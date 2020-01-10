Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e Ofisi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u01301 y\u0131lda in\u015fa ettiler! R\u00fcya gibiG\u00dcNCELLEME - Millet bah\u00e7esi in\u015faat\u0131ndan kablo \u00e7ald\u0131klar\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 3 \u015f\u00fcpheli sal\u0131verildiSilivri'de \u00e7at\u0131 yang\u0131n\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum