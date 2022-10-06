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  4. Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

05.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan giyim sektörü ve modası uzun yıllardır tüm dünyaya ilham oluyor. Önümüzdeki sonbahar ve kış ayları için de İtalyan stilinin trend olacağı konuşuluyor. Erkekler ve kadınlar için birbirinden özel parçalar hem şık bir görünüm sunuyor hem de sonbahar ve kış aylarında soğuktan koruyor. İşte sonbaharda İtalyan stili oluşturmak isteyenler için kombin önerileri!

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Sonbaharda İtalyan stiline ait parçalarla tarzınızı kolayca yansıtabilirsiniz. İtalyan modasına ait parçalar, birçok farklı fizik yapısına uyum sağlıyor. Soğuk havalarda rahatlığı önemsediği kadar şık olmak isteyenler, bu ürünleri tercih ediyor. Birbirinden güzel kombinler oluşturmanız için dolabınızda mutlaka olması gereken parçaları merak ediyor musunuz? Öyleyse gelin, tarzınıza yakışacak modelleri hep birlikte inceleyelim.

1. Esnek ve kaliteli kumaşıyla: DeepSEA Ekose Desenli Beli Lastikli Bağcıklı Dar Paça Slim Fit Erkek Pantolon

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

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Rahat ve farklı olmanız için ihtiyacınız olan tek şey DeepSEA Ekose Desenli Beli Lastikli Bağcıklı Dar Paça Slim Fit Erkek Pantolon! Model, cepleri ve dar kesim paçalarıyla dikkat çekiyor. Esnek ve kaliteli kumaşı sayesinde rahat hissettiriyor ve gün boyu hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Belinde yer alan ipleri sayesinde bedene kolayca uyum sağlıyor. Şıklığınızı tamamlayacak modele göz atmadan geçmeyin, deriz.

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2. Her mevsim rahat etmek isteyenler için: Bohem Stil Bej İtalyan Ham Keten Pantolon Etek

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Her mevsime ayak uyduran Bohem Stil Bej İtalyan Ham Keten Pantolon Etek, eteği andırsa da aslında içerisinde gün boyunca rahat etmenizi sağlayan bol bir pantolon. Keten kumaşıyla vücuda nazikçe dokunduğu için model, çok seviliyor. Lastikli bel yapısı, pantolonun bedeninize tam oturmasına imkân tanıyor. Bol kesim olduğu için birçok farklı parçayla rahatlıkla kombinlenebiliyor. Birçok renk seçeneği bulunan modele mutlaka şans verin.

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3. Rahat ve yumuşak: İtalyan High Top Günlük Martin Deri Bot

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Sonbahar soğuğunda ve rüzgârlı havalarda ayaklarınızı koruyan İtalyan High Top Günlük Martin Deri Bot, cırt kapamalı kemeri sayesinde ayak yapınıza göre ayarlanabiliyor. Yumuşak tabanı, ayakların gün boyu rahat hissetmesini sağlıyor. Su geçirmediği için yağışlı günlerde en büyük destekçiniz hâline geliyor. Nefes alan yapısı, ayak kokusunun önüne geçiyor. Kaymaz tabanı sayesinde ürünü yağışlı havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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4. Stilinize İtalyan esintisi katın: Islander Fashions Kadın İtalyan Uzun Tozluk Palto

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Hem resmi hem günlük kıyafetlerle giyebileceğiniz Islander Fashions Kadın İtalyan Uzun Tozluk Palto, kadın giyimde İtalyan modasına ayak uyduran en özel parçalar arasında yer alıyor. Sonbahar aylarında yumuşacık dokusuyla içerisinde rahat etmenizi sağlayan model, birçok kombine kolayca uyum sağlıyor. Çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabilen paltonun iki adet derin cebi bulunuyor. İtalyan tarzını yakalamanızı sağlayacak trençkotu çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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5. İtalyan stili için olmazsa olmaz: MELEGARI Bere Süper Bask

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Sonbaharda baş bölgesini korumak ve aynı zamanda etkili bir stil oluşturabilmek için tam olarak ihtiyacınız olan parça, MELEGARI Bere Süper Bask! İç bölümünde bulunan astar soğuk hava geçişini engeller ve başınızı soğuktan korur. %100 yün materyali sayesinde yıllarca kombinlerinize eşlik eder. 60'lı yıllardan bu yana popülerliğini koruyan şapka, İtalyan tarzı oluştururken de size yardımcı olacak!

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6. Bol kalıbıyla gün boyu rahat olun: Chiccy Kadın Siyah İtalyan İkili Asimetrik Oversize Dokuma Elbise

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Sonbahar mevsiminde soğuk havalar nedeniyle tarzınızdan ödün vermek istemiyorsanız Chiccy Kadın Siyah İtalyan İkili Asimetrik Oversize Dokuma Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Bol kesim model, içinde rahat edebilmenizi sağladığı gibi aynı zamanda fit görünmenize de yardımcı oluyor. Üstelik asimetrik duruşu, farklı bir tarz oluşturmanıza imkân tanıyor. Şık kemerlerle tamamlayabileceğiniz model sizi bekliyor, acele edin!

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7. Soğuk havalarda en büyük yardımcınız: Şan Giyim 905 Erkek Kahve Pötikare Desen İtalyan Kumaş Ceket Yaka Kısa Palto

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

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İtalyan modasına uyum sağlarken soğuk sonbahar günlerinde de rahat etmek istiyorsanız sizin için en doğru ürünlerden bir tanesi, ŞAN GİYİM 905 Erkek Kahve Pötikare Desen İtalyan Kumaş Ceket Yaka Kısa Palto. İtalyan stilinin olmazsa olmazı palto, klasik tarzınızı ortaya çıkarırken aynı zamanda soğuk geçirmeyen yapısıyla vücudunuzu koruyor. Fitted kalıbıyla dikkat çeken model, kaşmir kumaşı ve saten astarıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

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8. Kadife dokusuyla: MSBASIC Gece Elbisesi

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Sonbahar ve kış aylarındaki özel gün ya da davetlerde ilk tercihiniz MSBASIC Gece Elbisesi'nden yana olmalı! Kaliteli kumaş yapısı, kalın dokusu, uzun etek ve kol boyuyla şıklığınızı gözler önüne seren model; kurtarıcı parçanız olmaya aday. Elbise, elastik yapısı ve dar kalıbıyla vücudunuzu sarıyor. Kadife dokusuyla teninize nazikçe dokunan modeli yüksek topuklu stilettolarla tamamlayabilir, bulunacağınız ortamlardaki tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

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9. Erkek modasının en önemli parçalarından: Altınyıldız Classics Erkek Beyaz-mavi Slim Fit Dar Kesim İtalyan Yaka Baskılı Gömlek

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Her zaman fit gösteren ve ister tek başına ister takım elbiseyle kullanabileceğiniz Altınyıldız Classics Erkek Beyaz-mavi Slim Fit Dar Kesim İtalyan Yaka Baskılı Gömlek, şıklığınızı tamamlıyor. Pamuklu kumaşı, içerisinde rahat hareket etmenize yardımcı oluyor. Vücuda tam oturan yapısıyla sonbahar aylarında İtalyan tarzını yansıtmanızı sağlıyor. Dokusuna hayran bırakan modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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10. Kış aylarında ayaklarınızın konforu için: Calvin Klein Military Bot

Bu sonbaharın yükselen trendi İtalyan stilini benimsemek isteyenler için kombin önerileri

Yağışlı havalarda kurtarıcı parçanız olacak Calvin Klein Military Bot, ayaklarınızın gün boyu konforlu bir şekilde hareket etmesine yardımcı oluyor. Hafif dolgulu tabanı, boyunuzun daha uzun görünmesine yardımcı oluyor. %100 deriden üretildiği için uzun yıllar size eşlik etmeye devam ediyor. Siyah rengi, bileği geçen boyu ve zamansız tasarımıyla şıklığınızı tamamlayacak model, bağcık kapamasıyla rahat kullanılıyor.

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