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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

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cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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