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Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! Göğüs altı dekoltesiyle gençlere taş çıkarttı

04.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olgun kadınların giydiği kıyafetler üzerine yapılan baskılar oldukça kısıtlayıcı olabiliyor. Buna karşı çıkanlar dekolteli kıyafetleriyle yaptıkları paylaşımlarda kadınlara destek olurken oldukça dikkat çekiyor. 52 yaşındaki bir kadın sosyal medyada göğüs altı dekoltesini paylaşarak gençlere taş çıkarttı.

Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! Göğüs altı dekoltesiyle gençlere taş çıkarttı

Göğüs altı dekoltesi son zamanlarda oldukça popüler olan stiller arasında yer alıyor. 2023 yazında bikini ve mayolarda sık sık göreceğimiz göğüs altı dekoltesi birçok ünlünün dolabında yer almaya başladı bile. İnternette kendini Bayan T olarak tanıtan 52 yaşındaki kadın, göğsünü biraz gösteren kesik detaya sahip siyah beyaz bir mayosuyla dans ettiği anları paylaştı.

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Yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Bayan T'nin videosu binlerce kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyenler arasında kadına aşık olduğunu söyleyenler vardı.

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Bir kullanıcı, "Kalbimi çaldınız, orası kesin!" dedi. Göğüs altı dekoltesini beğenenler bu trendi deneyeceklerini paylaştılar.

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