Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fiyatı 885 TL'ye düştü! GAP omuz çantasında kaçırılmayacak bir indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Fiyatı 885 TL'ye düştü! GAP omuz çantasında kaçırılmayacak bir indirim var

Fiyatı 885 TL'ye düştü! GAP omuz çantasında kaçırılmayacak bir indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.12.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantanız günlük hayatınızda sadece bir ihtiyaç mı, yoksa tarzınızı tamamlayan bir parça mı? GAP Kadın Omuz Çantası, kullanıcı dostu detaylarıyla eşyalarınızı taşımanın en pratik yolunu sunuyor. Üstelik şu anda kısa süre için Yılın Son Fırsatları'na özel 884 TL indirim ile satışta! Bu avantajlı fiyattan yararlanmak için acele edin.

Her gün yanımızda taşıdığınız çantalar, yalnızca eşyalarımızı taşıdığımız aksesuarlar değil, aynı zamanda tarzımızın da bir yansıması. Sade ve zamansız tasarımıyla öne çıkan GAP Kadın Omuz Çantası, bu görevi kusursuz bir şekilde yerine getiriyor. Her ortamda size eşlik edecek olan model, hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada sunuyor. Günlük kombinlerinizi mükemmel bir şekilde tamamlayarak stilinizi yansıtan ürün, Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde! Bu fırsatı kaçırmayın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki GAP ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

Çok satanlarda birinci: GAP Omuz Çantası

Gap Kadın Omuz Çantası GPK0833904

Sade tasarımıyla günlük kombinlerinize uyum sağlayan GAP Omuz Çantası, hem estetik hem de işlevsel bir parça. Dayanıklı dokuma kumaş tipi ve kolay bakım imkanı sunan yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat ederken, lacivert tonu ile zamansız bir şıklık sunuyor. Casual ortamlarda bile tarzınızı yansıtmanıza olanak tanıyan model, her yaş grubuna hitap eden sade tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir çanta! Kullanışlı ve rahat. Boyutu da gayet güzel."

  • "Yanımdan ayırmadığım tek çantam diyebilirim. İçi çok geniş."
Ürünü İncele

TR24_LDY24_TEST_LP_WEEK2_750x200

Bu içerik 25 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

 Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

 Yüksek fiyatlar ödemeden sahip olacağınız kışlık giyim ürünleri burada

Yüksek fiyatlar ödemeden sahip olacağınız kışlık giyim ürünleri burada

 Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!

Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!

 İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

 "Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

 Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

 Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek!

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
çanta omuz çantası
İş birliği İçerikleri
Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek indirimdeki ürünler

Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek indirimdeki ürünler

Çok satan Xiaomi Mi Box S günün fırsat ürünü oldu!

Çok satan Xiaomi Mi Box S günün fırsat ürünü oldu!

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

LEGO ve Mercedes tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

LEGO ve Mercedes tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

"Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!"

"Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!"

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek!

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek!

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Lezzetiyle damak çatlatan kahvelerde Yılın Son Fırsatları

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Çok satanlarda bir numara! Yıllık su masrafını yarı yarıya azaltıyor...

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Camper'ın en sevilen modeli Beetle günün fırsat ürünü oldu

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

Günün en iyi fırsatlarından! Sportif aktivitelerde vazgeçilmeziniz olacak

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

"Skechers rahatlığını bilenler bilir!" Hafif, dayanıklı, tarz ve konforlu...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirimde

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirimde

Tüy, tiftik sorunlarına veda edin!

Tüy, tiftik sorunlarına veda edin!

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek indirimdeki ürünler

Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek indirimdeki ürünler

Çok satan Xiaomi Mi Box S günün fırsat ürünü oldu!

Çok satan Xiaomi Mi Box S günün fırsat ürünü oldu!

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

LEGO ve Mercedes tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

LEGO ve Mercedes tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

"Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!"

"Hafif olmasına rağmen sıcacık tutuyor!"

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çok satan cilt bakım ürünlerinde Yılın Son Fırsatları

Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek indirimdeki ürünler

Bildiğiniz tüm saç uzatma yöntemlerini unutun! Saçları canlandıran kür tarifi

Bildiğiniz tüm saç uzatma yöntemlerini unutun!

Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamaya son! İşin sırrı mutfaktaymış

Tonlarca para harcamayın! Cildi ışıl ışıl parlatan karışım

Yarışma tarihinde bir ilk: 2025 Fransa Güzeli, seçilen en yaşlı güzel oldu!

Güzellik yarışmasında bir ilk! Tarihe geçti

Popüler atıştırmalığı her gün tüketmek sizi 10 yaş daha genç gösterebilir!

Bu atıştırmalık sizi 10 yaş genç gösterebilir!

Kaş düşüklüğü deyip geçmeyin! 'Yalnızca estetik değil, göz sağlığı açısından da kritik’

Kaş düşüklüğüne dikkat! Göz sağlığı için kritik

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.