Cildinizi parlatıp yumuşacık hale getirecek hem doğal hem uygun fiyatlı bakım setleri

Yağlı, kuru, karma ya da hassas cilt tipine sahip olabilirsiniz. Bakım yapmaya başlamadan önce nasıl bir cilt tipiniz olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Parlak bir cildiniz varsa yağlı, kuru ve pul pul dökülen bir cildiniz varsa kuru, T bölgesi yağlıyken ağız çevresi kuru bir cildiniz varsa karma, kızaran ve çabuk reaksiyon gösteren bir cildiniz varsa hassas cilt tipine sahip olabilirsiniz. Cilt tipinizi belirledikten sonra uygun bakım ürününe karar verin ve düzenli bakım rutini oluşturun. Her zaman bakımlı görünen cilde kavuşmak istiyorsanız sizler için seçtiğimiz cilt bakım ürünlerine göz atmadan geçmeyin!

1. Sivilce izleri ve koyu lekeleri önleyen The Purest Solutions

Geçmişten gelen sivilce izleri bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Ciltte renk eşitsizliklerine neden olan bu lekeler, psikolojiyi olumsuz yönde etkiliyor. The Purest Solutions, eşsiz formülasyonu sayesinde ciltteki renk eşitsizliklerinin önüne geçiyor ve pürüzsüz görünen cilde sahip olmanızı sağlıyor. AHA Peeling ve Arbutin Serum ikili olarak düzenli kullanıldığında cildinizdeki renk eşitsizliklerini gideriyor, cildinizi yatıştırıyor ve ışıl ışıl görünüme kavuşturuyor. Bebeksi bir cilde kavuşmak için temiz cilt üzerine AHA Peeling'i uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra durulayın. Arbutin Serum'u ise temiz cilde gece ve gündüz 1-2 damla şeklinde uygulayın.

2. Yağlı ve akneli ciltlere uygun La Roche Posay Effaclar Bakım Seti

Yağlı ve akneli cilde sahip kişiler tertemiz görünen ipeksi bir cilde kavuşmak ister. La Roche Posay Effaclar Bakım Seti içerisinde bulunan La Roche Posay Effaclar Duo (+) akne problemi yaşayan yağlı ciltler için geliştirilmiş bir bakım kremi. Makyaj bazı olarak da kullanılabilen ürün, cildinizi yağlandırmadan ihtiyaç duyduğu neme kavuşturuyor. La Roche Posay Effaclar Temizleyici Jel, cildinizi nazikçe temizlerken anında temizlik hissi yaratıyor. Sabun, renklendirici madde, paraben ve alkol içermiyor. Bu yönüyle cildinizi yağdan arındırırken kurumalara neden olmuyor. La Roche Posay Effeclar Tonik ise sıkılaştırıcı etkisiyle gözenekler üzerinde gözle görülen fark yaratıyor.

3. Tamamen doğal içerikli Thalia Natural Beauty Probiyotik Kefir Özlü Cilt Bakım Seti

Tamamen doğal içeriğiyle ''gençlik iksiri'' olarak adından söz ettiren Thalia Natural Beauty Probiyotik Kefir Özlü Cilt Bakım Seti, cildinizi ihtiyacı olan neme doyuruyor ve bebek gibi bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Kefir, içerisinde bulunan yararlı mikro organizmalar ve probiyotikler sayesinde cilt sağlığına çok iyi geliyor. Set içerisinde bulunan kefir özlü yüz serumu, yüz kremi ve el kremi sayesinde yumuşacık bakımlı görünen cilde sahip olacaksınız! Doğal formülü sayesinde cildi yumuşatan, besleyen ve dengeleyen bakım seti; kozmetik ürünlerinde favorileriniz arasına girecek!

4. Işıl ışıl bir cilt için: L'Oréal Paris Şeker Peelingi ve Saf Kil Detoks Maskesi içeren 2'li Cilt Bakım Seti

Cildiniz üzerinde hızlı ve gözle görülen değişimler yaşamak ister misiniz? Cevabınız ''İsterim'' ise L'Oréal Paris Şeker Peelingi ve Saf Kil Detoks Maskesi tam size göre! Şeker peelingi sayesinde cilt üzerinde biriken ölü deriden ve yağ tabakasından kurtulduktan sonra saf kil detoks maskesi ile yumuşacık, ipeksi cilde kavuşacaksınız! Bu ikiliyi düzenli olarak kullandıktan sonra cilt dokusu gözle görülür şekilde arınıyor ve gözenekleriniz sıkılaşmaya başlıyor. Teninizi seviyor ve bakımlı görünmek istiyorsanız cilt bakım setini alın ve hemen uygulamaya başlayın!

5. Kusursuz bir cilt için: Maru.Derm 3'lü Cilt Bakım Seti

Karma ve yağlı ciltler için cilt temizliği en önemli konulardan biri. Ne kadar temizleseniz de yağlı görünen ciltten kurtulamıyorsanız üzülmeyin, Maru.Derm 3'lü Cilt Bakım Seti yardımınıza koşuyor! Pürüzsüzleştirici Yüz Yıkama Jeli, BHA Gözenek Temizleyici Günlük Tonik ve Gözenek Küçültücü Serum cildiniz üzerinde biriken yağ tabakasından cildinizi arındırıyor, gözeneklerinizi sıkılaştırıyor ve pürüzsüz cilde kavuşmanızı sağlıyor. Düzenli kullanımda farkı göreceğiniz bakım seti sayesinde ışıl ışıl görünen bakımlı cilde kavuşacaksınız! Tamamen temiz içerikli olan bakım seti; paraben, parfüm, SLES ve SLS içermiyor.

6. Kendinizi özel hissetmek için: Clinique 3 Adımlı Cilt Bakım Seti

Cildinizin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak dermatologlar tarafından özenle hazırlanan Clinique 3 Adımlı Cilt Bakım Seti, kusursuz görünen cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Cildinize gereken bakımı sağlarken hassas ve özenli davranan bakım seti, hassas ciltler tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Set içerisinde bulunan Yüz Temizleme Jeli, Clarifying Lotion Arındırıcı Losyon 3 ve Dramatically Different Nemlendirici Losyon sayesinde cildinizi kusursuz görünüme kavuşturun! Yüz temizleme jeli ile cildiniz üzerinde biriken ölü derileri ve yağ tabakasını temizleyin, açılan gözenekler üzerine arındırıcı losyonu uygulayın ve en sonunda nemlendirici losyonu uygulayın.

7. Derinlemesine bakım: Carino E Bella C Vitamini Serum - Somon DNA - Hyaluronik Asit - Retinol Serum Seti

Cildiniz üzerinde derinlemesine bakım yapan Carino E Bella Serum Seti, cilt üzerinde bulunan kusurları giderirken ileriye dönük oluşabilecek sorunların önüne geçiyor. Cildinizin ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlayan serum seti, profesyonel anti-aging özelliği ile yaşlılık karşıtı ürünler arasında yer alıyor. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi, bakımı ve özeni sağlayan bakım seti; ileride oluşabilecek kırışıklıkları, cilt sorunlarını, lekeleri önlüyor. Özellikle 30 yaşın üstündeki kişilerin kullanması gereken serum seti, yaşlılık karşıtı önlemleri alarak genç ve sıkı görünen cilde kavuşmanızı sağlıyor.

8. Besleyici özelliği bulunan Cream Co. Bakım Seti

Cildiniz için kusursuz görünüm seti olarak adlandırılabilen Cream Co. Bakım Seti, pürüzsüz cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Tamamen doğal içerikli olan bakım seti, cildinizde herhangi bir alerjik reaksiyona yol açmıyor. Cilt ile tamamen uyumlu pH değeri sayesinde cildinizi yağdan arındırırken kurutmuyor. Bakım seti cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi karşılıyor ve cildinizde ipeksi görünüm sağlıyor. 3 parçadan oluşan bakım seti; cildinizin derinlemesine temizlik ve pürüzsüzleşme, gözeneklerden ve siyah noktalardan arınma ve yoğun nemlenme ihtiyacını karşılıyor.

9. Bitkisel özlü: Garnier Aloe Jel Nemlendirici ve Temizleme Seti

Bitkisel özlü ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız Garnier'ın Hyaluronik Aloe Jel ve Hyaluronik Aloe Temizleme Jeli içeren bakım seti tam size göre olabilir. Hyaluronik Aloe Jel; cildinizi ihtiyaç duyduğu neme kavuşturuyor, daha pürüzsüz görünen ve ışıl ışıl cilde kavuşmanızı sağlıyor. Cildi fazla yağından arındıran Hyaluronik Aloe Temizleme Jeli ise gözenekler içerisine hapsolan kiri derinlemesine temizliyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Günlük kullanıma uygun olan bakım seti içerisinde bulunan temizleme jeli, makyaj sonrasında cildi temizlemek için ideal. Nemlendirici jel ise gece ve gündüz kullanıma uygun.

10. Temiz içerikli: Farmasi Dr. C. Tuna Çay Ağacı 4'lü Yüz Bakım Seti

Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yüz Temizleme Tonik'i, Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı Yüz Yıkama Jeli, Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı Yüz Kremi ve Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı Sos Serum'u sayesinde tertemiz ve pürüzsüz görünen cilde kavuşmanız mümkün! Yağlı ciltler için en iyi bakım ürünleri arasında olan çay ağacı yağı; cilt üzerinde bulunan fazla yağı ve kir tabakasını temizliyor. Bakım seti hem derinlemesine temizlik yapıyor hem cildinizi kurutmuyor. Ayrıca cildinizi ihtiyaç duyduğu neme kavuşturuyor.