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Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

17.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modayı yakından takip eden kadınlardan mısınız? Cevabınız “Evet” ise son derece ilginizi çekecek olan yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz çünkü 2022 yaz trendlerinde sıkça karşınıza çıkacak olan ayakkabı modellerini tanıtacağız. Bu yaz öne çıkan topuklu ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Siz de ayakkabılarınız ile farkınızı yansıtmak istiyorsanız bu modeller tam size göre!

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Moda sektörünü takip edenlerin de bildiği üzere ayakkabılarda her sene yeni modeller tasarlanıyor. Bu sene dikkat çeken topuklu ayakkabı modelleri arasında; ışıltılı ve taşlı ayakkabılar, arkası açık kalan bantlı topuklu ayakkabılar, dolgu topuklu hasır ayakkabılar, kare topuklu ayakkabılar, bilekten bağlanan ayakkabılar, renkli ve tek bantlı stilettolar bulunuyor. Peki, birbirinden şık bu ayakkabı modellerini daha yakından incelemek ister misiniz? Eğer istiyorsanız yazımızı okumaya ve sizler için seçtiğimiz ayakkabı modellerini incelemeye devam edin!

1. Asla modası geçmeyen: Butigo Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

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''Rahatıma düşkünüm ama topuklu ayakkabı giymek istiyorum'' diyorsanız Butigo Topuklu Ayakkabı tam aradığınız ürün olabilir. Kare blok topuk modeliyle dikkat çeken ayakkabı neredeyse düz tabanlı ayakkabı kadar rahat etmenizi sağlıyor. Gün boyu ayağınızda kalsa bile sizi yormayan ayakkabıyı iş ve günlük hayatınızda kullanabileceğiniz gibi özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Kaliteli sentetik deri malzemeden dizayn edilen topuklu ayakkabının; kahverengi, bej ve siyah olmak üzere 3 adet renk seçeneği bulunuyor. Tarzınızı yansıtan rengi belirledikten sonra ayaklarınızdaki şıklığın keyfini çıkarın!

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2. En rahat modeller arasında bulunan: Epaavm Dolgu Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Yıllar geçse de modası asla geçmeyen ve en konforlu topuklu ayakkabı modeli olan dolgu topuk ayakkabılar, bu sezonda da yerini kimseye kaptırmıyor. 2022 bahar ve yaz ayakkabı trendlerinde karşılaşacağınız dolgu topuklu ayakkabılar, ''Hem şık görüneyim hem konfordan ödün vermeyeyim'' diyenlerin ilk tercihi. Orta topuklu olan ayakkabının topuk boyu ise 6.5-7 cm yüksekliğinde. Kır düğünlerinde, plajda veya günlük hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabılar âdeta kuş gibi hafif hissetmenizi sağlayacak ve gün boyu ayağınızdan hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

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3. Şık detayları sevenlere: İNCİ Platform Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

2022 bahar-yaz ayakkabı trendlerinde karşılaşacağınız modellerden bir diğeri ise küt burunlu ve bantlı ayakkabılar. Süet malzemeden üretilen topuklu ayakkabı, çok yüksek topuklu olmayan bir ayakkabı arayanların tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Farklı kesime sahip topuk dizaynı ve bilekten bağlamalı modeli ile ayakkabınızla tarzınızı yansıtmak istiyorsanız İNCİ Platform Ayakkabı aradığınız ürün olabilir! Rahatlığı ve şıklığı ile dikkat çeken topuklu sandaletleri; günlük hayatta, iş yerinde, ofiste, arkadaş buluşmalarında ve özel günlerde hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz.

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4. Canlı renk tonuyla dikkat çeken: Pembe Potin Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

''Rengârenk ruhumu renkli ayakkabılar ile yansıtmak istiyorum'' diyorsanız sizi hemen buraya alalım! Mor rengiyle dikkat çeken topuklu stilettolar, her sene olduğu gibi bu sene de adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem modası geçmeyen hem rengiyle farklılığını ortaya koyan kare topuklu ayakkabı, süet kumaş kullanılarak üretiliyor. Gün boyu ayaklarınızda kalsa bile rahatsız etmeyen topuklu ayakkabının topuk boyu ise 9 cm. Fuşya ve mor renk seçenekleriyle canlı renkleri sevenlerin tercih ettiği topuklu ayakkabı, eğlenceli tarzınızı yansıtmak için sizi bekliyor!

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5. Bu sezona damga vuran: Tinka Bell Shoes Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

2022 bahar-yaz ayakkabı trendlerine damga vuran bilekten çapraz bağlamalı topuklu ayakkabılar, iddialı ve cesur görünmeyi sevenlerin tercih ettiği ayakkabı modellerinden bir diğeri. Orta topuklu ayakkabı kategorisinde bulunan ürünün, topuk boyu ise 7 cm yüksekliğe sahip. Bileklerinizi olduğundan daha zarif ve güzel gösteren ayakkabı modeli, yaz aylarında vazgeçemediğiniz parçalar arasında olmaya aday. Yeni sezon trendlerini yakından takip ediyor ve şıklığınızı ortaya koymak istiyorsanız Tinka Bell Shoes Topuklu Ayakkabı modelini mutlaka incelemelisiniz!

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6. Abiye ayakkabı arayanlara: Roe Doe Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Özel gecelerde ve davetlerde şıklığınızdan ödün vermiyorsanız Roe Doe Topuklu Ayakkabı tam aradığınız ürün olabilir! Konforlu dizaynı ve farklı tasarımı ile tüm gözleri üzerine toplamayı başaran topuklu ayakkabılar, giydiğinizde kendinizi daha özel hissetmenizi sağlayacak! Hakiki deri taban malzemesi ve hakiki süet dış kaplaması ile kendinizi kuş kadar hafif hissetmenizi sağlayan topuklu ayakkabı, şıklığınızı ortaya koymak için özel olarak üretiliyor. Taşlı ve tüylü özel işlemeleri ile girdiğiniz her ortamda sizi diğerlerinden bir adım öne çıkaran ayakkabıları incelemenizi öneriyoruz.

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7. Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen: Polaris Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Bu sezon karşılaşacağımız topuklu ayakkabı modellerinden bir diğeri ise arkası açık bantlı ayakkabılar. Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen bu tarz ayakkabılar; iş yeri, ofis, düğün, nişan, davet, yemek ve toplantı gibi her ortamda giyilebilecek ayakkabı modelleri arasında yer alıyor. Kısa topuk boyu ve rahatlığı ile kuş gibi hafif hissetmenizi sağlayan Polaris Topuklu Ayakkabı, kusursuz görüntüsüyle her kıyafet kombinine eşlik edebilecek potansiyele sahip. Modası asla geçmeyen ve her kıyafete uyum sağlayabilen topuklu ayakkabı arayışındaysanız ürünü incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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8. Tasarımıyla dikkat çeken: CARLA BELLA Şeffaf Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

Yeni sezonu kasıp kavuran bir diğer topuklu ayakkabı modeli ise şeffaf topuklu ayakkabılar. 2022 bahar ve yaz ayakkabı trendlerinde karşılaşacağınız şeffaf ayakkabılar, farklı ve şık görünmeyi sevenlerin tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Bu sezona damga vuran farklı topuk kesimi ve şeffaf üzerine taş işlemleri ile dikkat çeken ayakkabının topuk boyu ise 7 cm yükseklikte. Ayaklarınızı daha zarif ve kusursuz gösteren topuklu ayakkabılar; düğün, davet, akşam yemeği, parti ve özel günlerde tercih edebileceğiniz en şık modeller arasında bulunuyor.

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9. Klasik modelleri tercih edenlere: OPENY.Z Topuklu Ayakkabı

Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri

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''Klasikten vazgeçemem'' diyorsanız OPENY.Z Topuklu Ayakkabı tam size göre! Orta boy topuk yüksekliğine sahip mavi stilettolar, kıyafet kombinlerini eşsiz bir görünüme kavuşturuyor. Neredeyse her türlü kıyafetle kullanılabilen ve her yere uyum sağlayabilen topuklu ayakkabıları; iş yerinde, ofiste, arkadaş buluşmalarında, düğünde, eğlence mekânlarında, özel davetlerde ve günlük hayatta rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Rugan deriden üretilen ayakkabı, parlak ve eşsiz görünümüyle tarzınızı bir adım öteye taşımak için sizi bekliyor. Şıklığınızı bir adım öne çıkaran ayakkabıyı incelemeden geçmeyin deriz!

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