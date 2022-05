Günlük yaşamda ya da spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz en iyi spor çantası çeşitleri

Spor yapmanın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Sağlıklı ve fit bir bedene kavuşmayı sağlamakla kalmaz, hem depresyon ve kaygıyı azaltır hem yaşam kalitesini artırır. İnsanların hayatında büyük önem taşıyan sporu yapmak için de bazı araç gereçlere ihtiyaç duyulur hâliyle. Bu ekipmanların başında ise elbette çantalar gelir. Sizi yarı yolda bırakmayacak şık bir model edinerek tüm eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Hangi ürünü seçeceğinizi bilemiyor ve "Sadece sporda değil günlük hayatta da kullanabileceğim bir model arıyorum." diyorsanız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. İşte, kalitesiyle fark yaratan birbirinden şık ve kullanışlı en iyi spor çantası modelleri!

1. Kaliteyi hissedin: PUMA Challenger Duffel Bag

En iyi spor çanta markaları arasında yer alan Puma'nın Challenger Duffel Bag modeliyle spor kombinlerinizi tamamlamaya ne dersiniz? 2 farklı renk seçeneğiyle sizi bekleyen modelin taşıma kapasitesi, 58 litre. Ayakkabı bölmesi de dâhil olmak üzere tam 4 adet bölmesi mevcut. Çantayı, cırt cırtlı bandı sayesinde çift taşıma sapıyla elde; uzun askısını kullanarak da yan veya çapraz şeklinde omuzda taşıyabilirsiniz. Eğer çantaya su şişesi ve kulaklık gibi farklı ürünleri asmak isterseniz D şeklindeki tokaları kullanabilir, modeli dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

2. Yeni favoriniz olmaya aday: Atmosphere Unisex Askılı Spor Çantası

Spor çantası silindir modelleri tercih ediyorsanız Atmosphere Unisex Askılı Spor Çantası, tam size göre! Kaliteli suni deri materyalle üretilen spor çantası en ucuz modeller arasında yer alır. Orta boyutlu olduğu için spor sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz hemen her eşyayı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Hem 2 adet taşıma sapı hem omuz askısı bulunan çantayı, dilerseniz elde dilerseniz yan ya da çapraz şekilde omzunuzda taşıyabilirsiniz. Parlak siyah rengi sayesinde hemen hemen tüm spor kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz çantayı edinmeden spora başlamayın!

3. Günlük kombinlerinize de eşlik edecek: Adidas Çanta

Spora giderken ya da spordan dönerken eşyalarınızı koyacağınız çantayı elde veya omuzda taşımak istemiyor, "Spor çantası sırtta taşınır." diyorsanız Adidas Çanta'yı çok beğeneceksiniz! Doğaya ve yaşama saygı çerçevesinde plastik atıkları sonlandırmayı amaçlayan marka, çantayı geri dönüştürülen materyaller kullanarak üretiyor. 27,5 litre iç hacmi ve 15 x 32 x 46 cm boyutu sayesinde tüm eşyalarınızı rahatça sığdırabilirsiniz. Geniş ana gözünün yanı sıra yan ve önde yer alan küçük cepleriyle oldukça fonksiyonel kullanım sağlayan çantanın askılarını, boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çantayı spor aktivitelerinin dışında seyahatte veya günlük olarak da kullanabilirsiniz.

4. Renkli stilinizi yansıtın: Under Armour Favorite Duffle Spor Çanta

Spor rutininize yüzmeyi de eklemek istiyor ve tüm eşyalarınızı sığdırabileceğiniz şık bir çanta arıyorsanız Under Armour Favorite Duffle Spor Çanta'yı değerlendirebilirsiniz. Model, olumsuz hava şartlarına ve suya dayanıklı Under Armour Storm teknolojisiyle üretilir. Fermuarla kapanan geniş ana bölmesinde farklı ebattaki eşyalarınızı yerleştirebilmeniz için iç cepler bulunur. Ön yüzeyinde ise telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı saklayabileceğiniz fermuar kapamalı 2 adet cep yer alır. Tutma kollarının yanı sıra çıkabilen omuz askısı da olduğu için rahatça taşınır. 30 litre iç hacmi sayesinde ihtiyacınıza cevap verecek çantaya, mutlaka şans verin.

5. Minimal tasarımları tercih edenlere: Adidas Essentials Logo Gym Çanta

Eğer spor çantası küçük modelleri tercih ediyorsanız Adidas Essentials Logo Gym Çanta'yı incelemeden geçmeyin. Hafif yapısıyla sizi yormayacak model, 16 litrelik taşıma kapasitesiyle oldukça kullanışlı. Sade ve minimal tasarımıyla herkesin beğenisini toplayacak çanta, ince ip askıları sayesinde kolayca taşınır. Üstelik hem kadın hem erkek kombinlerinde kullanılabilir. Ağ dokuma askı halkası olduğu için dolaba bile asılabilir. Böylece içindeki eşyalara da kolayca ulaşılabilir. Yüksek performans sunan kaliteli materyali sayesinde size uzun yıllar eşlik edecek çantayı, günlük kombinlerinize dâhil edebilir, spor tarzınızı her an yansıtabilirsiniz.

6. TahTicMer Escape Spor Çanta

Oldukça kullanışlı spor çantası modellerinden biri de TahTicMer Escape Spor Çanta. Uygun boyutu sayesinde kolayca taşınır ve kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Siyah, beyaz ve kırmızı renklerle tasarlanan çanta, hemen hemen her kombine rahatlıkla uyum sağlar. Eğer aklınızda "Spor çantası nasıl takılır?" gibi bir soru varsa kısaca yanıtlayalım. İlk olarak omuz askısını boyunuza uygun şekilde ayarlamalısınız. Ardından çantayı dilerseniz omuz çantası gibi takabilir ya da boynunuzdan geçirerek çapraz şekilde kullanabilirsiniz. Eğer çantayı takarak taşımak istemezseniz 2 adet tutma sapını kullanarak elde de taşıyabilirsiniz.

7. Ekstra küçük boyutuyla her an sizinle: Adidas Essentials 3-Stripes Duffel Çanta

Küçük boyutlu ancak kullanışlı bir spor çantası tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Adidas Essentials 3-Stripes Duffel Çanta aradığınız ürün olabilir. Zamansız tasarımıyla spor çantası erkek ve kadın kullanımına uygun olmasının yanı sıra siyah rengiyle hemen birçok kombine de eşlik edebilir. Minimal tasarımlı olduğu için günlük olarak da kullanabilirsiniz. 14 litre hacimli çantanın ana bölümünde anahtar ve cüzdan gibi eşyaları koymak için iç cep bulunur. Her iki yanında yer alan file gözler ise çantaya fonksiyonellik katar. Bu gözlere su şişesi gibi eşyaları yerleştirerek her an elinizin altında bulundurabilirsiniz.

8. Her ihtiyacınızı karşılayacak: F50 Suni Deri Silindir Seyahat & Spor Çantası

Fitness salonunda antrenman yapıyor ve yanınızda mutlaka temiz spor ayakkabı taşıyorsanız spor çantası ayakkabı bölmeli modelleri tercih etmelisiniz. Ayakkabılarınızı rahatlıkla yanınızda taşımanızı sağlayacak en iyi spor çantası modellerinden biri de F50 Suni Deri Silindir Seyahat & Spor Çantası. El ve omuz askılarıyla kolayca taşınabilen spor çantasına, büyük boyu ve 3 adet fermuarlı gözü sayesinde tüm eşyalarınızı rahatça sığdırabilirsiniz. Su geçirmeyen, yumuşacık, kaliteli suni deriyle üretilen siyah renkli çantayı, çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

9. Spor şıklığınızı tamamlayın: Heibe Unisex Omuz Askılı Spor Çantası

Spor yaparken veya sonrasında birçok eşyaya ihtiyaç duyulur. Bu nedenle tüm eşyaları taşıyabileceğiniz genişlikte bir model edinmelisiniz. "Peki, spor çantasında olması gerekenler neler?" derseniz mutlaka yanınızda bulunması gereken birkaç üründen bahsedelim. Çantada su içmek için matara, terinizi silmek için havlu, salonda kullanmak için ayakkabı ve temiz kıyafet mutlaka yer almalı. 25 litre hacimli Heibe Unisex Omuz Askılı Spor Çantası, tüm eşyalarınızı saklayabileceğiniz harika modellerden biri. 2 adet fermuarlı ve 1 adet fileli cebi bulunan fonksiyonel çanta, üstelik su bile geçirmez. Turuncu ve siyahın eşsiz uyumuyla tasarlanan model, yeni favoriniz olacak!

10. Rengine hayran kalacaksınız: Mavi Lila Spor Çantası

Rengiyle sizi yansıtacak ve spor kombinlerinize uyum sağlayabilecek spor çantası bayan modeli arıyorsanız Mavi Lila Spor Çantası bu arayışa son verebilir. Tüm eşyalarınızı taşımaya yetecek iç hacmi sayesinde oldukça kullanışlı çantanın, ana gözünde fermuarlı iç cep bulunur. Böylece çantanın derinliklerinde kaybolmasını istemediğiniz cüzdan, telefon ve anahtar gibi küçük eşyaları rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. 2 adet büyük askısıyla ister elde ister omuzda taşıyabilirsiniz. Gören herkesi kendine hayran bırakacak kadar şık, kullanışlı ve kaliteli çanta için dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?