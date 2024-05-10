Hormonları dengelemek için 5 ara öğün tavsiyesi!

Hormonlar, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynar. Ancak, modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları bazı hormonların dengesini bozabilir. Bu durumu düzeltmek için ise günlük beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İşte hormonları dengelemek için beş ara öğün tavsiyesi...

HURMA VE TAHİN

Tahinin içindeki susam hormon sağlığını destekler, hurma ile de çok güzel bir ikili oluyor.

YABAN MERSİNİ, KETEN TOHUMU VE YOĞURT

Bol lif ve antioksidan zengini bir öğün, kahvaltı veya ara öğün olarak kullanılabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ VE MUZ/FISTIK EZMESİ

Hormon sağlığı tohum ve potasyumdan zengin muz çok güzel bir ikili.

HAVUÇ VE HUMUS/AVOKADO EZMESİ

Bol lif, potasyum ve a vitamini bombası bir ikili

KEFİR

Probiyotik bağırsak sağlığımı koruyarak tüm hormonlarımın düzgün çalışmasına destek oluyor.







