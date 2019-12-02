GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/14.30)Bu saat stresi engelliyor!Bursa'da otomobil ile motosiklet \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131Otomobil kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen motosiklete \u00e7arpt\u0131... Arac\u0131n alt\u0131nda kalan kad\u0131n 700 metre s\u00fcr\u00fcklendi
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