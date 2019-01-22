GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 politika kurullar\u0131n\u0131n ba\u015fkan vekillerini kabul edecek.\n(Ankara\/13.30)PARTNERHer ne yap\u0131yorsan\u0131z hemen b\u0131rak\u0131n ve bu tweetleri okuyun!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve Ak\u015fener aras\u0131nda s\u00fcrpriz zirve!On numara \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131! 21 Ocak 2019 On Numara sonu\u00e7lar\u0131
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