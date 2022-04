Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturmanızda bir numaralı yardımcınız olacak Sudocrem yorumları

Sudocrem, ilk olarak bebeklerde görülen tahrişe bağlı pişiği ortadan kaldırmak için üretilse de artık bebeklerin yanı sıra yetişkinler de bakım rutinlerine dâhil etmiş durumda. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği ürün; tahriş, kızarıklık, sivilce, leke, egzama ve daha birçok soruna çözüm sunduğu için gönülleri fethetti. Sudocrem kullananların yorumlarını, kremin özelliklerini, faydalarını ve benzer ürünleri bir araya getirdik. Gelin, tüm detaylara birlikte göz atalım.

Sudocrem Bebek Bakım Kremi

Sudocrem Bebek Bakım Kremi'nin özellikleri

Sudocrem, pürüzsüz ve sağlıklı cilt için tahriş edici maddelere karşı ciltte koruyucu bariyer oluşturan bir krem. Ürün ilk olarak 1931 yılında üretilmiş ve o günden beri içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmadan günümüze kadar gelmiş. Formülünde çinko oksit, benzil benzoat, saf su ve benzl phenil menthanol B yer alır. Hassas ciltlerin nazik bakım ihtiyacını özenle karşılar. Tahrişin neden olduğu kızarıklığın yatışmasına yardımcı olarak cildin doğal ve sağlıklı durumunu korur. Ürün her ne kadar bebek bakım kremi olarak geçse de her yaştaki kişilerin ve tüm cilt tiplerinin günlük kullanımına uygun çok yönlü bakım sunar. Bebeklerin pişik problemini geçirmede etkin olarak kullanılan Sudocrem, koruyucu tabaka oluşturarak idrarın cilt ile temasını kesip pişik oluşumunu önler. Bu özelliğinin yanı sıra içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde yetişkinlerdeki birçok cilt problemine de iyi gelir. Doğumdan itibaren kullanıma uygun olan ürün, paraben ve SLS içermez. 3 yaşın altındaki çocuklar için sadece bebek bezi alanında kullanılması önerilir. Her bebek bezi değişiminde kullanıma uygun ürünle bebeğiniz huzurlu uyku ve oyunun keyfini doyasıya çıkarabilir. Cilde ihtiyaç duyduğu bakımı yaptığı için dilerseniz gebelik sürecinde Sudocrem'i doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

Sudocrem Bebek Bakım Kremi'nin faydaları

Sudocrem, başta bebeklerde görülen pişik olmaz üzere birçok cilt problemine iyi gelir. Sudocrem'in koruyucu bariyer oluşturan su itici tabanı, cilt ile temas eden herhangi bir tahriş edici etkeni durdurmaya yardımcı olur. Yumuşatıcı etkisiyle de cildi yumuşatıp yatıştırmakta çok etkili. Hassas ve tahriş olmuş cildiniz varsa cilt bariyerini güçlendirmek için üründen yardım alabilirsiniz. Sudocrem, cildin korunma kapasitesini destekler. Yetişkinlerin de cilt bakımında etkin olarak kullanmaya başladığı krem, ufak yaralanmaların veya sivilce izlerinin kısa sürede giderilmesinde, kızarıklık ve tahriş olmuş cildi onarmada oldukça etkili. Aynı zamanda güneş yanıkları, egzama ve cilt lekelerini tedavi etmeye de yardımcı olur. Ürünü sivilce problemi için kullanacaksanız gece cildinizi temizledikten sonra sadece sorunlu bölgeye ince bir tabaka hâlinde uygulamalısınız. Gece sürdüğünüzde ürünün etkisi sabaha kadar artacak. Ancak yağlı cilt tipine sahipseniz bölgesel olarak uygulama yapmaya özen gösterin. Aksi hâlde ürünün yapısı cildinize ağır gelebilir ve yeni sivilce oluşumlarına neden olabilir.

Sudocrem Bebek Bakım Kremi'ni kullananların yorumları

Sudocrem kullanıcı yorumları incelendiğinde çok fazla kişi tarafından deneyimlendiği ve oldukça yüksek puana sahip olduğu göze çarpıyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ürünü sürekli olarak kullanıyor ve çok memnun olduklarını belirtiyor. Kremi pişik sorunu için bebeklerinde kullanan kişiler, gerçekten kaliteli ve işe yarar olduğunu vurguluyor. Cilde sürülünce hemen dağılıp kaybolması en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Gebelikte Sudocrem kullananlar ise hormonal değişimlerden dolayı ciltteki bozulmalara çok iyi geldiğini ve cildi toparladığını söylüyor. Sudocrem cilt lekeleri kullananlar hamilelikte oluşan lekelere, sivilce izlerine ve güneş yanığına da çok iyi geldiğini belirtiyor. Bebek kullanımının yanı sıra yetişkinler için de yatıştırıcı olduğu göze çarpıyor. Kullananlar arasında egzama sorunu yaşayanlar da bulunuyor. Sudocrem egzama kullananlar ciltteki kızarıklık ve kaşıntıyı büyük oranda geçirdiğini gözlemlemiş. Sudocrem nemlendirici kullananlar bekledikleri yumuşaklığı yakaladıklarını belirtiyor. Olumsuz yorumların çok azınlıkta olduğu göze çarpıyor. Bazı kişiler pişiğe iyi gelmediğini bu yüzden memnun kalmadıklarını ifade ediyor. Ancak genel olarak bakıldığında kullananların hemen hemen hepsi üründen memnun kalmış görünüyor. Çok amaçlı kullanıma imkân tanıyan ürünü kendi sorununuza yönelik olarak kullanabilirsiniz.

Sudocrem Bebek Bakım Kremi'ne benzer ürünler

1. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5, cildin nem dengesinin korunmasını sağlayan etkili bir ürün olarak öne çıkıyor. Özel bileşimi sayesinde cildin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken yatışmasını da sağlıyor. Solüsyon formundaki ürün, cilde yedirilerek uygulandığında kısa sürede emiliyor ve etkisini gösteriyor. Hassas cilt tiplerinin kullanımına uygun. Cilt bariyerinin onarılması, tahriş gibi sorunlara oldukça iyi geliyor. Yüze, vücuda ve dudaklara uygulanabiliyor.

2. Bepanthol Cilt Bakım Kremi

Her yaş grubu için kullanıma uygun Bepanthol Cilt Bakım Kremi, zengin içeriği sayesinde kızarıklık, pullanma ve kuruluğa bağlı olarak görülen çatlak gibi birçok cilt sorununa karşı nemlendirici bakım uyguluyor. Formülünde yer alan ProVitamin B5 ile cilt sağlığını kusursuz biçimde destekliyor. Dış etmenlere karşı cilt bariyerini güçlendiriyor ve cildin tüm katmanlarını etkili bakım ile nemlendiriyor.

3. Chamos Repair Cica Centella Cream

Chamos Onarıcı Cica Centella Krem, cildi sakinleştirmeye yardımcı %60 oranında centella asiatica içeriyor. Böylece cilt bariyerini onararak cildin doğal dengesine kavuşmasına yardımcı oluyor. Hassas ve problemli ciltlerde etki olan ürün cildi sakinleştiriyor, nemlendiriyor, tahrişten korumaya yardımcı oluyor. %2 oranındaki niacinamide ise lekelerin rengini açarak iyileştirici etki sunuyor. Bölgesel ya da tüm yüze uygulanabiliyor.

4. Avene Cicalfate Restorative Protective Cream

Tahriş olmuş ciltlerin kullanımına uygun Avene Cicalfate Krem; yetişkin, çocuk ve yeni doğanların kullanımı için tavsiye ediliyor. Ürün, tahriş olmuş cildin eski hâline gelmesine yardımcı oluyor, konfor ve esneklik kazandırıyor. Yatıştırıcı ve anti-enflamatuar özellikli termal su bakımından zengin krem, cildin hızla yenilenmesine büyük oranda yardımcı oluyor. Bu sayede doğal konforunu yeniden bulan cilt, yumuşacık ve güçlü oluyor.

5. Hametol Cilt Bakım Kremi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ani değişen hava şartları, şehir hayatı, hava kirliliği gibi birçok çevresel etkinin cilt üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Hametol Cilt Bakım Kremi bu tür etkileri hızlıca yok ediyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor, cildin nemli, genç, daha parlak, gergin görünmesini sağlıyor. Onarıcı etkisi kızarıklık ve tahrişi engelliyor. Yumuşak ve hafif dokusu, hızlıca emiliyor. Renklendirici ve paraben içermeyen ürünü hassas ciltler de rahatlıkla kullanabiliyor.

6. Deauty Skin Hamamed 9 Onarıcı Ve Canlandırıcı Krem

İsmini mucizevi şifalı hamamelis bitkisinden alan Deauty Skin Krem, içeriğindeki dokuz doğal bileşen ve esansiyel yağlarla cildin ihtiyacı olan tüm bakımı karşılıyor. Ferahlatıcı ve lavanta kokulu ürünün pürüzsüz, yumuşak formu kolay kullanılmasını sağlıyor. Çevresel stres faktörlerinin neden olduğu tahriş, kızarıklık ve gerginliği onarıyor. Özel formülüyle cildin ihtiyaç duyduğu nemlendirmeyi sağlayan krem, birçok cilt sorununa iyi geliyor.