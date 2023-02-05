Göğüslerini açtığı için saygı duyulmayacağını söylüyorlar! "Onları örtersem kilolu görünürüm"

Büyük göğüslü olmak sırt ağrıları, kamburluk, pişik gibi çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Ancak kadınların büyük göğüslerden yana en şikayet ettikleri konu büyük göğüslerin vücudu çok daha kilolu göstermesi olabilir. Ellie Mae, isimli bir kadın TikTok'ta yayınladığı videoda insanların göğüslerini çıkarırsa kendisine saygı gösterilmeyeceğini söylediğini ancak göğüslerini örterse göğsünün onu kocaman gösterdiğini iddia etti.

Ellie Mae, yayınladığı videolarda düzenli olarak büyük göğüslerini sergileyerek çok sayıda etkileşim alıyor. Son zamanlarda büyük göğüslere sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatan Ellie, her zaman göğüslerinin boyutuna göre giyindiğini ve insanların ona sık sık göğüslerini örtmesini söylediğini açıkladı.

Dekolteli beyaz bir elbise giydiği ve büyük göğüslerini gösterdiği bir video paylaştı. Ellie Mae'nin hayranları onun kıyafetini överek ve çok sayıda yorum yaptılar. Bir takipçisi "Bunun tüm TikTok'taki en iyi vücut olduğunu söylemeye cesaret edebilirim." dedi. Bir başkası ise “Ne kadar açık kıyafetler giyersen giy sana saygı duyarım”



