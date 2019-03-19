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Gigi ve Bella Hadid'den Yeni Zelanda tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid ve kardeşi Gigi Hadid, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına sessiz kalmadı.

Gigi ve Bella Hadid'den Yeni Zelanda tepkisi

Dünyaca ünlü ABD'li model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, taziye mesajları yayınladı.

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Bella Hadid gigi hadid Yeni Zelanda terör tepkisi

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