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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Kaşıkçı'nın cesedinin hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Cinayet emrini kimin verdiğini ve yerel işbirlikçiyi biliyoruz. Adalet yerini bulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Cemal Kaşıkçı Cumhurbaşkanlığı

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