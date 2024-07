Hem koruma hem bakım! Yazın çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz dudak bakım kremleri

Yaz mevsiminde güneşin tadını çıkarırken unutmamız gereken bir şey var: Dudaklarımızı güneşin olumsuz ışınlarına karşı savunmak. Güneşin yakıcı sonuçları sadece cildimizi değil, dudaklarımızı da kurutup çatlatabilir. Bu nedenle güneş koruyucu dudak balmları bakımlı dudaklar için tam bir kurtarıcı. İşte sizi güneşin cildi olumsuz etkileyen ışınlarından korurken aynı zamanda dudaklarınızı yumuşacık yapacak harika ürünler!

1. Çatlamış dudaklardan bıktıysanız: Neutrogena Dudak Balsamı Spf 4 (4,8 gr)

Norveç formülüyle çatlamış ve son derece kuru dudaklara hızlı ve uzun süreli bakım yapan Neutrogena Dudak Balsamı SPF 4, UV ışınlarına karşı Spf içeriğiyle dudaklarınızı güneşin zararlarından koruyor. Hasarlı dudaklarınızı yatıştıran ve doğal koruyucu bariyerini güçlendiren dudak balsamı, günlük kullanımda besleyici yapısıyla gözle görülür derecede bakımlı ve yumuşak dudaklara sahip olmanıza yardımcı oluyor.

2. Kuru dudaklar için: Blistex Medplus Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi Spf 15 (4,25 gr)

Blistex Medplus Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi SPF 15, içeriğindeki okaliptus, mentol ve kafur ile dudaklarınıza anında ferahlık ve rahatlama getiriyor. Kışın soğuğunda veya yazın kavurucu sıcağında dudaklarınız çatladığında hemen imdadınıza yetişen bakım kremi, SPF 15 ile güneşin zararlı UV ışınlarına karşı dudaklarınızı koruyor. özellikle güneş, soğuk ya da rüzgara maruz kalacağınız deniz kenarında, dağda veya kış sporları yaparken dudaklarınızı her daim nemlendiren Blistex krem, kompakt boyutuyla her an yanınızda bulundurabileceğiniz bir ürün.

3. 24 Saat nem veren: Nivea Med Repair Doğal Yağlı Çatlamış Dudak Bakım Kremi Spf 15 (4,8 gr)

Güneşin UV ışınlarına karşı iyi bir önlem sağlarken dudaklarınızı çatlamaktan koruyan Nivea Med Repair Doğal Yağlar ile Çatlamış Dudak Bakım Kreminin SPF 15 güneş koruması ve mineral yağlar içermeyen yeni formülü sayesinde dudaklarınızı gün boyu yumuşacık ve canlı tutar. Özellikle plajda vakit geçirirken ya da güneşli ve kuru havalarda dudaklarınızın bakımı için birebir olan doğal yağlar içeren krem, dudaklarınızın yağlı bir his bırakmadan 24 saat boyunca nemli kalmalarına yardımcı oluyor.

4. Dudaklarınızın hak ettiği bakımı veren: Sebamed Dudak Koruyucu Lip Balm Spf 30 (4,8 gr)

Kolay kullanımıyla pratik Sebamed Dudak Koruyucu Lip Balm SPF 30, dudaklarınızı çevresel faktörlerin tahriş edici ve kurutucu etkilerinden korur ve doğal koruyucu tabakasını destekler. Kurumuş ve çatlamış dudakları hızla yeniler, E Vitamini ve Bisabolol sayesinde tahrişi ve iltihapları azaltır. Jojoba ve Pirinç Kepeği ekstreleriyle dudaklarınızı besler ve dehidrasyona karşı savaşır. Üstelik UVA ve UVB filtreleriyle hassas dudak dokunuzu güneş yanıklarına karşı korur. SPF 30 güneş koruması sunan ürün, her cilt tipi için uygun olmasının yanında koruyucu madde içermemesiyle de dikkat çekiyor.

5. Sağlık ve bakım bir arada: Hurraw Sun Protection Spf 15 Güneş Koruyucu Balm (4,8 gr)

Dudaklarınızı tamamen doğal içeriklerle UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan Hurraw Sun Protection SPF 15 Güneş Koruyucu Balm’ın içinde balmumu, shea, soya, palmiye yok. Üstelik non-nano zinc oxide içeriğiyle güvenle kullanabileceğiniz balmın ipeksi yumuşaklığa sahip tamamen şeffaf bir yapısı var. Mandalina ve vanilya aromalı, kırmızı ahududu çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı ve yalancı iğde yağı gibi doğal yağlarla dudaklarınızı nemlendirip onaran balmı uzun süre güneşte kalmayı planlıyorsanız sık sık tazelemeniz öneriliyor.

6. Kolay ve hızlı sürülen yapısıyla çantanızdan eksik etmeyeceğiniz: Golden Rose Cherry Dudak Bakım Kremi Spf 15 (4,6 gr)

Tam yaz aylarına uygun bir ürün olan Golden Rose Cherry Dudak Bakım Kremi SPF 15, dudaklarınıza hafif kırmızı bir parlaklık verirken nefis kiraz aromasıyla da sizi mest edecek. Krem özellikle de plaj günleri için UV ışınlarına karşı Spf 15 faktörü ile dudaklarınızı yaz güneşinin zararlı etkilerinden koruyor. Dermatolojik olarak test edilen ve zengin içeriği sayesinde dudaklarınızı nemlendirip yumuşacık yapan kremin kiraz özü, Shea yağı ve Vitamin E ile güçlendirilmiş formülü, dudaklarınıza hem hoş bir koku ve tat bırakıyor hem de uzun ömürlü kullanım yaşatıyor.

7. Dudaklarınızı nemlendirip korumanın keyfini çıkarın: Dermoskin Dudak Nemlendirici Stick Spf 30 (3,5 gr)

Dudaklarınızın özellikle de kuru, soğuk ya da çok güneşli havalarda aradığı bakımı yapan Dermoskin Dudak Nemlendirici Stick SPF 30, Shea Butter ve E vitamini sayesinde dudaklarınıza ipeksi bir dokunuş verirken güneşin UVA ve UVB ışınlarına karşı da savunur. Uyguladığınızda asla beyaz kalıntı bırakmayan ürün, suya dayanıklı ve hipoalerjenik özelliklidir. Stick balmı güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürmeniz ve uzun süre güneşte kalacaksanız da ara ara tazelemeniz yeterli olacaktır. Dermoskin ayrıca, nemlendirici dudakları aşırı kurutan retinoid tedavisi görenler için de mükemmel bir çözüm!

8. Güneşin tadını çıkarırken dudaklarınız hep güvende olacak: Blistex Lip Infusions Dudak Bakım Kremi Spf 15 (3,7 gr)

Dudaklarınızı her zaman bakımlı ve canlı gösteren Blistex Lip Infusions Dudak Bakım Kremi SPF 15, içeriğindeki botanik yağlar ve E vitamini sayesinde dudaklarınıza derinlemesine nüfuz ediyor ve yağlı bir his bırakmadan pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Seramid içeriğiyle de dudaklarınızı nemlendiren, besleyen ve yumuşatan krem, balmumu ve hindistan cevizi yağı ile dudaklarınızın nem dengesini korurken SPF 15 özelliği ile de UV ışınlarının cildinize olumsuz ekilerine karşı önemli bir savunma yapıyor. Klinik ve dermatolojik olarak test edilen ürünü güneşe, soğuğa veya rüzgara çıkmadan önce uygulamayı unutmayın ve uzun süreli maruz kalmalarda düzenli aralıklarla tekrarlayın.

9. Nemlendirici ve besleyici: Himalaya Herbals Güneş Koruyucu Spf 30 Dudak Kremi (4,5 gr)

Dudaklarını şımartmayı sevenlerin tercihi Himalaya Herbals Güneş Koruyucu SPF 30 Dudak Kremi, içeriğindeki Ayçiçek Tohumu Yağı sayesinde dudaklarınızı nemlendirip besliyor. Üzüm Çekirdeği Yağı ile de UV ışınlarının zararlı sonuçlarını önlediğinden güneşe çıktığınızda dudaklarınızın soyulması hakkında endişelenmenize gerek bırakmıyor! Ayrıca, sentetik güneş filtreleri, koruyucular ve petrol türevleri de içermeyen, %100 doğal renk ve bitkisel yağlar ile hazırlanmış dudak kremi ile dudaklarınız artık güvende ve harika görünecek!

10. Dudaklarınızın en iyi destekçisi: Jaune Vaste Aloe Vera Spf 20 Lip Balm (5 gr)

Yaz mevsiminin güneşli, soğuk veya rüzgarlı hava şartlarına çıkmadan önce Jaune Vaste Aloe Vera Spf 20 Lip Balm'ını dudaklarınıza gerektiği kadar sürerek dudaklarınızı besleyin. Dudaklarınıza ekstra nem ve bakım sağlayan formülü ve çilek aromasıyla hoş bir tat bırakan lip balm, UV ışınlarına karşı etkilidir. Uzun süre bu hava koşullarına maruz kalacaksanız uygulamayı belirli aralıklarla tekrarlamanız tavsiye edilen ürün, benzersiz formülüyle dudaklarınıza zengin bir koruma sunar. Jaune Vaste ile dudaklarınız her mevsim güvende ve bakımlı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.