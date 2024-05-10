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    4. Hormonları dengelemek için 5 ara öğün tavsiyesi!

    Hormonları dengelemek için 5 ara öğün tavsiyesi!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.05.2024 15:05
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    Sağlıklı bir yaşam için hormon dengesi çok önemlidir. Hormonların dengelenmesi, vücudun birçok fonksiyonunu etkiler ve genel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Hormonları dengelemek için günlük beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemlidir. İşte hormonları dengelemek için beş ara öğün tavsiyesi...

    Hormonlar, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynar. Ancak, modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları bazı hormonların dengesini bozabilir. Bu durumu düzeltmek için ise günlük beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İşte hormonları dengelemek için beş ara öğün tavsiyesi...

    HURMA VE TAHİN

    HURMALAR

    Tahinin içindeki susam hormon sağlığını destekler, hurma ile de çok güzel bir ikili oluyor.

    YABAN MERSİNİ, KETEN TOHUMU VE YOĞURT

    yaban mersini meyve

    Bol lif ve antioksidan zengini bir öğün, kahvaltı veya ara öğün olarak kullanılabilir.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ VE MUZ/FISTIK EZMESİ

    fıstık ez

    Hormon sağlığı tohum ve potasyumdan zengin muz çok güzel bir ikili.

    HAVUÇ VE HUMUS/AVOKADO EZMESİ

    havuç rende

    Bol lif, potasyum ve a vitamini bombası bir ikili

    KEFİR

    kefir (2)

    Probiyotik bağırsak sağlığımı koruyarak tüm hormonlarımın düzgün çalışmasına destek oluyor.

    Vitrin


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