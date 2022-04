Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Estetik ortamlar, yaşam kalitesini artırmak için oldukça önemli. Yaşam alanlarında renkli, eğlenceli ve yaratıcı tasarımlara yer vermek; daha huzurlu ve mutlu bir yaşamın kapısını aralar. Siz de bu fikre katılıyorsanız evdeki eski eşyaların yerine yeni, fonksiyonel ve dikkat çekici alternatifler aramaya başlamalısınız. Seçenekleri keşfetmek içinse çok uzağa gitmenize gerek yok. Birbirinden ilginç ve kullanışlı ev eşyalarını sizin için bir araya getirdik. Seçin, beğenin ve alın!

1. Ayarlanabilir bilgisayar istasyonu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Son dönemlerde evden çalışmak oldukça popüler hâle geldi. Bu durum, evlerin aynı zamanda birer ofis gibi kullanılmasına neden oldu. Bu sebeple evlerdeki ofisler için üretilmiş, işlevsel olmalarının yanı sıra dikkat çekici tasarımlara sahip mobilyalara rastlamak mümkün. Çalışma masasını ve bilgisayar parçalarını organize etmenize yardımcı olacak Putorsen Ayarlanabilir Masa Üstü İş İstasyonu da o ürünlerden biri. Yükseltilip alçaltılabilen, hem dizüstü hem masaüstü bilgisayarlar için uygun olan istasyonda klavye ve fare için de ayrı bir alan bulunuyor. Kısacası bu ürün, çoklu ekran kullanarak çalışanlar ve oyun sevdalıları için oldukça kullanışlı ve yaratıcı bir seçenek.

2. Tasarım harikası aydınlatmalı sehpa

Yaşam alanlarında endüstriyel tasarımlara yer vermek, sıradan alanların çok daha estetik ve yaratıcı görünmesine yardımcı oluyor. Metal borular, su saatleri ve aydınlatmalar kullanılarak tasarlanmış bu orta sehpa da endüstriyel parçaların en şık örneklerinden biri. Klasik ahşap mobilyalardan sıkılanlar için harika bir alternatif olan bu ürün sayesinde evinizde oldukça havalı bir ortam yaratmanız mümkün. Fütürist dekorasyon akımlarına çok yakışacak Ronay Concept Aydınlatmalı Orta Sehpa ile evdeki sıkıcı havadan kurtulabilir, minimal tasarımlı düz renk koltuklar ile bir araya getirerek sehpayı ortamın yıldızı yapabilirsiniz.

3. TEFAL TL600830 Toast N'Grill

Mobilyaların yanı sıra küçük ev aletleri için de farklı bir alternatif sunalım. Tefal'in Toast N'Grill adını verdiği yeni nesil cihazı; ekmek kızartan ve ızgara yapabilen, şık görünümü ve etkileyici tasarımı ile ön plana çıkan fonksiyonel bir ürün. Bu cihaz ile sabah kahvaltıları için kolayca ekmek kızartabilir, mini fırın bölmesinde kek ve börek gibi birçok farklı ürünü servise hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı ile mutfak tezgâhında fazla yer kaplamayan ürünün 6 farklı ayarı bulunuyor. Ev eşyaları için yaratıcı alternatifler arıyorsanız bildiğiniz tüm ekmek kızartma makinelerini unutun ve Tefal Toast N'Grill ürününe bir şans verin!

4. FGDESING Çok Amaçlı Kedi Yatağı

Hayvan dostlarınız için tercih ettiğiniz mobilyalarda da fonksiyonel ve eğlenceli tercihler yapabilirsiniz. FGDESING Çok Amaçlı Kedi Yatağı da bu ürünlerden biri. Bu ürünle hem kediniz için konforlu bir uyuma alanı hem eviniz için şık bir sehpa edinmiş olacaksınız. Özellikle salonlarda şık görünümü ile dikkat çekecek bu sıra dışı kedi yatağını saksılık olarak kullanabilirsiniz. Pastel renkleri ve sade görünümü ile ürün, bulunduğu ortama başka bir hava katıyor. Geometrik ve sade tasarımıyla tüm dekorasyonlara uyum sağlayacak bu ürüne bayılacağınızdan şüphe yok!

5. Katlanabilir tuvalet taburesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sağlıklı bir hayat için tuvalet alışkanlığınızda da değişiklikler yapmanızda fayda var. Bunun için tuvalet ve banyolarda fonksiyonel araçlar kullanabilirsiniz. Katlanabilir tuvalet tabureleri, size sağlıklı bir rutin sağlıyor. Çocukların tuvalet eğitimleri sırasında da önemli yardımcılardan biri olacak Huihuige Tuvalet Taburesi, oturur pozisyondayken bacakların doğru açıda yukarı kaldırılmasını sağlayarak sağlıklı bir tuvalet rutini oluşturmanıza imkân tanıyor. Ayrıca katlanıp kaldırılabilen tabure, banyo ve tuvaletlerde yer kaplamıyor. Dayanıklı plastikten üretilen ve tamamen güvenilir olan tuvalet taburesiyle kendinize bir iyilik yapın!

6. İnek formundaki ayakkabı değiştirme pufu

Evinizde eğlenceli mobilyalara yer vermekte kararlıysanız hayvan figürlü ayakkabı değiştirme puflarına mutlaka göz atmalısınız. Çocuk odalarında ve yatak odalarında da kullanılabilecek Luludp Ayakkabı Değiştirme Taburesi, sevimli görünümüyle dikkat çekiyor. İnek formundaki puf, özellikle hol gibi alanlarda hem işlevsel hem şık bir kullanım sunuyor. Süet kumaş kaplı bu puf, tuvalet masalarında kullanmak için de hoş bir tercih olabilir. Dilerseniz evinizin dekorasyonuna uygun olan renk seçeneklerini değerlendirebilir, sıradanın dışına çıkan inek formu sayesinde evinizi pozitif enerjiyle doldurabilirsiniz.

7. C şekilli ayarlanabilir masa

On parmağında on marifet olan bir ürünle daha karşınızdayız. Mobilyalarda daha eğlenceli ve yaratıcı çözümler arıyorsanız sizi bilgisayar masası, sehpa, komodin ve hatta kitaplık olarak kullanılabilen bu tasarım harikası ürünle tanıştıralım. Metal ayakları ve ahşap levhaları ile sade bir görünümü olan Xysqwz Ayarlanabilir Bilgisayar Masası, tekerlekli bir ürün olduğu için evin her alanında kullanıma uygun. C şekilli tasarımı ise ürünü koltukta ya da sandalyede otururken rahatça kullanmanıza imkân tanıyor. 2 rafı bulunan ürün; kırtasiye malzemesi, kitap, defter ya da süs eşyası depolamak için yeterli alanı sunuyor. Çocuk odaları ve çalışma odaları için uygun bir seçim olan ayarlanabilir masayı yanınızdan ayıramayacaksınız!

8. Kartell Ghost Sandalye

Dekorasyonda fark yaratmak isteyenler için bir diğer önerimiz ise şeffaf ve renkli mobilyalar. Evinizde oldukça farklı bir atmosfer yaratacak Kartell Ghost Sandalye, dekorasyon anlayışınıza yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Pembe rengiyle oldukça dikkat çekici olan sandalye, mutfak ve bahçe masalarında kullanmak için güzel bir seçim olabilir. Sağlam yapısının yanı sıra oldukça konforlu bir ürün olan Kartell Ghost Sandalye'yi cam ya da plastik masalarla kullanabilirsiniz. Yaşam alanınıza geleceği taşıyan bu ürün, konforunuzu artırırken gözünüze de hitap edecek eşyalardan biri!

9. Dekoratif lambader

Ev dekorasyonunda doğru aydınlatma da çok önemli bir nokta. Peki, aydınlatma ürününüz aynı zamanda kitaplığınız olsun ister miydiniz? Eğer bu eğlenceli fikri beğendiyseniz Messer Dekoratif Lambader sizin için harika bir tercih. Beyaz rengi ve sade tasarımı ile ön plana çıkan ürünün 3 adet rafı bulunuyor. Bu raflarda aksesuarlarınızı sergileyebilir, not defteri ve kitap gibi eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Messer Dekoratif Lambader'i oturma odasının yanı sıra yatak odasında baş ucunuza koyabilir, bu fonksiyonel mobilyayı komodin olarak da kullanabilirsiniz!

10. Hem sehpa hem depolama alanı

Mobilyada şıklığın yanı sıra işlevselliği de önemseyenleri buraya alalım. Orta sehpa gibi görünen ama aynı zamanda geniş bir depolama alanı olan bir ürünle karşınızdayız. Özellikle küçük alanlar için harika çözümler yaratan Gold Metal Luxury Orta Sehpa, 2 parçadan oluşuyor. Yuvarlak tasarımı ve mermer görünümüyle oldukça şık bir mobilya olan orta sehpa, işlevselliğiyle de kalpleri kazanıyor. İç içe geçebilen 2 adet sehpadan biri metal ayaklardan oluşurken diğeri 2 adet çekmeceye sahip. Bu sayede ürün, evde fonksiyonel bir alan yaratıyor. Ayrıca depolama için ekstra alan gerektirmediği için evinizde kalabalığa neden olmuyor.