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  4. Dut pekmezi nasıl tüketilir, hangi hastalıklara iyi gelir? Dut pekmezi nasıl kullanılır, günlük ne kadar tüketilmeli?

Dut pekmezi nasıl tüketilir, hangi hastalıklara iyi gelir? Dut pekmezi nasıl kullanılır, günlük ne kadar tüketilmeli?

08.12.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok faydası ile dut pekmezi herkesin tüketebileceği yiyeceklerden biridir. Lezzetli olması nedeniyle tercih edilir. Genellikle kan değerlerinde problem çıkanlar için doktorlar tarafından önerilir. Düzenli tüketildiğinde faydasını rahatlıkla görebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilir. Doğal malzemelerden hazırlandığı için çocuklarınızın da tüketebileceği pekmez çeşitlerinden biridir. Peki, dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir?

Dut pekmezi nasıl tüketilir, hangi hastalıklara iyi gelir? Dut pekmezi nasıl kullanılır, günlük ne kadar tüketilmeli?

İçindekiler

  • Dut pekmezi nasıl yapılır?
  • Dut pekmezi nasıl tüketilir?
  • Dut pekmezi günlük ne kadar tüketilmeli?
  • Dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir?

Kış aylarında hava soğukluğu nedeniyle sıklıkla hasta olunur. Hastalıkların tedavisi için genellikle sağlıklı besinler tercih edilir. Dut pekmezi bunlardan biridir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olması nedeniyle herkesin tercih edebileceği pekmezlerden birisidir. Tatlıların içerisinde de tüketilebildiği gibi direkt olarak da yenebilir. Soğuk algınlığı nezle grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır. Öksürük sorunları için de tercih edilen pekmezlerden biridir.

Dut pekmezi nasıl yapılır?

Taze dutlardan yapılan pekmez çeşitleri oldukça lezzetli ve faydalıdır. Bu nedenle dut pekmezi yaparken dutların taze ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Dut pekmezi tarifi için en az 4 kilo kadar dut kullanmanız gerekir.

  • Dutları öncelikle bir tencereye koyun ve üstü geçecek kadar su ekleyip kaynatın.
  • Dutlar yumuşayana kadar kaynatmayan devam edin.
  • Dutlar yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın ve tencereyi bir kenara alın.
  • Kaynamış olan suyu tülbent ya da bezle süzerek başka bir kaba aktarın.
  • Tülbent/bez içinde kalan dutları iyice sıkın.
  • Dut posalarını başka bir süzgece alın.
  • Süzgece aldığınız dutları da suyun bulunduğu kabın üzerine koyup hamur gibi yoğurun. Böylece duttaki tüm suyu alabilirsiniz.
  • Çıkan suyu bir tencereye koyup ocakta kaynatın.
  • Kıvam alana kadar kaynatmaya devam edin.
  • Köpük köpük kaynadıktan sonra kıvamını kontrol edin, pekmez kıvamına geldiyse ocaktan alıp soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Çok kaynatılan dutlar genelde pekmez yapımı aşamasında sıkıntı olur. Bu nedenle kıvamına gelene kadar beklemek gerekir. Diri bırakılan dutlar da pekmez yapımı aşamasında zorlanmaya sebep olur. Evde yapılan pekmezler tazelik bakımından daha iyidir. Dut pekmezi birçok yararıyla çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Özellikle çocukların kullanması tavsiye edilir. Kronik şeker veya tansiyon rahatsızlıkları olanların doktor kontrolü ile kullanmaları tavsiye edilir. Çok sık tüketilmemesi önerilir. Şeker hastalarının dut pekmezi tüketirken dikkat etmeleri gerekir.

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Dut pekmezi nasıl tüketilir?

Kıvamı jel gibi olan pekmez çeşitlerinden biri dut pekmezidir. Dilediğiniz gibi dut pekmezini tüketebilirsiniz. Tatlılarınızın içerisinde kullanabileceğiniz gibi süt ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Genellikle kansızlık sorunu olanlar için önerilir. Tüketim çeşitleri de değişkenlik gösterir. Sabahları aç karnına tüketilmesi önerilir. Kahvaltıdan önce 2 yemek kaşığı dut pekmezi yenebilir. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları için de tüketilmesi önerilen bir pekmezdir. Kronik rahatsızlıklarda da kullanılır. Dut pekmezi şekerli bir tada sahip olduğu için tatlı ihtiyacınızı da giderir. Sıklıkla tatlı tüketenler için önerilen besinlerden biridir. Evde yapılabildiği gibi hazır hâli de bulunur.

Dut pekmezi günlük ne kadar tüketilmeli?

Her besin fazla tüketilmesi zararlıdır. Tahin ile uyum sağlayan ve lezzetli bir hâle gelen dut pekmezi sınırlı olarak tüketilmelidir. Günde 1 veya 2 kaşık tüketilmesi önerilir. Güne dinç ve enerjik başlamak için sabahları aç karna 2 kaşık dut pekmezi yiyebilirsiniz. de dut pekmezi önerilir. Üşüme sorunu yaşayanlar için de önerilir, kış aylarında da her gün 1 kaşık kadar tüketebilirsiniz. Demir bakımından oldukça zengin besinler arasında yer alır ve demir eksikliği tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemi sorunlarında da dut pekmezi önerilir.

Dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir?

Demir kalsiyum ve potasyum deposu olan dut pekmezi aynı zamanda lezzetlidir. Kalsiyum eksikliği olan çocuklara da kullanmanız önerilir. Kemik gelişiminde birçok etkisi bulunur. Çocukların gelişim döneminde kullanmanız tavsiye edilir. İçerisinde lif bulunması nedeniyle diyet listelerinizde de bulundurabilirsiniz. Unutkanlık ve saç dökülmesi gibi problemler için de dut pekmezi tavsiye edilir. Dut pekmezinin iyi geldiği durumlar:

  • Bronşit
  • Basur
  • Öksürük, boğaz ağrısı
  • Mide rahatsızlıkları
  • Kansızlık
  • Vücut ağrıları
  • Hâlsizlik
  • Kemik gelişimi

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Dut pekmezinde hangi vitaminler var?

Mide sorunlarında kullanılan dut pekmezinde çeşitli vitaminler bulunur. Vitamin eksikliği olanlar için önerilen pekmez çeşitlerinden biridir. B12 vitamini bulunması sayesinde sıkça önerilir. B12 dışında yüksek miktarda A vitamini içerir. A vitamini birçok hastalıktan koruyan özelliğe sahiptir. Kemik ve cilt yapısı için faydalı olan vitaminlerden biridir. Genç gösteren etkiye sahiptir. Bu nedenle A vitamini bulunan besinleri tüketmeniz oldukça önemlidir. Dut pekmezi B1 ve B2 vitaminlerini de içerir. Saç dökülmeleri ve tırnak kırılması gibi rahatsızlıklar için B1 vitamini oldukça önemlidir. Bronşit ve astım hastaları için de B2 vitamini oldukça önemlidir. Belirli aralıklarda düzenli şekilde tüketilmesi gerekir.


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