Fayans aralarınızdaki boşlukları rahatça giderecek uzun ömürlü en iyi derz dolgu çeşitleri

Kadınların en büyük kabusu kirli fayans araları dersek, abartmış olmayız! Ne kadar silseniz de derinlere işlemiş lekelerden kurtulmanız mümkün olmayabilir. Bir de kırılma ya da dökülme olmuşsa yeniden derz dolgu yapmaktan başka seçenek kalmaz. Ama bu durum gözünüzü korkutmasın. Eskiden olduğu gibi uzun bekleme sürelerine gerek kalmadan pratik şekilde bu problemi çözebilirsiniz. Yapı malzemeleri satan birçok firma, kullanım kolaylığı sağlayan hazır karışımları bizlere sunuyor. Profesyonel yardım gerekmeden derz dolguyu kullanmak için kullanım talimatlarını takip etmek yeterli oluyor. İhtiyacınıza göre en iyi derz dolguyu bulmak için gelin, listemizi hep birlikte inceleyelim.

1. Kötü görünen derz dolgu kabusunuz olmasın

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Fayanslar evin her yerinde kullanılır. Zemin, banyo ve mutfak duvarları, balkon, bahçeler... Genellikle sık kullanılan alanlarda tercih edildiği için derz dolgularda yıpranmalara sık rastlanıyor. Derz dolgular kirlendiğinde ya da çatlayıp döküldüğünde kötü bir görünüme neden olabiliyor. “Derz dolgu nedir?” diye düşünüyorsanız kısaca bahsedelim. Fayansların aralarında bulunan boşlukları dolduran, genellikle beyaz renkli madde, derz dolgu olarak adlandırılıyor. Evde kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi karışımı tamamlanmış ve uygulamaya hazır olanları da tercih edebilirsiniz. En iyi derz dolgu, ihtiyacınıza hızlı cevap verebilen ve kullanımı kolay olan demek yanlış olmaz. Vodabond markası, kullanıma hazır tüp derz dolgusuyla fayans aralarındaki boşlukları doldururken küf ve mantar oluşumuna dayanıklı malzemesiyle de fark yaratıyor.

2. Küf oluşumunu önleyin

Sürekli su ya da neme maruz kalan, yıpranan derz dolgularında kir ve küf oluşabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda fayansınızın zarar görmemesi için derz dolguyu yenilemeniz gerekiyor. Bu noktada pratik kullanımıyla öne çıkan Goldfix Derz Dolgu'yu tercih edebilirsiniz. Ancak uygulama öncesi mevcut dolguyu kazımanız ve çıkarmanız en sağlıklısı. Aksi takdirde altta boşluk yaratarak uygulanacak yeni derz dolgusu tam tutunamayabiliyor. Kazıma işlemini metal bir malzeme yerine tahta ya da sert plastikten yapılmış ince bir çubukla yapmak gerekiyor. Kiri ve tozu da boşluklardan arındırdığınızdan emin olmalısınız. Esnekliğini uzun süre koruyan Goldfix'in silikonlu derz dolgusunu özellikle banyo ve mutfaklarda tercih edebilirsiniz.

3. Pratik kullanımı zaman kazandırır

Banyo ve mutfak fayansları sürekli ıslanır. Bulaşık yıkarken, banyo yaparken su teması, bu yüzeylerde hiç kesilmez. Tam kurulanmadığı zaman nemli kalan yerlerde küflenmeler sık görülür. Bu küfler derz aralarına yerleşir ve sağlıksız bir ortam oluşturur. Kirli ve lekeli görünmesi de cabası. Neyse ki çözümü imkansız değil! “En iyi derz dolgu nasıl yapılır” sorunuza cevap niteliğinde üretilen hazır derz dolguları böyle yüzeylere uygulamak çok kolay. Derz dolgu markaları, uygulamaya hazır ürünlerle müşterilere büyük kolaylık sağlıyor. Beyaz renkli Pratik Fix de bu markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Gaga ucu sayesinde en iyi aralara bile kolayca dolgu ulaşıyor.

4. Renk seçeneklerine göz atın

Derz dolgu deyip geçmeyin! Günümüzde ev dekorasyonunda derz dolgular oldukça önemli. Özellikle geniş alanlara uygulanan fayanslarda estetik bütünlüğü sağlamak için derz dolgulara başvuruluyor. Klasik kullanımı beyaz olsa da farklı renkler de kullanılıyor. En iyi derz dolgu markası arasında yer alan Derzmatik, bu ihtiyaca cevap vermek için krem rengi ürünüyle piyasada yer alıyor. Üstelik derz dolgu ön hazırlık yapmanıza gerek kalmadan ihtiyaç duyduğunuz alana kolayca uygulanıyor. Tüp formunun ucunda yer alan başlık sayesinde ince aralıklara ulaşmak da oldukça kolay.

5. Silikonlu derz dolguları tercih edebilirsiniz

"En iyi derz dolgu nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. Hazır dolguları fayans boşluklarına sürmeniz yeterli oluyor. Taşan dolgular ise silerek temizleniyor. Tabii dolguyu uygulamadan önce yüzeydeki eski derz dolgusu kalıntılarını iyice temizlemek ve uygulanacak bölgeyi kurulamak gerekiyor. Birçok ürün arasından hangi hazır derz dolgusunu alacağınıza karar veremiyorsanız silikonlu ürünleri tercih edebilirsiniz. Point Care'in kullanıma hazır derz dolgusu, suyu itme özelliği sayesinde daha uzun süre kullanılıyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen başlığıyla rahat uygulanan dolgu, 500 ml olarak raflarda yerini alıyor.

6. “Temizliğin altından nasıl kalkacağım?” diye düşünmeyin

Profesyonel yardıma ihtiyaç duymadan derz dolgu yenilemesi yapmak için markalar kullanıma hazır pratik derz dolgu tüplerini hizmete sunuyor. Özellikle tahribat ya da kirlenmenin tüm yüzeye yayılmadığı durumlarda hazır dolgular tercih ediliyor. Küçük alanlarda mucizeler yaratan hazır derz dolguları özel tasarımları sayesinde kolay uygulanıyor. "Derz dolgu nasıl temizlenir?" diye endişelenmenize gerek yok çünkü sadece ihtiyaç duyduğunuz alana sürdüğünüz için çevreye yayılmıyor. Derzyap markası, tüp formlu hazır dolgusuyla kullananlardan tam not alıyor. Beyaz rengi ise klasik tarzdan vazgeçmeyenlerin yüzünü güldürüyor.

7. Toz karışımda doğru kıvam önemli

"İyi bir derz dolgu nasıl hazırlanır?" derseniz kısaca bahsedelim. İşin sırrı, dolgu harcının kıvamını yakalayabilmekten geçiyor. Hazırlarken suyu yavaşça eklemek ve homojen olana kadar karıştırmak gerekiyor. Ortalama 20 kg derz dolguya, 5.5-6 litre su yeterli geliyor. Karışım hazır olunca 5-10 dakika kadar dinlendirmek gerekiyor. Ardından yüzeye uygulamaya başlayabilirsiniz. Beyaz renkli Kalekim, 1 kg olarak paketlenmiş toz derz dolgularıyla küçük tadilatlarınız için size güzel bir alternatif sunuyor. Ürünü cam, mermer, granit, seramik ve doğal taş gibi malzemelerin boşluklarını doldurmak için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Ortam ısısına dikkat edin

Kaliteli derz dolgulardan biri de Weber Silikonlu Derz Dolgusu. Özel polimer katkılarla geliştirilen, çimento esaslı ve silikon katkılı ürün, uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Doğru kıvamda hazırlanan derz dolguyu uygulamak için yardımcı birkaç malzemeye gerekiyor. Harcı yüzeye döktüğünüzde boşlukları doldurmak için plastik mala kullanmalısınız. Yayma işlemini çapraz şekilde yaptığınızda en iyi sonuç elde ediliyor. Yaklaşık 2-3 metrekarede bir nemli bir süngerle alanı temizlemeniz gerekiyor. Tüm işlem bittiğinde ise kuru ve yumuşak bir bezle işlem yapılan yerlerin üzerinden geçmelisiniz. Böylece temizlik için sonrasına çok iş kalmıyor. "Peki, bu işlem sonucunda derz dolgu kaç saatte kurur?" derseniz ortalama 20 derecede uygulama yaparsanız fayans üzerinde gezmek için gerekli süre yaklaşık 4 saat diyebiliriz. Ama su ile teması için 24 saat beklemek gerekiyor.

9. Şıklıktan vazgeçemeyenlere simli derz dolgu

Klasik beyaz dolgulardan sıkıldıysanız simli ürünler imdadınıza koşuyor. Özellikle mutfakta tezgah üstü seramiklerin arasında oldukça estetik duran simli dolgular, sıradanlıktan sıyrılmak isteyenlere güzel bir alternatif sunuyor. Gold ve silver seçenekleri bulunan Safirex markası, pratikliği açısından da bir adım öne geçiyor. Kırılmış ya da bozulmuş alanları onanırken dekoratif bir görünüm kazanmak, ürünle oldukça kolaylaşıyor. Hem gözü yoran kötü derz dolgunuz yok oluyor hem mutfak ve banyolar ışıldıyor. Profesyonel yardıma ihtiyaç duymadan evinizde kendiniz de uygulayabileceğiniz simli derz dolguyu denedikten sonra sonuçtan çok memnun kalacağınıza hiç şüphemiz yok.

10. Kadınların kabusu, kirli derz dolgusu

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Derz dolguların kirlenmesinin ve renk değişiminin önüne geçmek oldukça zor. Ne kadar temizlersek temizleyelim derz dolgunun içine işleyen toz zerrecikleri gitmeyebiliyor. Bu nedenle eski temiz görüntüsüne geri dönmüyor. Şimdi derin bir nefes alın çünkü size adeta mucize yaratan bir üründen bahsedeceğiz. Kadınların temizlik takıntısı haline gelen kirli derz dolguları kalemlerle yok etmek mümkün! Eğer dolgunuzda kırılmış, bozulmuş bir alan yoksa ve tek problem renk değişimiyse derz dolgu kalemleri sizin için biçilmiş kaftan! Vodaseal, bej renkli dolgu kalemiyle kirleri ve kötü görüntüyü anında yok ediyor. Su bazlı ve kokusuz formülüyle hızlı kuruyor. Suya dayanıklı olduğu için uzun süre etkisini koruyor.