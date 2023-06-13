Fiyatı 2699 TL'ye düştü! JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör'de indirim

Yüksek ses kalitesi, su geçirmez özelliği, darbelere ve çizilmelere karşı üstün dayanıklılığı ve kolay taşınabilir tasarımıyla müzik tutkunlarının favorisi olan bir hoparlör ile karşınızdayız: JBL Flip6. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu hoparlörü daha yakından tanımak ister misiniz? Sizin için ürünün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik. Gelin detayları birlikte keşfedelim.
@thejunglebadger The @jbleurope Flip 6, legit the best speaker around!! #JBL #JBLFlip6 ♬ original sound - Best Online Finds
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Ses kalitesi oldukça iyi, özellikle baslar oldukça etkileyici. Yüksek ses seviyesinde bile bozulma olmuyor."
Ürünün mavi rengini görmek için buraya tıklayın.
Yeşil renk alternatifine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Beyaz rengine buradan ulaşabilirsiniz.
Kırmızı renk seçeneğini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
JBL flip 6 Bluetooth Hoparlör için özel olarak tasarlanmış yumuşak silikon kılıf; asma karabinası, toka ve kayışı sayesinde hoparlörü bir omuz çantasına dönüştürür, hoparlörün sırt çantası, bisiklet vb. alanlara asılmasını sağlar. Hoparlörü düşmelere ve darbelere karşı koruyan ürün, özel düğme koruması, kolay kontrol etme tuşlarına da sahiptir.Ürünü İncele
Bu içerik 13 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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