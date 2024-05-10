Hormonları dengelemek için 5 ara öğün tavsiyesi!

Hormonlar, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynar. Ancak, modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları bazı hormonların dengesini bozabilir. Bu durumu düzeltmek için ise günlük beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İşte hormonları dengelemek için beş ara öğün tavsiyesi...
Tahinin içindeki susam hormon sağlığını destekler, hurma ile de çok güzel bir ikili oluyor.
Bol lif ve antioksidan zengini bir öğün, kahvaltı veya ara öğün olarak kullanılabilir.
Hormon sağlığı tohum ve potasyumdan zengin muz çok güzel bir ikili.
Bol lif, potasyum ve a vitamini bombası bir ikili
Probiyotik bağırsak sağlığımı koruyarak tüm hormonlarımın düzgün çalışmasına destek oluyor.