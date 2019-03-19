Gigi ve Bella Hadid'den Yeni Zelanda tepkisi

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc ABD'li model karde\u015fler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yeni Zelanda'da 50 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, taziye mesajlar\u0131 yay\u0131nlad\u0131. PARTNERBu insanlar\u0131 sadece Rusya`da g\u00f6rebilirsiniz!T\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ceylan ve k\u0131z\u0131n\u0131n zaman i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131! Bir de \u015fimdi g\u00f6r\u00fcnG\u00fcl\u015fen, Demet Akal\u0131n'\u0131n rekorunu k\u0131ramad\u0131!
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