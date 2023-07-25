Fiyatı 179 TL'ye düştü! Pierre Cardin tişörtte kaçırılmayacak fırsat

Pierre Cardin Lacivert Comfort Fit Tişört 138 TL indirim fırsatıyla satışta! Bu özel tişört, şıklığı ve konforu bir araya getirerek beklentilerinizi karşılayacak. Klasik mavi renkteki tasarımıyla her tarza uyum sağlarken rahat kesimi gün boyu rahatlık sunuyor. Pierre Cardin'in kalitesi ve dayanıklı kumaşıyla uzun süre kullanabileceğiniz bir seçenek sunuyor. Ayrıca indirimli fiyatıyla bütçeniz için de uygun bir tercih oluşturuyor. Hemen siparişinizi verin ve şık görünümünüzün tamamlayıcısı olan bu tişörtü kaçırmayın!

Pierre Cardin Erkek Lacivert Comfort Fit Tişört

Ürün özellikleri

Pierre Cardin Lacivert Comfort Tişört, şıklığı ve konforu birleştiren bir seçenek. Klasik mavi renkteki tasarımı her tarz ve kombinle mükemmel uyum sağlıyor. Rahat kesimi sayesinde gün boyu rahatlık yaratıyor. Pierre Cardin kalitesiyle üretilmiş olup dayanıklı kumaşı sayesinde uzun süre kullanım imkanı tanıyor. Bu tişört, %100 pamuklu ve hafif bir dokuya sahip bu da kullanıcısına maksimum konfor sunuyor. Klasik yakası ve düğme detayı ile şık bir görünümü var. Geniş beden seçenekleriyle herkes için uygun. Bu tişört gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak ve hem günlük hem de özel günlerde size şıklık katmanıza yardımcı olacak.

Kullanıcı yorumları

"Bu tişörtü bir süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Rahat kesimi ve kaliteli kumaşıyla günlük kullanım için ideal bir seçenek."

"Renkleri solmuyor ve kumaşı çok yumuşak. Farklı kombinlerle kullanabileceğiniz şık bir tişört."

"Bedeni tam oturdu ve rahatlık hissi mükemmel. Kaliteli bir markanın ürünü olduğunu hissettiriyor."

Bu içerik 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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