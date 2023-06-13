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Fiyatı 2699 TL'ye düştü! JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör'de indirim

13.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın hepimizin aklına güneşin tadını çıkaracağımız keyifli anlar gelir. Bu keyifli anları daha da güzel kılmak için müzik keyfinizi taçlandıracak bir hoparlör olmazsa olmazdır. Denizde, havuzda, plajda, doğada, her nerede olursanız olun en yakın arkadaşınız olmaya aday JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör kısa süreliğine indirimde! Fırsatın detayları için okumaya devam edin.

Fiyatı 2699 TL'ye düştü! JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör'de indirim

Yüksek ses kalitesi, su geçirmez özelliği, darbelere ve çizilmelere karşı üstün dayanıklılığı ve kolay taşınabilir tasarımıyla müzik tutkunlarının favorisi olan bir hoparlör ile karşınızdayız: JBL Flip6. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu hoparlörü daha yakından tanımak ister misiniz? Sizin için ürünün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik. Gelin detayları birlikte keşfedelim.

@thejunglebadger The @jbleurope Flip 6, legit the best speaker around!! #JBL #JBLFlip6 ♬ original sound - Best Online Finds

Müzik tutkunlarının favorisi: JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör

Adsız tasarım - 2023-06-13T115450.594

Ürün özellikleri

  • Tasarımı oldukça şık ve kompakt.
  • 12 saate kadar kesintisiz çalma imkânı sunar.
  • Yan tarafında bulunan ip askı aparatı sayesinde kolayca taşınabilir.
  • Hoparlörün suya dayanıklılık özelliği sayesinde plaj, havuz veya duş gibi ortamlarda kullanılabilir.
  • Bluetooth bağlantısı kolay ve hızlı, ayrıca bağlanma mesafesi oldukça geniş.
  • Hızlı şarj süresi.
  • Hoparlörün üzerindeki butonlar kolay kullanılır ve fonksiyonel.
  • Mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri yapılabilir.
  • JBL Connect özelliği sayesinde başka JBL hoparlörleri ile birleştirilerek daha büyük bir ses sistemi oluşturulabilir.
  • JBL, daha sürdürülebilir, çevre dostu ambalaj ile tasarlanmıştır.
  • USB-C şarj koruması sunar. Bu, konektör su veya diğer kimyasalları algılarsa, bir hatırlatıcı sesinin fişini çekmeniz için sizi uyaracağı anlamına gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi oldukça iyi, özellikle baslar oldukça etkileyici. Yüksek ses seviyesinde bile bozulma olmuyor."

  • "Fiyatı yüksek gibi gelse de sunduğu özellikleri düşününce parasını sonuna kadar hak ediyor. Vazgeçilmezim oldu."
Ürünü İncele

Diğer renk seçenekleri burada!

Ürünün mavi rengini görmek için buraya tıklayın.

Yeşil renk alternatifine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beyaz rengine buradan ulaşabilirsiniz.

Kırmızı renk seçeneğini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör alanlar bu ürünü de tercih ediyor, bakmadan geçmeyin!

Yüksek koruma için: co2CREA JBL Flip 6 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör için Koruyucu Kılıf

Adsız tasarım - 2023-06-13T115652.779

JBL flip 6 Bluetooth Hoparlör için özel olarak tasarlanmış yumuşak silikon kılıf; asma karabinası, toka ve kayışı sayesinde hoparlörü bir omuz çantasına dönüştürür, hoparlörün sırt çantası, bisiklet vb. alanlara asılmasını sağlar. Hoparlörü düşmelere ve darbelere karşı koruyan ürün, özel düğme koruması, kolay kontrol etme tuşlarına da sahiptir.

Ürünü İncele

Bu içerik 13 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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