. Bakım setini babanıza, eşinize ya da erkek kardeşinize hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz.

2. Mutlu bir güne hazırlık için: POWERTEC TR 901 Profesyonel Fön Makinesi

Banyo sonrası saçlarınızı kuruturken şekillendirebileceğiniz muhteşem bir ürün sizleri bekliyor. Saçlarınızın kolayca şekillenmesini sağlayan POWERTEC TR 901 Profesyonel Fön Makinesi sayesinde aynanın önünde fazla vakit geçirmenize gerek kalmıyor. Her evde olması gereken ürün, portatif olması sayesinde her yere kolayca taşınabiliyor. 210 santigrat dereceye çıkabilen sıcaklığı ile saçlarınızın kolayca şekil almasını sağlıyor. Böylece saçlarınızı şekillendirirken zamandan tasarruf etmenize de olanak tanıyor. Kuaförler için özel olarak üretilen makineyi siz de evinizde kullanabilirsiniz. Böylece kendinizin kuaförü olabilirsiniz.

3. Buffer Çantalı Manikür Pedikür Seti ile tırnaklarınızın daha bakımlı görünmesi mümkün

Bakımlı ellere sahip olmak herkesin en doğal hakkı. Ellerin ve tırnakların bakımlı görünmesi içinse bazı bakım ürünlerine ihtiyaç var. Tırnak bakımınızı yapacağınız zaman bütün ihtiyaçlarınızın bir arada olduğu malzemelerden oluşan Buffer Çantalı Manikür Pedikür Seti ile bakım rutininizi kolayca tamamlayabilirsiniz. 13 parçadan oluşan seti kapalı konumdayken çantanıza koyabilirsiniz. Böylece setin fazla yer kaplamadığını görebilirsiniz. Setin içeriğinde tırnak eti itici, çok amaçlı makas, manikür makası, tırnak törpüsü, tırnak makası, cımbız ve akne iğnesi gibi ürünler yer alır.

4. Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre ile evinizin sıcaklığını her an kontrol edin

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre'yi evden arabaya, bulunduğunuz herhangi bir ortamda kullanabilirsiniz. Böylece dijital termometrenin bulunduğu ortamın sıcaklığını ve nem oranını kolayca ölçebilirsiniz. Lityum pille çalışan cihaz, bu sayede uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ürünü, epey hafif olduğu için rahatça her yere götürebilirsiniz. Dilerseniz cihazı duvarınızın bir köşesine yerleştirip nem ve sıcaklık değerlerini her an takip edebilirsiniz. Akıllı cihazlarınıza Mi Home uygulamasını indirdikten sonra termometreye Bluetooth ile bağlanıp verileri okuyabilirsiniz. Böylece ortam koşullarını uzaktan da öğrenebilirsiniz.

5. Sağlıklı yaşam için Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, dayanıklı materyallerden oluşması sayesinde uzun süreli kullanım vadediyor. 150 kilograma kadar ölçüm yapabilen tartı, 30x30x2 cm boyutlarında olduğu için evin her köşesinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Beyaz rengi sayesinde her ortama uyuyor ve oldukça şık görüntü sağlıyor. Sadece kilonuzu değil; kemik kütlesi, kas kütlesi, yağ oranı, vücut suyu ve temel metabolizma gibi değerleri ölçebiliyor. Böylece vücudunuzdaki her değişimi kontrol altında tutmanıza olanak tanıyor. Siz de Xiaomi'nin üstün teknolojili ürünü ile sağlıklı yaşam standartlarını yakalayabilirsiniz.

6. Spor ayakkabıda rahatlığı sevenlerin tercihi: Under Armour UA Mojo 2 Lifestyle Ayakkabı

Under Armour UA Mojo 2 Lifestyle Ayakkabı, yumuşak kumaş dokusu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde kolayca giyilebiliyor. Bu sayede ayakkabının yapısını oluşturan elastik tasarımıyla ayağınıza giyerken rahatlıkla giymenizi sağlıyor. EVA köpük ara taban ile hafif sönümleme sunuyor. Kauçuk dış tabanı ile ekstra dayanıklılık sunuyor. Griden maviye farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap ediyor. Siz de ister spor yaparken ister günlük kullanımlarınızda giyebileceğiniz ayakkabıya hayran kalacaksınız. Hatta onu ayaklarınızdan hiç çıkarmayacaksınız!

7. Cebinizdeki teknoloji: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, hızlı bağlantı imkânı sunan yeni nesil kulaklıklar arasında yer alıyor. Bluetooth özellikli kulaklık, son teknoloji özellikleri ile beğeninize sunuluyor. Kablosuz olması sayesinde sizi birbirine dolaşmış kabloları çözmek zorunda bırakmıyor. Ergonomik tasarımı ile kulaklarınıza mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Böylece kulağınıza kulaklığınızı takıp müzik dinlerken kendinizi sanki konserde eğleniyormuş gibi rahat ve keyifli hissedebilirsiniz. Üstelik gürültü kontrolünü sağlayan özelliği sayesinde sadece müziğe odaklanabilirsiniz.

8. Telefonlarınız şarjsız kalmasın: Anker 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Anker 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, aynı anda iki akıllı telefonu şarj etmenizi sağlıyor. MultiProtect özelliği sayesinde güvenlik sunuyor. Standart powerbank'ler, telefonları ortalama 12 saatte şarj ederken bu ürün, Quick Charge özelliği sayesinde 5 saat içerisinde şarj işlemini tamamlıyor. Portatif boyutu ile cepte dahi kolayca taşınabiliyor. Böylece ürünü seyahatler, iş toplantıları ya da kamp tatilleri için yanınızda götürebilirsiniz. Bu sayede priz bulamadığınız durumlarda bile telefonunuzun şarjının bitmesini önleyebilirsiniz. Powerbank'i sık sık seyahat eden sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

9. Oyunseverlerin tercihi Logitech G G335 Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

Amazon'un en trend ürünleri arasında Logitech G G335 Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı da var! Çok satan ürünler arasında yerini alan kulaklık, kusursuz bir dinleme deneyimi sunuyor. Dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar ve oyun konsollarında kullanılabiliyor. Oyun esnasında inanılmaz ses kalitesi sunması sayesinde oyunseverlerden tam puan alıyor. Böylece oyun kulaklığı ürünleri arasında en çok tercih edilen model oluyor. Ürünün kafa bandının yıkanabilir oluşu, her zaman temiz kalmasını sağlıyor. Köpüklü kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahatlık vadediyor.

10. Dişlerde plak oluşumuna son: Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, dişlerinizin en ücra köşelerine dahi erişerek günlük diş temizliğinizi mükemmel şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Bu sayede manuel diş fırçalarının yapamadığı işi yapıp plak oluşumunu aktif şekilde engelliyor. Fırçalama esnasında farklı alanlara uygulama yapmanız gerektiğini size hatırlatmak için 30 saniyede bir titreşim dalgaları yayıyor. Böylece her bölgeyi yeterince fırçalamanızı sağlıyor. Kullananların bayıldığı ürün, yedek başlığı ile satışa sunuluyor. Ürünün pil ömrü 7 güne kadar dayanıyor. Sonrasında fırçayı şarj etme standına takmak gerekiyor.