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  4. Deprem sonrası oluştu! Uydudan gözüküyor... 500 metre uzunluğunda

Deprem sonrası oluştu! Uydudan gözüküyor... 500 metre uzunluğunda

03.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyü'ndeki 35 dönümlük zeytin bahçesinde oluşan dev yarık uzaydaki uydudan gözüküyor. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri ise arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

Deprem sonrası oluştu! Uydudan gözüküyor... 500 metre uzunluğunda

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor.

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ARAZİDEKİ DEĞİŞİM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

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Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi.

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Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Buralar dağ gibi yerlerdi' Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Buralar dağ gibi yerlerdi'

Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

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BAHÇE ORTADAN İKİYE AYRILMIŞ!

Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçlarının birçoğu depremden sonra oluşan yarığın içine girdi.

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(İHA)

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deprem Hatay

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