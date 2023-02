Deniz Baykal'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar! Erdoğan; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun elini sıkmadı

84 yaşında vefat eden 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönem milletvekili, 37'nci Hükümet Maliye Bakanı, 42'nci Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52'nci Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal için önce CHP Genel Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

BAYKAL İÇİN İLK TÖREN CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAPILDI

CHP Genel Merkezi önünde Deniz Baykal için düzenlenen veda törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

'BABAM TÜRKİYE SEVDALISIYDI'

Deniz Baykal için saygı duruşunda bulunulduktan sonra konuşan Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının neredeyse 70 yıllık bir CHP'li olduğunu belirterek, "100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz. Tüm CHP'lilerin ortak bir yönü vardır; bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal bir Türkiye sevdalısıydı, bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP'de yerini almıştır. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir" dedi.

'ÜLKEMİZDE HÜRRİYETİ TESİS EDECEĞİZ'

Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in duygularını ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını Deniz Baykal'a ithafen yaparak, şöyle dedi:

"Sayın Genel Başkanım; ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde, 2'inci Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde, geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu umutla size 'Deniz' ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak. Sayın Genel Başkanım; Kuvayımilliyeci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak kalmadınız; ülkemizin güzel geleceğini demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Bildiğiniz üzere milli mücadelemizin büyük komutanı ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir' der. Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in ilk iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, emekleriniz var. Sayın Genel Başkanım; ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti üyeleri ile birlikte zincir bozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan da sizdiniz. Siz ki 'benim 12 Eylül ile siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül'ün demokratik laik rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar Türkiye'de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar, benim hesaplaşmam sürecek' diyensiniz."

Kılıçdaroğlu, "Biz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizden sonraki kuşakları demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizlerden öğrendik. Sayın Genel Başkanım; dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması ve anlaması için kendisine Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını hediye etmiştiniz. Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra sizin entelektüel birikiminizi göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın 'Huzur' adlı romanından bir cümle ile tamamlamak istiyorum. Tanpınar romanında, romanın kahramanlarından İhsan'a şu cümleyi söyletir; 'Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler.' Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum; ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal Hanımefendiye ve ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM'DE TÖREN

Deniz Baykal için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski meclis başkanlarından Bülent Arınç, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı.

'BABAM DOĞUŞTAN SİYASETÇİYDİ'

Törende önce Deniz Baykal’ın biyografisi okundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ve kzı Aslı Baykal konuşma yaptı. Ataç Baykal, babasını siyaset kimliğiyle anlatarak, "Siyasetçi kendisi için yaşamaz. Tüm yaşantısı başkalarının sorunları etrafında şekillenmiştir. Bu nedenle başkaları için yaşar aslında. Siyasetçi olmak olağanüstü fedakar olmak, insanların ve toplumun sorunlarına öncelikli olarak odaklanarak çözümü için yaşam boyu mücadele etmektir. Siyasetçi olmak, çok zor bir yaşam biçimidir. Babam Deniz Baykal doğuştan bir siyasetçiydi. Başka hiçbir işi bu kadar aşkla yapmazdı. Siyasetin getirdiği zorluklar onun yaşam tarzıydı. Bu zorluklar hiçbir zaman kendisini huzur veya mutsuz yapmamıştır. Hayata bu perspektiften bakardı. Hayatım boyunca babamın hiçbir siyasetçi için kötü söz söyleyip kızdığını görmedim" dedi.

'HİÇBİR MAKAM ONUN İÇİN VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİ'

Aslı Baykal da, her kız çocuğu gibi babasına aşık bir kız olduğunu vurgulayarak, "Her şeye önce hayal etmekle başlamak düşüncesiydi. Önce paylaşır sonra hayata geçirirdi. Korumasız gezerdi. En yoğun tehdit altında bile arabasına atlar kendisi sürerek her yere giderdi. Çok kendinden emin bir kişiliği, sizi etkisi altına alıveren bir yapısı vardı. Esprili, ailesine bağlı biriydi. Aile ile siyasi yaşamını birbirinden ayrı tutardı. Herkesin gözdesi olan bir babanın kızı olma gururunu her zaman yaşadım. Kendimi yanında hep güvende hissettim. Hayatı her yönüyle yaşadık hep beraber. Bakan olup el üstünde tutulduğu dönemler de vardı, hapiste olduğu dönemler de. Hiçbir makam onun için vazgeçilmez değildi. İstifa edip makamlardan ayrılmaktan çekinmediği gibi, doğru yolda mücadeleden de bir saniye bile vazgeçmedi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Baykal için dua edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DENİZ BAYKAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Daha sonra Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR

Cenaze namazı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun elini sıkmadığı anlar dikkat çekti. Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin elini sıkarak saftaki yerini aldı.