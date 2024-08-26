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Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Havadaki tozları, alerjenleri yok ediyor...

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
23.08.2024 10:19
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Temiz hava, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz! Peki, evde soluduğunuz hava gerçekten temiz mi? Çoğu zaman biz farkında olmasak da toz, polen ve zararlı maddeler, iç ortam havasını kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor. Peki, bu sorunun çözümü ne? Hava temizleyiciler! Evlerimizdeki hava kalitesini artıran bu cihazları gelin yakından inceleyelim.

Çocuklu ve evcil hayvanlı ailelerin favorisi! Havadaki tozları, alerjenleri yok ediyor...

Evde soluduğunuz havanın temiz olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Toz, polen, evcil hayvan tüyleri ve diğer partiküller zamanla evimizin havasını kirletebiliyor ve sağlığımızı tehdit edebiliyor. İşte bu noktada devreye giren yeni nesil hava temizleyiciler, yaşam alanlarımızdaki havanın kalitesini yükselterek daha sağlıklı bir ortam yaratıyor. Alerjisi olanlar, astımı olanlar, akciğerleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayanlar başta olmak üzere çocuğu ve evcil hayvanı olanlar da hava temizleyiciler sayesinde daha sağlıklı bir yaşama adım atıyorlar. Zararlı partikülleri temizleyerek ortamın havasını temizleyen bu cihazlar son dönemlerde oldukça popülerleşti. Piyasada pek çok markaya ait hava temizleyiciler bulunsa da bazı markalar bir adım öne çıkıyor: Xiaomi 4 Akıllı Hava Temizleyici de onlardan biri. İşte detaylar...

@xiaomiphilippines Skip the nose-pinching or sneezing. 🤢😷 The #XiaomiSmartAirPurifier4Compact ♬ RULE THE WORLD - Foxxi

Xiaomi 4 Akıllı Hava Temizleyici'nin öne çıkan özellikleri

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

  • Allergy Care sertifikasına sahip olan cihaz, polen, toz, evcil hayvan tüyleri ve diğer alerjenleri etkin bir şekilde filtreleyerek, özellikle alerjisi olan kişiler için temiz bir ortam sunar.
  • Mi Home/Xiaomi Home uygulaması sayesinde cihazınızı uzaktan kontrol edebilir, zamanlama ayarlayabilir ve hava kalitesini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.
  • Hem masaüstü hem de zemin üzerinde kullanıma uygun tasarımı sayesinde, farklı alanlarda kullanılabilir.
  • Parçacık madde sensörü sayesinde hava kalitesini sürekli olarak ölçer ve otomatik olarak temizleme hızını ayarlar.
  • 0,3 mikrona kadar küçük parçacıkların %99,97'sini yakalayan 3'ü 1 arada filtresi sayesinde, havadaki kirleticileri etkin bir şekilde temizler.
  • Uyku modunda 20 dB gibi düşük bir gürültü seviyesiyle çalışarak, huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.
  • 27W gibi düşük bir enerji tüketimiyle çalışarak hem çevre dostudur hem de enerji tasarrufu yapar.
  • Küçük boyutları sayesinde az yer kaplar ve kolayca taşınabilir.
  • Dört renkli gösterge ışığı sayesinde hava kalitesini kolayca takip edebilirsiniz.
  • Çocuk kilidi sayesinde yanlışlıkla ayarların değiştirilmesini önler.

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  • "Sessiz çalışıyor, performansından gayet memnunum."

  • "Her zamanki Amazon kalitesi, hızlı teslimat, iyi kargolama. Ürüne zaten diyecek yok. Teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi hava temizleme cihazı
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